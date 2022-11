Gavi y Pedri son los niños de oro del fútbol español. Ante Costa Rica firmaron una exhibición para empujar al equipo hacia el 7-0 final. El día después de la histórica victoria, los dos rebosaban felicidad en el entrenamiento de la selección y posaron para PRENSA IBÉRICA. Su alegría era evidente y Gavi, el MVP, ofreció sus sensaciones en exclusiva.

Sobre Pedri, Gavi señaló que "es un gran amigo, fuera del campo nos lo pasamos muy bien y eso también se refleja en el terreno de juego. Es un espectáculo de futbolista y te hace que todo sea mucho más fácil. Es una gozada tenerlo de compañero”.

Luis Enrique y los capitanes

La buena relación entre los jóvenes del Barça es una prueba más de la unión que ha creado Luis Enrique en el vestuario, algo en lo que Gavi pone el acento: “El ambiente en el equipo es muy bueno, entre los jóvenes y también con los veteranos, los capitanes, Busquets, Jordi o Koke nos dan muy buenos consejos y se ha formado una química especial”.

En cuanto a Luis Enrique, el andaluz destaca sentirse "muy agradecido al míster y su staff por haber creído en mí. Me dan mucha confianza y tácticamente me ayudan a crecer como futbolista con sus consejos. Aún me queda mucho margen para mejorar y hay que trabajar mucho”.

El 7-0 es el mejor arranque de la historia de España en los Mundiales y su mayor goleada. Un resultado para impulsar la moral, aunque no para bajar la guardia: “Nosotros salimos a ganar todos los partidos, con ambición, la intención contra Alemania será la misma que Costa Rica. Somos un equipo con mucha ambición y lo dejamos todo en cada partido, sea cual sea el rival”, apunta.

A la estela de Pelé

Gavi se convirtió en el tercer goleador más joven en una Copa del Mundo tras Pelé y el mexicano Rosas. Una estadística que "Impresiona" ya que su nombre aparece "cerca de los números de leyendas como Pelé, aunque tengo claro que lo importante es ayudar al equipo a ganar y hacer un gran Mundial".

Los tres goles que ya lleva con España no son casualidad ya que "el míster nos pide a los interiores que pisemos el área, que intentemos hacer goles. Aquí somos un equipo, todos tenemos que defender e intentar marcar”.

El inicio ha sido espectacular y Gavi admite esta "viviendo un sueño", aunque sin perder el norte: "Esto continúa y no te puedes parar, sino afrontar cada entrenamiento con la misma ilusión y ganas para seguir adelante”.