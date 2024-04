Bolsonaro asegura a sus seguidores que Brasil vive en una dictadura y defiende a Elon Musk

"Tenemos que luchar, de lo contrario iremos al matadero como corderitos". Jair Bolsonaro volvió a convocar a sus seguidores a la calle con la certeza de que Brasil se encamina a una "dictadura" socialista. El expresidente, investigado por el Tribunal Supremo Federal (STF) por su presunta responsabilidad en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, y por falsificar documentos sobre su vacunación, esta vez convocó a una multitud en Río de Janeiro. En febrero lo había hecho en Sao Paulo. Lo que ha cambiado entre las dos movilizaciones es un discurso más agresivo hacia su sucesor, Luiz Inacio Lula da Silva, en el que se combinaron componentes religiosos, ataques al juez del STF, Alexandre de Moraes, y una encendida defensa de Elon Musk, quien desde hace dos semanas parece hablar en nombre del propio Bolsonaro sobre la situación que atraviesa en los tribunales.

El excapitán del Ejército negó públicamente cualquier participación en los sucesos que desembocaron en el 8E, a pesar de las evidencias que acumula la investigación judicial. Reclamó otra vez un perdón contra los que embistieron contra las sedes de los poderes del Estado apenas una semana después de la asunción de Lula. "La amnistía es algo que siempre ha existido en la historia brasileña. Nadie intentó tomar el poder en Brasilia con las armas. Aquellas personas llevaban la bandera verde y amarilla a la espalda y muchos tenían una Biblia bajo el brazo".

Las movilizaciones del bolsonarismo no solo apuntan a defender a su líder sino preparar las condiciones para una posible victoria de la ultraderecha en los comicios municipales de octubre.

Lo más llamativo de su alocución en Copacabana, uno de los barrios más conocidos de la "ciudad maravillosa" estuvo relacionado con su apoyo a Musk. "Lo que quieren es dictadura, con control social de los medios de comunicación. Ahora acusan al hombre más rico del mundo, dueño de una plataforma cuyo objetivo es que todo el mundo sea libre, que es X, nuestro viejo Twitter. Es un hombre que defiende la libertad de todos nosotros, que tuvo el valor de mostrar con todas las pruebas hacia dónde se dirigía nuestra democracia". Para el dueño de Tesla, el TSF ha actuado de manera impropia. Su intervención en los asuntos internos de Brasil le valieron fuertes críticas del Gobierno. Bolsonaro decidió colocarse al lado de Musk. "Cuando mi partido cuestiona la ley, es multado con 22 millones de reales. El TSE me inhabilitó porque me reuní con embajadores, no me reuní con narcotraficantes", dijo en alusión al encuentro previo a las elecciones de octubre de 2022 en las que aseguró a la comunidad diplomática que no existían condiciones de transparencia para realizar la contienda. Esas palabras le valieron el año pasado una inhabilitación hasta 2030 para ejercer cargos públicos.

Michelle Bolsonaro oradora

Bolsonaro no hizo referencia alguna a su estancia de dos días en la embajada húngara en Brasilia, revelada en su momento por The New York Times, e interpretada por los medios como un ensayo de asilo diplomático en momentos de cerco judicial.

Como había ocurrido a fines de febrero en la capital paulista, Bolsonaro contó con el socorro del pastor evangélico, Silas Malafaia, quien calificó a Moraes "dictador con toga" y al presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, de "holgazán, cobarde y omiso" por no investigar al ministro del STF. El religioso expresó su desagrado por los excomandantes de las Fuerzas Armadas que reconocieron los llamamientos de Bolsonaro a los militares para impedir la llegada al Gobierno de Lula. A su vez, embistió contra la actual conducción castrense. "Si estos mandos militares hacen honor al uniforme que llevan, deberían dimitir de sus cargos y ningún otro comandante debería tomar el relevo".

La exprimera dama Michelle Bolsonaro también volvió a hablar a los seguidores del ultraderechista. Dijo a los manifestantes que no estaban bajo el impiadoso sol de Río de Janeiro por un hombre o una mujer, sino por los valores religiosos y la defensa "del reino de Dios establecido en la Tierra". Para explicar lo que sucede en Brasil se apoyó en el versículo Lucas 2:12, según el cual "no hay nada oculto que no se descubra, ni escondido que no se sepa". La cita bíblica no fue fruto de la casualidad. Como recordó el diario paulista Folha ha dado el nombre a la operación de la Policía Federal que investiga un esquema de malversación de joyas recibidas como regalos de autoridades extranjeras por la gestión de Bolsonaro. La esposa del excapitán ha sonado como su posible reemplazante en las elecciones presidenciales de 2026.