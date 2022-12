La Confederaçao Brasileira de Futebol (CBF) va a entrar en contacto con Pep Guardiola en los próximos días, según ha podido saber Sport, del grupo Prensa Ibérica. El presidente de la entidad, Ednaldo Rodrigues, que es quién va a elegir en solitario al nuevo seleccionador, pretende conocer de primera mano y sin intermediarios cuáles son las intenciones profesionales del actual técnico del Manchester City y si existe alguna posibilidad de poder contar con él al termino de la presente temporada en Europa por mucho que acabe de renovar hasta el 2025.

Considerado por la Confederaçao como el mejor entrenador del fútbol mundial, Guardiola encabeza las preferencias del directivo bahiano. La cúpula de la entidad ya ha declarado que, tras el fracaso estruendoso de Tite, existe la posibilidad de romper la tradición de nombrar un seleccionador brasileño y que se acudirá al mercado internacional para contratar a la mejor opción posible.

No hay ningún tipo de prisa de la CBF en elegir el substituto de Tite y ya se ha filtrado que la decisión no se tomará hasta inicios del próximo año, teniendo en cuenta que los únicos compromisos oficiales de la Seleçao serán en el segundo semestre del 2023 cuando arrancarán las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026. La consigna es no tomar una resolución en caliente ni precipitarse.La Confederaçao hará una limpieza profunda del departamento de selecciones. La entidad ha tenido el detalle de esperar que Tite presente la renuncia al cargo como había anunciado ya hacía más de un año, aunque un sector de la prensa pidió una destitución ipso facto después de que la -verdeamarela' cayera en los cuartos de final contra Croacia. El cabreo en Brasil es monumental por el KO precoz y todas las críticas se centran en el hasta ahora seleccionador.

Con Tite se irán todos los integrantes del cuerpo técnico y el coordinador Juninho Paulista, también muy criticado por no tutelar al seleccionador sino convertirse en uno más de sus subalternos. Su lugar ya es seguro que lo ocupará el expresidente del Corinthians, Andrés Sánchez, que, por cierto, tiene línea directa con el nuevo presidente de la República, Lula da Silva, ya que ha sido diputado del Partido de los Trabajadores (PT).

Más allá de Pep Guardiola, a quien el presidente de la CBF no pretende descartar de entrada, entre los postulantes al cargo de seleccionador brasileño están el portugués Abel Ferreira, técnico del Palmeiras donde ha conquistado dos Libertadores (2020 y 2021) y un Brasileirao (2022): el entrenador del Fluminense, Fernando Diniz, muy apreciado por su juego posicional y su concepción ofensiva del juego; el carismático Renato Portaluppi, que entrena el Gremio con quien conquistó la Libertadores 2017: y Rogerio Ceni, que dirige el Sao Paulo. También ha aparecido el nombre de Jorge Sampaoli, que está en el Sevilla, y que tuvo un brillante paso por el Santos FC y el At. Mineiro.