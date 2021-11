Los grupos municipales de PSOE e Izquierda Unida-Verdes exigirán en el Pleno del próximo lunes la “modificación del texto de la Propuesta de Ley que regulará la intervención integral de la Atención Temprana en el ámbito de la Región de Murcia”. Lo harán a través de una moción conjunta y de urgencia en “defensa de una Atención Temprana universal, gratuita y de calidad en la Región de Murcia”, como han asegurado la concejal de Servicios Sociales, María Dolores Chumillas y la edil de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, quienes comparecieron junto a la representante de la Plataforma por una Atención Temprana, universal, gratuita y de calidad, Pepa López.

La moción pretende la modificación del texto de la Propuesta de Ley por la que se regula la intervención integral de la Atención Temprana en el ámbito de la Región de Murcia “instando a los diputados de la Asamblea de la Región de Murcia a votar en contra de la propuesta si el texto definitivo no contempla las modificaciones planteadas por la Plataforma de la Atención Temprana de la Región de Murcia”, explicaba la edil de Servicios Sociales.

La propuesta de PSOE e IU-V intentará instar a los diputados de la Asamblea Regional a “tener en consideración la propuesta elaborada por la Plataforma por una Atención Temprana universal, gratuita y de calidad en la Región, integrada por técnicos especialistas y trabajadores de Atención Temprana y por las familias que hacen uso de él, y que son quienes mejor conocen las necesidades del servicio”, añadía Gloria Martín.

La edil de Servicios Sociales recordaba que tras más de seis años de espera, “cambios de criterio y vacilaciones por parte del Gobierno Regional y 28 borradores” se anunció que el documento que regulará el servicio de Atención Temprana “será dotado con rango de Ley e identidad propia en el marco legislativo de la Región, al tiempo que se comprometió a consensuar el texto con todos los agentes implicados, pero nada más lejos de la realidad”.

Y reiteraba que el servicio de Atención temprana incumbe a más de 4.600 menores murcianos, 446 de ellos lorquinos, de hasta seis años con discapacidad, trastornos en su desarrollo o con riesgo de padecerlos, y también a sus familias. Niños que deben ser atendidos con prontitud y familias que se enfrentan a diagnósticos, muchas veces difíciles de asimilar”.

Por último, la edil de Izquierda Unida-Verdes detallaba que “estamos totalmente en contra de una Ley que establece que la valoración técnica de necesidad de Atención Temprana corresponde a otro equipo distinto al del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana, que deja fuera de la Atención Temprana a los niños con factores de riesgo, que no considera usuarios a los que no tienen reconocida una discapacidad o una alteración en el desarrollo, que favorece la creación de listas de espera como consecuencia del burocrático procedimiento de acceso, que no garantiza la gratuidad y la universalidad y que no cuenta con el apoyo de la mayoría de los implicados”.

Ambas ediles apuntaban que esperaban recabar todos los apoyos municipales para llegar a la Asamblea Regional y seguir trabajando en la defensa del derecho de la ciudadanía de la Región de Murcia a recibir un servicio de Atención Temprana “público, gratuito y de calidad, basado en una metodología interdisciplinar que tenga en cuenta los aspectos social, sanitario y educativo de los usuarios. Que promocione el desarrollo integral de los niños y de sus familias desde un enfoque preventivo y habilitador que redunde en el bienestar no solo de sus beneficiarios, sino de toda la comunidad”.