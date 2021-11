Existe un verdadero clamor vecinal contra el expediente de deslinde que quiere aplicar con carácter inmediato la Demarcación de Costas, y que implica, en último término, la retirada de la propiedad y el posible derribo de más de una treintena de viviendas, algunas de ellas con más de cien años, en la playa de Nares de Mazarrón.

Constantino Sánchez es uno de los vecinos y miembro de la Asociación de Propietarios La Reya-Nares, y hoy junto al resto de afectados se concentrarán a las 11.00 horas en este arenal para visibilizar sus protestas y demandas.

El pasado 12 de noviembre se publicó en el BOE la incoación del expediente de deslinde del dominio público marítimo-terrestre de 771 metros que comprende el tramo de costa desde Playa del Castellar a Playa de Nares en Mazarrón. Se abre ahora el período de alegaciones pero los vecinos no esperan lograr nada y ya están pensando en acudir a la Audiencia Provincial, al Tribunal Supremo y en última instancia a Europa para preservar la propiedad de sus viviendas.

«Nos encontramos en un pequeño y tranquilo enclave, catalogado como suelo urbano tal y como figura en el PGOU de Mazarrón, con viviendas de más de 100 años», explica este vecino cuya madre tiene en propiedad uno de los inmuebles, heredado a su vez de su abuelo. «Es incomprensible, la Demarcación de Costas de Murcia no está actuando bajo principios objetivos e imparciales al efectuar el deslinde, y esto se demuestra con los distintos cambios de criterio que se han seguido en la zona a lo largo de los años, dependiendo de quién estuviera al frente de este organismo» dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

Lola Martínez, secretaria de la Asociación, explica que se trata de viviendas unifamiliares con su registro de la propiedad. La Ley de Costas, tal y como está ahora redactada, tiene carácter retroactivo «y si se hace o aprueba un nuevo deslinde que coloca tu vivienda en la zona de dominio público marítimo-terrestre, te quitan la propiedad de tu vivienda y te dan una concesión que puede extenderse 75 años, luego la derriban y tú pagas el derribo».

El próximo 15 de diciembre se establecerá el Acto de Apeo en el que Demarcación procederá a marcar sobre el terreno los hitos detrás de las viviendas. Asegura Lola Martínez que tendrán 15 días a partir de entonces para alegar, «pero como no nos han dado ninguna justificación de ese deslinde propuesto, es decir, no conocemos los criterios que ha seguido Demarcación para hacerlo, no podemos, de momento, presentar las alegaciones pertinentes». En cualquier caso, Martínez indica que en otras zonas cercanas sí se han respetado las viviendas, cuando están ubicadas a una distancia similar a la de las viviendas de la playa de Nares.

«Durante muchos años nos hemos mantenido callados pero ahora, daremos a conocer nuestro derecho a defendernos y a conservar lo legalmente adquirido», sostienen desde la Asociación.

Según los vecinos, en este momentos tanto el Ayuntamiento de Mazarrón, que aprobó recientemente una moción en apoyo a las demandas de los vecinos, como la Comunidad Autónoma, están redactando sendos informes para proteger las propiedades de los residentes de esta playa.

Costas dice que no está ampliando la línea: "Es la que se aprobó en 1974"

Recientemente, la Demarcación de Costas inició el deslinde del tramo de costa que afecta a las playas de Castellar y Nares, en el Puerto de Mazarrón. El Acto de Apeo para la delimitación provisional del dominio público marítimo-terrestre tendrá lugar el 15 de diciembre en el parque del Paseo Marítimo del Castellar, junto al Hotel Playa Grande. En ese acto, los vecinos deberán aportar sus títulos de propiedad y manifestar su conformidad o disconformidad con dicha delimitación, disponiendo en este último caso, de un plazo de quince días, a partir de ese momento, para presentar las alegaciones que estimen pertinentes y proponer motivadamente una delimitación alternativa.

Fuentes de este organismo en la Región de Murcia, indican que en lo que se refiere a la playa de Nares, «que está afectada por la presencia de algunas viviendas, el deslinde vigente es del año 1974. Lo que se pretende ahora es acomodar aquel deslinde a la Ley de Costas de 1988».

Explican desde Costas que en realidad, la línea de dominio público que ahora se plantea en la playa de Nares «es la misma que se aprobó en el año 1974, por lo que no se amplía nada».

Además, destacan que en la playa del Castellar «sí se aumenta la superficie de dominio público marítimo terrestre, en una zona de playa en la que no existen viviendas».

En cualquier caso, Demarcación aclara que este expediente «no determina la necesidad de derribar o no las viviendas. Únicamente se pretende ratificar la línea de dominio público preexistente».

El ente público dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, informa que posteriormente, se tendrá que estudiar «caso por caso, la documentación de cada una de las viviendas existentes en la playa para determinar si tienen derechos para permanecer durante un tiempo determinado, en aplicación de las disposiciones transitorias de la Ley de Costas».

Estos expedientes, explican, aún no se habrían iniciado ya que antes «se ha optado por tramitar el deslinde para contar con mayor seguridad jurídica, que siempre es favorable a todas las partes implicadas».