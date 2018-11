El carnaval de Yecla ya tiene su rey

Ha sido elegido por sorteo entre seis mujeres y dos varones

Será la primera vez en la historia del carnaval de Yecla en el que su máximo representante es hombre. Pablo Reig Ferri, yeclano de 16 años, ha hecho historia en el municipio siendo elegido como Rey del carnaval para el año que viene. Hace ya dos años que la Concejalía de Festejos, en consonancia con las peñas que dan vida al carnaval, abrió la posibilidad de que el representante pudiese ser hombre, y no exclusivamente mujer como había pasado hasta el momento.

No surtió efecto en la convocatoria de 2016, en la que las mujeres continuaron copando todas las candidaturas; y no fue hasta 2017 cuando, por primera vez, un hombre decidió entrar al sorteo que cada año elige aleatoriamente a la persona que representa al carnaval. En la última convocatoria, la de este año, con un total de ocho personas, seis mujeres y dos hombres, el azar ha querido que el nombre de Pablo fuese el elegido. «No me lo esperaba en absoluto. Ha sido una alegría para mi peña y mi familia», asegura el joven. Pablo ha participado desde corta edad en la fiesta. Hace tres años fundó la peña 'El Desfase' con la que desfilará en los próximos carnavales como rey.

Desde pequeño, manifiesta, su sueño ha sido ser elegido rey de carnaval, pero no existía esa opción, y el primer año en el que se permitió la candidatura masculina, Pablo todavía no tenía la edad permitida. Ahora, con 16 años, asume el reto con emoción: «Puede haber a quien no le guste la idea, pero yo voy a dar lo mejor de mí y a dejar un buen sabor de boca», asegura, a la vez que resalta que siente «un profundo orgullo de ser el primer Rey del carnaval de Yecla».

Pablo explica que desde este fin de semana va a comenzar a trabajar junto a su peña en la coreografía y en la idea para el traje, para el que cuenta con una subvención de 600 euros de las arcas municipales para su confección. Ahora queda esperar al próximo 22 de febrero, cuando se celebre la gala en la que será coronado, y ver los cambios y las novedades con las que el carnaval yeclano evoluciona y abre la puerta a futuros reyes.