Con 15 años de experiencia a sus espaldas, millones de kilómetros de pruebas y una tecnología y diseño del máximo nivel, Zero se ha instalado en el techo de la electrificación de las dos ruedas y es comúnmente aclamada como una de las mejores -sino la mejor- marca de motos eléctricas del mundo. Basta charlar con Paco Marín, gerente de Motos Marín -distribuidor exclusivo de Zero Motorcycles en toda la Región de Murcia- para entender que las Zero son otra cosa: “Por calidad de acabado, diseño y componentes las Zero están a otro nivel, pero es cuando las pruebas, cuando ves cómo funciona, su calidad dinámica… cuando lo entiendes. La cara de los que las prueban por primera vez, lo dice todo. Ahora, ha llegado el momento de hacerlas más cercanas al gran público».

Así, la prestigiosa marca californiana, responsable de una verdadera revolución en la movilidad eléctrica de dos ruedas, tiene la vista puesta en un mercado aún más amplio. Para este año, 2024, Zero Motorcycles tratará de atraer a un mayor número de usuarios potenciales, que se sentirán seducidos por las características de los modelos de la gama 2024. Lo primero que hay que tener en cuenta es que, durante toda esta campaña, Zero está anunciando un límite de precio para todos los modelos que se ofrecen y está presentando nuevas características importantes para las gamas Street y Dual Sport y, no menos importante, especialmente en términos del mercado, la gama de 11 kW -el equivalente a una 125 c.c., sobre el papel, claro, su elevado par motor y la inmediatez de su entrega las asemeja, en realidad, a cilindradas muy superiores-.. La gama Dual Sport ve la introducción de una nueva configuración DSR/X que, para 2024, contará con ruedas de radios originales equipadas con neumáticos Pirelli Scorpion para garantizar un rendimiento más aventurero desde el principio. Por primera vez, el DSR/X se ofrecerá con un motor que se puede registrar hasta 11 kW y, por lo tanto, se puede conducir a partir de los 16 años o con una licencia B; este enfoque del mercado también involucra el Zero DS y el DSR MY24, que estará disponible para los titulares de licencias A1, B y A2 para satisfacer a todos los usuarios potenciales que quieren motocicletas 100 % eléctricas sin renunciar a los acabados de calidad y un rendimiento que, especialmente en términos de par, es ciertamente muy interesante. La Black Forest Edition es la parte superior de la gama DSR/X, nueva para 2024, que ofrece una configuración súper completa, un esquema de color brillante totalmente negro y se distingue de la versión estándar por un parabrisas grande, protectores de manos, protectores de motor, protectores de faros, faros adicionales, soporte central y un conjunto de maletas. Como si eso no fuera suficiente, también hay disponible un kit de cadena en lugar de la transmisión final por correa para situaciones fuera de la carretera más exigentes. La gama Street tiene el SR/F y el SR/S como sus modelos insignia y, la nueva «S», construida en la plataforma de sus hermanas de desplazamiento más grande, pero registrable como 11 kW y, por lo tanto, también adecuada para jóvenes de 16 años con una licencia A1 o personas de 18 años con una licencia B. El nuevo Zero S MY24 está equipado con el nuevo motor Z-Force 75-7 con un excelente rendimiento, particularmente en comparación con un motor endotérmico de igual potencia. También tiene el mismo hardware externo derivado del SR/F más potente. El resultado es un peso de 223 kg. Y una de las estéticas más exclusivas y atractivas en el segmento naked eléctrico. Entre los modelos de la gama Street que han evolucionado para los usuarios potenciales está el SR, que este año está disponible para los titulares de licencias A2, pero con la posibilidad de actualizar a una licencia A. El rango de 11 kW también ha visto la introducción de Zero S, Zero DS y Zero FXE. Para 2024, el deseo es abrir el mercado a los jóvenes motociclistas y favorecer a aquellos que usan o tienen la intención de usar sus motocicletas principalmente en los centros de las ciudades, donde la movilidad eléctrica puede tener un atractivo muy convincente, dados los limitados costos de funcionamiento y las leyes cada vez más favorables para este tipo de motocicleta. En este segmento, la ventaja de un vehículo eléctrico también la ofrece la potencia de salida típica. Por su propia naturaleza, la unidad de accionamiento eléctrico ofrece un alto valor de par para el beneficio del placer de conducción y la sensación de potencia, en comparación con un motor de combustión interna de igual potencia.