Cuatro barcos de Águilas volverán a pescar atún rojo

Después de unos 20 años, se podrá volver a ver capturas de atún rojo en la lonja de Águilas. Cuatro embarcaciones de artes menores de la Cofradía de Pescadores de Águilas han logrado obtener licencia para poder capturar atún este año.

Cada una de estas embarcaciones podrán capturar hasta 520 kilos de atún, a través del arte pesquero de lienza, pesca que podrá comenzar a realizarse a partir del 24 abril.

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Águilas, Manolo Díaz, ha explicado a La Opinión que «después de mucho trabajo desde la Cofradía, hemos conseguido licencias para cuatro barcos de artes menores de Águilas para capturar atún». Según Díaz, en este proceso «se envió documentación para todos los barcos de la flota, «porque tienen antigüedad de pesca de atún para conseguirla, pero solo nos la han dado para cuatro barcos». Estas cuatro embarcaciones serán los únicas que podrán pescar atún rojo este año en la Región de Murcia.

«Creo que deberían dar más licencias, y que se beneficiasen de esto en toda la Región», señala uno de los pescadores

El ‘Domingo’ es uno de los cuatro barcos con licencia para poder capturar atunes; su patrón y propietario es Domingo Casado, heredero de varias generaciones de pescadores, de hecho, su barco se llama ‘Domingo’, en memoria a su abuelo.

A Casado le resulta complicado recordar la última vez que un barco del puerto de Águilas capturó atunes. «Creo que fue en el año 2000 o antes, no sé, hace mucho tiempo que no se pescan atunes en Águilas», comenta el pescador aguileño, quien cree que estas licencias para poder pescar atunes «ayudarán a que no nos centremos tanto en otros artes de pesca como el trasmallo, así podremos dejar descansar a las especies que se pescan con estas artes y se ayuda a que la pesca sea más sostenible».

El patrón mayor de la Cofradía considera que se trata de un logro, que llega «después de mucho trabajo»

Este patrón aguileño considera que deberían haberle concedido la licencia «a más barcos, ya que el estado de la población del atún rojo está mejorando y convendría que otros barcos de pesca artesanal, a pequeña escala, pudieran beneficiarse de esto en toda la Región». Según Domingo Casado, «los atunes se han reproducido, posiblemente demasiado, comen mucho y están comiendo muchas especies».

La pesca del atún se realiza con el arte artesanal de la lienza. «Cuando vemos los atunes en la cara del agua, comiendo, porque han encontrado un banco de peces, nosotros nos acercamos, con un hilo de pescar y un anzuelo ‘encarnao’ con un pescado (cebo), y entonces es cuando hay que esperar a que se lo coma y se enganche», explica Casado, que cree que cuando salgan a pescar atunes será «una aventura, porque habrá que salir a buscarlos, llevarse ‘carna’ (otros pescados de cebo) y esperar a que coman; si no lo hacen volveremos a puerto de vacío», comenta.