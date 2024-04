Volvo EX30: Pequeño gran escandinavo

La inevitable transición hacia lo eléctrico puro se ve bien justificada en una marca como Volvo, que tiene en 2030 su año límite para empezar a vender sólo vehículos 100 % eléctricos. Hasta entonces, dentro de su gama Recharge irán llegando nuevos integrantes, como el EX30, una opción ‘cero emisiones’ que representa además el escalón de acceso a su familia ‘SUV’.

El nuevo Volvo EX30, que aunque ya se puede comprar en nuestro país, lleva un tiempo rodando por otros mercados -ha ayudado a los buenos resultados de la marca en el primer trimestre de este año-, es el coche más pequeño de la firma con sus 4,23 metros de largo. De momento se fabrica en China -el año que viene se hará también en Bélgica- con una buena proporción de materiales reciclados a fin de reducir al máximo su huella de carbono, tanta que el fabricante estima aprovechar un 95 % de sus materiales al final de su vida como vehículo.

Diseño escandinavo. Vanguardista por fuera, con detalles como el frontal muy cerrado, pues al no tener tanta necesidad de refrigeración, no se condiciona su vista con muchas entradas de aire, el nuevo EX30 entra muy bien por los ojos. Las ópticas de Led reinterpretan la característica firma lumínica de la casa, en el lateral aparecen llantas de entre 18 y 20 pulgadas y detrás se sugiere distinción, un estilo algo más refinado del que solemos ver en el segmento generalista. Esta última es una sensación que se mantiene en el interior, muy limpio y minimalista, tanto que no hay tablero de instrumentos, función que asume la gran pantalla de 12,3 pulgadas dispuesta en posición vertical. Quizá puede ser un inconveniente consultar la velocidad ahí -no hay posibilidad de datos reflejados en el parabrisas-, pero ya acostumbrados no será un problema. El sistema multimedia, de lo más avanzado que hemos visto últimamente, puede actualizarse a través de la red gracias a la conexión 5G de la plataforma Google y cuenta con servicios adicionales como la llave en nuestro teléfono. Por otro lado, para el tamaño del coche, las plazas son espaciosas y el maletero de 318 litros se puede ampliar abatiendo los respaldos de la fila trasera en porciones 60/40, además cuenta con bastantes huecos para dejar objetos. La apertura y cierre del portón es eléctrica.

Poderío sueco. El Volvo EX30 llega con versiones de un solo motor y 272 CV al eje trasero y ‘Twin’ motor de 428 CV y tracción total. Con la primera opción hay dos tipos de batería con 51 y 69 kWh que dan rangos de uso homologados de 384 y 480 kilómetros respectivamente. La variante más potente va asociada al acumulador de 69 kWh, logrando una autonomía de 460 kilómetros -ojo, que es el Volvo más potente de la actualidad: hace el ‘cero a cien’ en solo ¡3,6 segundos!-. En cuanto a las cargas, en corriente continua se admiten potencias de hasta 153 kW y 22 kW en corriente alterna.

Está ‘en precio’. Pues hay que reconocer que, con todo el equipamiento a bordo y su potencia, el EX30 tiene un precio muy competitivo. En un punto a su favor teniendo en cuenta la ofensiva que nos llega -y llegará- desde China con modelos de todos los formatos. Su factura va desde los 37.500 euros sin contar descuentos puntuales de la marca. En Sedauto, concesionario oficial Volvo para la Región ya está disponible.