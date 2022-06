Es la cumbre, el modelo de representación de la firma SsangYong que, como siempre tan amables, nos han prestado en M. Gallego Automoción, concesionario oficial de la marca en la Región de Murcia, para nuestras pruebas y, de paso, posar delante de la cámara.

El nuevo SsangYong Rexton, en la última evolución de hace escasos meses -por lo tanto es un modelo con mucha vigencia por delante-, resulta francamente imponente. Y no solo por su tamaño de 4,85 metros de longitud, anchura de casi dos metros y 1,83 metros de alto, sino también por un diseño sólido que muestra un frontal que destaca entre el tráfico. Llama la atención la enorme parrilla cromada, con unas ópticas rasgadas de tecnología Led, elementos que forman los principales cambios de la edición de 2018, junto a la trasera, que ahora resulta más atractiva.

En M. Gallego Automoción tienen unidades disponibles con un precio de partida de 34.700 euros

La vista lateral cambia menos, pero ahora luce llantas de entre 17 y 20 pulgadas. Dentro también se ha actualizado con mejores materiales en los guarnecidos y una disposición distinta de la consola central, que ahora alberga un mando para el selector de la caja de cambios automática, más cómodo de actuar, y que permite, al ser electrónico y carecer timonería física, dejar libre más huecos para depositar objetos. El volante también es nuevo, tiene cuatro radios, botonería para varias funciones y un agarre más agradable.

También reconfigura la información mostrada con un panel de instrumentos virtual con pantalla a color de hasta 7 pulgadas y otro ‘display’ de 8 pulgadas en la parte central del salpicadero para el sistema multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay de seis altavoces. Además suma más elementos de dotación, como el programador de velocidad activo Asimismo remata la puesta al día de su interior con unos asientos traseros más confortables y más conectividad para dispositivos en la trasera.

Lo que no cambian son sus virtudes. Sigue conservando un maletero enorme de 640 litros cuando se usa con cinco plazas -si se utiliza la tercera fila para subir hasta siete plazas, el espacio se queda en unos buenos 236 litros-, Y, cómo no, una de sus mejores bazas, un interior de ‘salón de casa’ comodísimo en el que los viajes largos no cansan.

DIÉSEL: UNA BUENA IDEA

En el planteamiento del coche encaja a la perfección una potente mecánica de gasóleo, que salta los 200 CV -202 CV- procedentes de un bloque de 2,2 litros de cubicaje y cuatro cilindros. Silencioso y de generoso par desde bajas vueltas, este eficiente motor se corona con una caja automática de serie para toda la gama. Hay que decir que es un cambio ‘de los buenos’, de convertidor de par y ocho relaciones que ayudan a mantener a raya el consumo medio de un todoterreno auténtico que ronda en la báscula las 2,2 toneladas: menos de 8 litros según mediciones WLTP, un gasto más que razonable.

4x4 ‘REAL’, UN ASPECTO DIFERENCIAL

Otro de los puntos fuertes del SsangYong Rexton es su capacidad ‘off-road’, algo que sabrán valorar los más aventureros. Cuenta con reductora, lo que le permite salir de sitios comprometidos en combinación con el bloqueo del tren posterior para la versión tope de gama. Naturalmente también monta la tracción total inteligente, que deriva el par al eje trasero. El conductor, si lo cree conveniente, puede repartir esa fuerza a las ruedas delanteras de forma manual. Estas amplias posibilidades fuera del asfalto se rubrican con unas cotas todoterreno a destacar: 22 centímetros de altura libre al suelo y uno voladizos bastante cortos para un vehículo de este tamaño.

EQUIPAMIENTO DE PRIMERA

Es algo que ya nos tiene acostumbrados la marca coreana, coches muy completos a precios imbatibles. Nuestro protagonista Rexton no podía ser menos y plantea una gama con el denominador común de su propulsor diésel de 202 CV en tres acabados:Pro, Premium y Limited. El primero de ellos abre fuego con elementos como climatizador doble, sensores de lluvia y luces, asistente de aparcamiento y cámara de visión trasera, alumbrado de Led con antinieblas, barras en el techo, llantas de 17 pulgadas, freno de mano electrónico y control de velocidad, entre otros.

El siguiente nivel, Premium, el más demandado por los clientes, completa el listado anterior con lunas tintadas, tapicería de símil cuero, llantas de 18 pulgadas, frenada de emergencia, aviso de salida de carril , reconocimiento de señales de tráfico, detección de fatiga del conductor y control de velocidad activo, entre otros.

Por último, el acabado de referencia Limited pone la guinda a este 4x4 familiar con el mencionado bloque del diferencial trasero, control del aire acondicionado en las plazas traseras, acceso sin llave, apertura y cierre del maletero de forma eléctrica, tapicería de cuero calefactada con regulaciones eléctricas delante, techo solar eléctrico, cuadro de instrumentos con pantalla de 7 pulgadas, llantas de 20 pulgadas y avisos de obstáculos en los ángulos muertos y de tráfico trasero.

El precio de la gama del nuevo SsangYong Rexton empieza en los 34.700 euros de la versión Pro; le sigue el equilibrado Rexton Premium por 39.300 euros y termina en los 47.299 euros del Rexton Limited.

El SsangYong Rexton, el 4x4 puro que además tiene una vocación familiar es el modelo de su categoría más asequible del mercado. Ya está disponible para ver y probar en M. Gallego Automoción, donde su cualificado equipo humano les sabrá aconsejar de la mejor manera.

