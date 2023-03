Ir al trabajo, recoger al niño del cole, hacer la compra..., ¿de verdad hace falta un súper coche para todo esto? El mundo de la movilidad urbana está cambiando a pasos agigantados, más aún con la entrada en vigor de las llamadas ZBE -zonas de bajas emisiones- para las ciudades de todo el país que superen los 50.000 habitantes, aunque la mayoría de consistorios van bastante tarde para su implantación. Esto supone todo un mercado por explorar para las marcas, amparadas en la electrificación, que juega a favor simplificando al máximo las mecánicas y su mantenimiento.

Citroën lo ha visto venir, y como ya adelantara Renault con su Twizy, ha lanzado este curioso vehículo solo para el ámbito urbano, pues se matricula bajo la categoría de ‘cuatriciclo ligero’, un epígrafe que comparte con los ciclomotores. Por eso se puede conducir a partir de los 15 años, sin necesidad, por tanto, de obtener el carnet de tipo B para vehículos ‘normales’.

Y como en este suplemento le damos a todo lo que se mueva con ruedas, nos hemos acercado a Citroën Marcos Automoción, donde amablemente nos han prestado la unidad que ilustra esta página y nos han contado más detalles de este singular Citroën Ami.

Entendiendo el concepto

Lo cierto es que, después de haberlo probado, el Citroën Ami nos ha cambiado la idea que llevábamos en mente. Es espartano, mucho, apenas puede salir de la ciudad -le están vedadas las autopistas y autovías- y no pasa de los 10 CV de potencia -8,2 CV en puridad-; pero, como a todo se le puede dar la vuelta, su concepto, una vez entendido, es sorprendentemente acertado. Que es básico; sí, pero no necesitamos más para movernos decentemente.

Es más, hasta tiene bastante equipamiento para hacerlo habitable: ventilación, calefacción y una pinza para nuestro teléfono inteligente, que será el centro multimedia en nuestros cortos trayectos. Por otro lado es muy práctico al disponer de un montón de huecos para dejar toda clase de cosas cotidianas, desde una maleta de cabina de avión -puesta en vertical en el hueco de los pies del acompañante-, hasta un sinfín de objetos en las guanteras de red en la zona inferior de las puertas, encima del salpicadero, que queda bien compartimentado, o en el pequeño maletero detrás de los asientos.

La instrumentación muestra también lo justo, pero no necesitamos nada más: kilómetros, autonomía, velocidad y modo de avance, en una pequeña pantalla tras el volante. Y, por cierto, todo está lleno de detalles curiosos, como por ejemplo, las puertas: la del conductor se abre en forma ‘suicida’ y la del acompañante, de la manera tradicional. Esto es porque son puertas idénticas a la hora de su fabricación, así se evitan sobrecostes. De la misma manera, el frontal es calcado a la trasera, lo que cambia son las lunetas y los pilotos; también son curiosas las ventanas de los laterales, cuya franja inferior se abre hacia arriba al igual que lo hicieran en el mítico 2CV.

Y para ir terminando con el interior, podemos decir que se adapta a casi cualquier fisonomía a la hora de conducirlo porque el asiento del conductor se regula longitudinalmente -el del acompañante es fijo-, y además nos ha gustado mucho la luz que entra al habitáculo -nuestra unidad contaba con un generoso techo solar-.

Juvenil y personalizable

El Ami tiene disponibles una serie de paquetes para su personalización desde el nivel de base Ami Ami, pasando por los My Ami Grey, Orange o Blue -varios adhesivos con esos colores-, MyAmi Pop -es la unidad que nos sirvió de pruebas, con el número 2 en las puertas- o My Ami Tonic -detalles ‘sofisticados’-.

Ocho alegres caballos

Y no podemos completar esta página con los detalles de su planta motriz, que consiste en un motor de 6 kW animado por una batería de iones de litio de 5,5 kWh. En una toma doméstica, la recarga completa llevará unas tres horas, y permitirá un rango máximo de uso de 75 kilómetros bajo la normativa de homologación de este tipo de vehículos -no es la WLTP que solemos tratar-. De todas formas basta para nuestros itinerarios cotidianos con un uso alegre gracias al peso contenido del conjunto que no llega a la media tonelada.

La velocidad máxima está limitada a 45 km/h y da la sensación de ir aplomado porque el tarado de sus suspensiones es algo duro y también porque las ruedas están situadas en las esquinas, por lo tanto no hay voladizos -otra ventaja más para aparcar que se suma a su radio de giro de 7,2 metros-.

El Citroën Ami es realmente otro concepto de movilidad, que nos parecerá justo si lo comparamos con un vehículo tradicional, pero es que no pretende serlo. Si lo miramos desde el punto de vista de una herramienta para ir al trabajo, etc, nos resultará más que acertado y además hemos dejado para el final otra de sus bazas: un precio de partida que no llega a los 8.000 euros -.

Los interesados pueden pasarse por las instalaciones de Citroën Marcos Automoción, donde ya tienen unidades de prueba -no en todos los puntos de venta de Citroën en España los tienen- y se dejen sorprender por este nuevo concepto de movilidad urbana.

Más sobre Citroën Grupo Marcos Murcia

Web: https://citroengrupomarcos.com/

Dirección: Av. Juan Carlos I, s/n Pol. Industrial. Espinardo (Murcia).

Teléfono: 968 858 011

PIDE TU CITA