El Consistorio de Mazarrón paga a un funcionario 345 horas extra en cuatro meses

Un funcionario del Ayuntamiento de Mazarrón está a la espera de recibir 10.482,20 euros en «gratificaciones por los servicios extraordinarios» que le dedicó al programa de actividades estivales del municipio el pasado verano. En total, realizó 345,5 horas extra repartidas entre los meses de junio (69,5), julio (139,5), agosto (84) y septiembre (52,5).

El Negociado de Personal del Ayuntamiento sumó 171 horas extra ‘normales’ a un precio de 26,79 euros cada una, otras 147 extras de fin de semana por un coste 34,29 euros y 27,5 horas extra nocturnas por 31,29 euros, sumando un total de casi 10.500 euros.

Esta Redacción ha podido hablar con J.C.S., el funcionario que trabajó más de 345 horas de las que le correspondían por contrato, que critica la «falta de personal» en el organigrama de la Concejalía de Cultura del Consistorio mazarronero. «Por estética política, no dejan contratar asistencias técnicas y soy el único funcionario del equipo. Al final, hago de mi propio director y conserje», explica el trabajador público.

En una situación parecida está un diseñador, personal laboral de la concejalía, al que la Corporación deberá abonarle 5.209,96 euros tras haber contabilizado 194,5 horas extra en los mismos cuatro meses.

Según la Ley del Estatuto de los Trabajadores, «el número máximo de horas extraordinarias al año a realizar por un trabajador será de 80». Sin embargo, tal y como apuntan fuentes municipales, las administraciones públicas, ante la falta de personal, cambian el nombre a las horas extra para poder seguir empleando a sus funcionarios; en este caso, hablan de «servicios extraordinarios».

Este invierno, el Ayuntamiento de Mazarrón, gobernado por el PSOE y UIDM (Unión Independiente de Mazarrón), convocó plazas de conserje, auxiliar de administración y administración que están aún por materializarse y se espera que los dos últimos pasen a engrosar el equipo de Cultura.

J.C.S. asegura que la acumulación de horas extra para «sacar todo el trabajo» no es algo nuevo del año pasado. «En 2018 intentaba compensarlas con tiempo libre, pero es imposible hacerlo con todas y al final perdí alrededor de 300 horas extra porque no me las pagaron aunque lo pedí», asegura.

Señalan su afiliación al PSOE

Fuentes del Ayuntamiento subrayan que los beneficiarios de estas gratificaciones son «conocidos militantes del Partido Socialista, implicados en sus campañas políticas. Ni viviendo en el Ayuntamiento se puede cobrar eso».

El funcionario al que apuntan reconoce que forma parte del PSOE; sin embargo, rechaza que estas retribuciones tengan que ver con su afiliación. Es más, él mismo ha demandado al actual equipo de Gobierno tras no responder a sus quejas, presentadas ante el Defensor del Pueblo, por haber pasado en el Ayuntamiento una década trabajando como auxiliar, pero haciendo las labores de administrador jefe (cargo que ocupa desde septiembre de 2011). «Hay una diferencia salarial de unos 200 euros», subraya.