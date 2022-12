Reemplazar a todo un superventas como el Kadjar no debe ser tarea fácil. Imaginamos que los ingenieros de Renault han echado el resto para crear un nuevo ‘SUV’de apariencia más sofisticada y actual para el hueco del modelo saliente -todocaminos de alrededor de 4,50 metros de longitud- y que, a nosotros, en España, nos toca muy de cerca.

No en vano, en este proyecto del Renault Austral han participado todas sus instalaciones de nuestro territorio, las factorías de Valladolid, Sevilla y Palencia -en esta última se monta el vehículo-, lo que supone una muestra de la confianza del grupo galo en nuestro país, una confianza que se verá rubricada por cinco futuros vehículos así como más motores y cajas de cambios.

Un formato de éxito

Es cierto que el nuevo Austral lleva mucho recorrido ganado, habida cuenta de la gran aceptación de su segmento, pero también es verdad que deberá competir con modelos tan populares como el Kia Sportage, Peugeot 3008, Opel Grandland o Volkswagen Tiguan. Frente a ellos hará valer su más reciente juventud -equipamiento actualizado, imagen...-, así como una gama eficiente en la que todos los integrantes lucen la etiqueta ECO de la DGT.

El Renault Austral se articula en torno a mecánicas exclusivamente de gasolina, ayudadas por la hibridación en mayor o menor medida. El punto de partida es la versión ‘mild hybrid’ de 140 CV, que se puede adquirir desde 30.900 euros con caja manual de seis relaciones o bien automática de siete marchas. Le sigue el nivel intermedio de 160 CV, también con hibridación ligera, y solo con caja automática por 37.400 euros; se remata con el tope de gama de 200 CV ya con hibridación total pero sin enchufe, desde 39.600 euros. De momento no hay versiones 100 % eléctricas y la tracción va al tren delantero.

Las ópticas de Led matriciales incorporan siete diodos que ajustan su iluminación en la carretera sin deslumbrar a los vehículos de delante; las otras opciones para los faros también son de Led.

Una innovación inédita en esta categoría es que el Austral puede montar la dirección a las ruedas traseras 4Control de Renault, esto le permite ser más ágil en ciudad, porque se reduce su radio de giro en maniobras, y más estable en conducción por carretera -giran hasta 5 grados por debajo de 50 km/h al contrario que las delanteras y en el mismo sentido por encima de esa velocidad y hasta 1 grado-.

Equipamiento avanzado

Otra de las bazas del nuevo ‘SUV’ es su completo equipamiento, muy vanguardista, que pasa por un equipo multimedia con pantalla de hasta 12 pulgadas, completada con otra pantalla de 12,3 para el tablero de instrumentos. El sistema, basado en Android, permite una experiencia de manejo muy fluida y plenamente conectada, con la ventaja de incorporar los mapas de Google a tiempo real. Otro detalle bien resuelto son los mandos físicos para la calefacción, por lo que no hay que buscar estos ajustes a través de los menús de la pantalla. Hay una superficie de inducción para cargar nuestros ‘smartphones’ y varios huecos para depositar todo tipo de objetos. Otro dispositivo de dotación mejorado es la información de datos proyectada en el parabrisas -opcional-, va a color y el tamaño que ocupa es mayor.

Está disponible en los concesionarios de la marca con precios desde 30.900 euros

Por lo demás, el nuevo Austral resulta un coche cómodo para largos trayectos y además modulable: la bancada trasera está dividida en partes 60/40 y se pueden desplazar longitudinalmente 16 centímetros, así podemos variar también el espacio de carga -los respaldos se inclinan-, dejando un hueco del maletero de entre 500 y 575 litros, un volumen que baja un poco en la versión Austral E-TECH Hybrid de 200 CV hasta los 430 litros.

Llantas de hasta 20 pulgadas, ópticas de Led que pueden ser matriciales o varios elementos distintivos de la versión dentro y fuera de la carrocería son una muestra de la gama Austral, comercializada en nuestro mercado con los ambientes Equilibre, Techno e Iconic. Tampoco se ha descuidado la seguridad, presentando sistemas como el programador de velocidad inteligente, el chivato de vehículos en los ángulos muertos y de circulación cruzada por detrás, seguimiento de carril dinámico, circulación en atascos mejorada, cámaras periféricas para maniobras y frenada de emergencia autónoma.

El puesto de mandos virtual funciona con plataforma Android y se conecta a la red para mantener actualizada la cartografía así como más puntos de interés y tráfico a tiempo real.

Objetivo alcanzable

El Renault Austral será crucial para el desarrollo de la marca del rombo en un segmento en el que, según Sebastián Guigues, director de Renault en España, como ya avanzó en la entrevista exclusiva para Neomotor que publicamos en estas páginas el pasado 13 de noviembre, la marca estaba retrocediendo. ‘Con Arkana y Austral Renault tiene que ser capaz de liderar el segmento C-SUV. Nos ponemos a nosotros mismos la presión.

Si bien la versión más potente de 200 CV 100 % híbrida presenta un hueco de carga de 430 litros debido a los elementos del sistema de impulsión, las demás opciones de la gama cuentan con hasta 575 litros.

El Austral es un coche muy completo con una gama sencilla pero que pensamos que es la adecuada ahora mismo, con motores híbridos puros y microhíbridos. Con la versión E-Tech de hibrido autorecargable somos el único vehículo del segmento C de ese tamaño que no paga impuesto ya que tiene menos de 120 gramos (está en 105) y ofrece unos consumos de modelos más pequeños’, afirmó Guigues. También nos adelantó que habrá una versión del Austral de siete asientos, que no se llamará igual y que se fabricará también en Palencia para mediados del año que viene.

Renault ha producido 18 millones de vehículos en España gracias a la contribución de más de 52.000 personas desde su aterrizaje en 1953. Actualmente, el 90 % de la producción se exporta a 58 países de los 5 continentes, representando un 1,2% del PIB nacional. La industria del automóvil supone el 10% del PIB de nuestro país.

