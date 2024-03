Nuevo Citroën ë-Berlingo, el comercial eléctrico de referencia

El Citroën Berlingo se ha convertido, por derecho propio, en un vehículo icónico, trascendiendo del objetivo con el que llegó al mercado allí por el año 1996, que era ofrecer una opción compacta para conductores profesionales sin renunciar a un diseño atractivo y una comodidad de conducción típica de las berlinas. Casi 30 años y tres millones de unidades vendidas después, Citroën renueva el Berlingo, ya convertido en ë-Berlingo como eléctrico, para mantenerse como la referencia del segmento profesional y una de las furgonetas favoritas de los particulares.

En este caso, el nuevo ë-Berlingo llega con novedades tanto por dentro, como por fuera, rediseñando su estética exterior para adaptarse al lenguaje actual de la marca y añadiendo todavía más carga tecnológico a un vehículo que ya destacaba por ser avanzado. A nivel motriz, gana autonomía gracias a una nueva batería.

Empezando por el apartado mecánico, el nuevo ë-Berlingo sigue confiando en el motor eléctrico de 136 CV (100kW) de potencia que montaba su predecesor, que garantiza un buen empuje desde cero gracias al par instantáneo y potencia de sobras para salir a vías rápidas. No obstante, ahora se alimenta de una batería LFP de 50 kWh de capacidad útil, con lo que ahora puede recorrer hasta 320 kilómetros entre cargas (WLTP), lo que supone un 20% más en comparación con el modelo anterior gracias a los cambios en la misma y a la nueva bomba de calor, que permite calentar el habitáculo sin utilizar la energía de la batería. Si a eso le sumamos el freno regenerativo en tres niveles, la cifra puede incluso aumentar en entornos urbanos.

La batería puede recargarse a una potencia máxima de 100 kW en corriente continua, para recuperar el 80% de su capacidad en apenas 30 minutos, o de 11 kW en corriente alterna, potencia con la que requiere cinco horas para la recarga completa.

Diseño Citroën

Los cambios visuales empiezan ya a primera vista, con un frontal renovado para adaptarse a lo visto en modelos como el nuevo ë-C3 o el C5 Aircross. Ahora es más vertical, con volúmenes generosos, unas formas más cuadradas y un paragolpes más voluminoso. El nuevo logotipo de la firma francesa preside la parrilla y, en conjunto, ofrece una imagen más moderna y avanzada y también ligeramente más sobria que antes. También presenta los nuevos faros LED con la nueva firma lumínica de tres segmentos. La zaga, por su parte, mantiene el diseño anterior con los grupos ópticos verticales a ambos lados del portón.

Perfil del nuevo Citroën ë-Berlingo. / Citroën

El ë-Berlingo llega con barras de techo en el nivel de acabado superior y dos tamaños de rueda, 16 o 17 pulgadas. Está disponible con cinco colores, los nuevos Azul kiama y Verde Sirkka, además de los conocidos Blanco kaolina, Negro perla nera y Gris Acier. Además, se puede optar por el paquete Advanced Comfort XTR, que añade protecciones de efecto aluminio en el paragolpes delantero para ganar carácter todoterreno.

Por su parte, el interior evoluciona respecto a su predecesor y suma un nuevo tablero de instrumentos y su pantalla central táctil, también novedad, de 10 pulgadas que puede ser HD o no ubicada en la parte superior de la consola central, así como el nuevo volante, opcionalmente calefactado, de estilo renovado con la parta inferior achatada.

El ë-Berlingo puede contar con cargadores inalámbricos para el móvil y dispone de una amplia guantera, hasta 27 compartimentos con un volumen total de 186 litros repartidos por el habitáculo, puertos USB y freno de mano eléctrico. No faltan, elevando la comodidad en marcha del vehículo, los asientos Citroën Advanced Comfort, que llegan por primera vez al Berlingo para acercar la experiencia definitiva de confort de la marca a sus conductores. En cuanto a las plazas traseras, se puede optar por tres asientos independientes -talla M- o por cinco en configuración 3+2 -talla XL-. En cuanto a la capacidad de carga, se alcanzan desde los 775 litros (bajo la bandeja en la talla M), hasta los 4.000 litros (volumen total de la talla XL).

Arsenal tecnológico

En el mercado actual, el diseño y la motorización son solo una parte de la ecuación, dejando a la tecnología gran parte del peso de la decisión de compra. En ese sentido, el ë-Berlingo tiene argumentos de sobra con los nuevos sistemas operativos My Citroën Play, compatible con las aplicaciones Apple CarPlay y Android Auto y con aplicaciones como la cámara de visión trasera, y My Citroën Drive Plus, con navegación 3D conectada, pantalla de alta definición -aunque siempre de 10 pulgadas-, reconocimiento de voz y cámara de visión trasera con función Top Rear Vision.

Plazas traseras del Citroën ë-Berlingo. / Citroën

En cuanto a la tecnología de seguridad activa, ofrece hasta 18 tecnologías de asistencia, como la pantalla de visualización frontal, el control de crucero adaptativo, el freno eléctrico, la frenada de emergencia, el control de tracción con asistente de descensos o el control de estabilidad del enganche, entre otros sistemas.