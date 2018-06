El nuevo Clase A ilumina Murcia

La llegada del nuevo Clase A no ha pasado desapercibida. De ello se han encargado tanto Mercedes-Benz como los concesionarios Dimovil y Auto Classe, que han organizado eventos a la altura de un vehículo irrepetible. Música, luz, escenarios inigualables? no ha faltado ni un detalle para recibir a un modelo que redefine el segmento de los vehículos compactos.

Auto Classe eligió para la presentación el Hotel Nelva de Murcia. Un espectáculo de luz y sonido recibió a los numerosos asistentes, que pudieron disfrutar de cena y de un regalo exclusivo, en una velada amenizada por un DJ. Pero lo más llamativo fue la forma en la que hizo acto de presencia el nuevo Clase A. Alejado de la formalidad habitual, el vehículo llegó por al aire a través de una gran grúa. Una entrada espectacular que convirtió el acto en inolvidable.

Dimovil, por su parte, consciente de la gran expectación generada, se fue hasta un lugar emblemático: la Plaza de Toros de Murcia. Un espacio que han llenado grandes nombres de la música y que abrió sus puertas a un coche que, nada más llegar al mercado, se ha convertido en toda una estrella. Y en un lugar como ese no podía faltar un concierto, que ofreció El Sótano del Doctor, y que puso el broche de oro a un acto que incluyó cena fría y regalos.



Un coche para cada conductor

Si por algo llama la atención la nueva Clase A es por su inteligencia. Su llegada supone un modo totalmente innovador de relacionarse con un automóvil, basado en su capacidad de aprender cada día cosas nuevas hasta adaptarse completamente a sus ocupantes. Es capaz de recordar las canciones preferidas o el camino para ir a trabajar. En consecuencia, sintoniza automáticamente la emisora adecuada de radio o le propone una vía alternativa, más rápida, si hay una retención en la ruta acostumbrada. También incorpora reconocimiento de voz, capaz de comprender sin necesidad de aprender previamente determinados comandos de voz. A través de este sistema puede leer en voz alta los mensajes SMS, o tomarlos al dictado y enviarlos. Del mismo modo, informa del tiempo que le espera en el lugar de destino, cambia de emisora de radio o le guía a casa por la vía más rápida. Basta con pronunciar dos palabras, ´Hey Mercedes´ y se activa.



Claridad sensual como filosofía de diseño

Todas las líneas de la nueva Clase A apuntan en una misma dirección: claridad sensual, nuestra filosofía de diseño. Las superficies son todavía más puristas y los detalles, más llamativos.

Gracias a su acabado aflechado en forma de morro de tiburón, la nueva Clase A se abre paso aerodinámicamente contra la corriente de aire. Detrás se esconden una parrilla del radiador en posición erguida y un capó bajo. A la izquierda y a la derecha se suman dos elementos destacados: los faros MULTIBEAM-LED opcionales de baja altura emanan fuerza innovadora. Al mismo tiempo, rebajan ópticamente la altura de la nueva Clase A. Y aceleran de inmediato el pulso del observador. La nueva configuración de la zaga es más ancha, más deportiva y más sugestiva. Las elegantes luces traseras de dos piezas no reclaman la atención, pero la merecen, tanto por su precisión como por su diseño. Y eso no es todo. Las luces no ensanchan la zaga sólo ópticamente, sino en la realidad. De ese modo facilitan sensiblemente la carga y descarga.

Todo ello sin olvidar los aspectos prácticos. Por ese motivo, el maletero de la nueva Clase A ofrece más espacio que nunca. Expresado en cifras, es 110 mm más largo y 225 mm más ancho, y su volumen es 29 litros mayor que el de su antecesor.

Por cierto que el próximo domingo analizaremos a fondo esta nueva creación de la casa alemana, ya que acudimos invitados como prensa especializada a su presentación nacional.