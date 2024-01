El pasado 6 de enero, miembros del Gobierno de Kosovo empezaron a celebrar en redes sociales que España empezaba a admitir los pasaportes kosovares como documento de viaje. Eran las primeras noticias públicas sobre un cambio de opinión del Gobierno español, que siete meses antes rechazaba admitirlos. Los medios serbios empezaron a llamar al Ministerio de Exteriores para tratar de corroborar la noticia, adelantada por El Periódico de Cataluña,del grupo Prensa Ibérica, de la misma empresa editora que este diario. El documento, publicado en el Departamento de Migración y Asuntos Internos de la Comisión Europea, confirmaba que España reconocía los documentos.

El Ejecutivo serbio pidió explicaciones a la diplomacia española tras un giro que les cogió por sorpresa, según ha podido saber este diario de fuentes conocedoras de la situación bilateral. Las explicaciones dadas satisficieron a Belgrado, según las mismas fuentes. Al fin y al cabo, apuntan, al país no le sobran países “amigos” que, como España, no reconozcan la declaración unilateral de independencia de Kosovo de 2008.

Contactadas por este diario, ni la Embajada de Serbia en España ni el Ministerio de Exteriores de Belgrado han querido hacer declaraciones al respecto.

El Partido Popular ha criticado la falta de transparencia de la decisión, que ha comparado a la opacidad en el giro sobre el Sáhara Occidental para contentar a Marruecos. Y ha pedido la comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para explicar si se trata de una concesión a los socios independentistas del Gobierno, favorables al reconocimiento de Kosovo.

Problemas en el espacio Schengen

El Ejecutivo de Pedro Sánchez alega que España no puede quedarse sola en la Unión Europea, porque los otros cuatro países no reconocedores de Kosovo (Eslovaquia, Grecia, Rumanía y Chipre) han tomado una decisión similar. Subraya que aceptar ese trámite de viaje es una cuestión eminentemente práctica, que no supone en modo alguno el reconocimiento de la independencia de lo que sigue considerando una región de Serbia separada de forma unilateral.

Las fuentes consultadas apuntan a que la decisión elimina un problema de difícil solución. Si un ciudadano kosovar entra en la zona Schengen de la UE con su pasaporte y después se mueve a España con ese mismo documento de viaje, ¿qué debería hacer la Policía? ¿Expulsarlo? ¿A dónde? Técnicamente, hasta el cambio de postura, no disponía de un documento válido de viaje. Aunque lo aceptaran en las fronteras terrestres o aeropuertos de Alemania o Francia, en España carecía de valor.

DUI de Kosovo

Tras la guerra entre Kosovo y Serbia (febrero de 1998 a junio de 1999), el territorio quedó formalmente como una provincia autónoma de Serbia administrada por la ONU. En 2008, el parlamento kosovar declaró la independencia de forma unilateral tras una década de autogestión de facto.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero rechazó reconocer al nuevo país, a pesar de que sí lo hicieron el grueso de sus socios, desde Estados Unidos a Francia o Alemania. Los Ejecutivos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez no han cambiado de posición. Nadie quiere realizar un reconocimiento que podría ser usado como precedente por el independentismo catalán.

En total, 102 de los 193 países de Naciones Unidas han reconocido desde entonces la independencia del país; el último, Israel, en 2020.

Comparecencia de Albares

El movimiento ha provocado recelos en la oposición, por la relación indirecta que hay entre el reconocimiento de Kosovo y la cuestión catalana, especialmente tras el acuerdo de una ley de amnistía para los catalanes involucrados en la declaración unilateral y el referéndum del 1 de octubre.

El PP ha solicitado la comparecencia del ministro de Exteriores ante el Congreso de los Diputados. Los populares se preguntan si ese cambio de postura se debe a que "está siendo presionado o condicionado por sus socios de coalición para romper la postura de España mantenida desde 2008", según consta en los escritos de petición de comparecencia recogidos por Europa Press.

El PP critica que, "una vez más" y como pasó con el apoyo al plan de Marruecos para el Sáhara Occidental, el Gobierno de Sánchez ha modificado la postura tradicional y los españoles han tenido que enterarse a través de los medios de comunicación y las redes sociales, "dejando de manifiesto su desprecio al Parlamento".

Excepción española

En abril de 2023, la Comisión Europea anunció un “acuerdo de liberalización de visados para Kosovo”. Por él, los países de la UE permitían a los cerca de dos millones de ciudadanos de Kosovo viajar a la UE sin visado, durante un máximo de 90 días en periodos de 180 días.

Kosovo es un candidato potencial para la adhesión a la UE, y la Comisión Europea confirmó que cumple los criterios de su hoja de ruta para la exención de visados. Los kosovares son los únicos ciudadanos de la región de los Balcanes Occidentales que todavía no disfrutaban de viajes sin visado para estancias cortas en el espacio Schengen.

La UE hizo entonces una excepción con España, y anunció que sería el único país del espacio Schengen que no aplicaría la exención. Entonces, el 21 de abril, durante una visita a Berlín, José Manuel Albares explicó esa excepción: "España tiene una política de no reconocimiento de Kosovo y conlleva el no reconocimiento de los pasaportes kosovares, que hemos venido aplicando de forma consistente. En nuestro caso, no reconocemos los pasaportes”, dijo al ser preguntado por el caso de Grecia y Eslovaquia, países no reconocedores que sí aceptaban los documentos de viaje kosovares.

Cambio de posición

¿Qué ha cambiado desde entonces? “Mi declaración describía una situación que era exacta en ese momento [...] Desde entonces pasan siete meses, y España tiene que adaptarse igual que el resto de estados no reconocedores”, aseguró a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, el ministro durante una entrevista el pasado viernes. “Por eso pasamos a aceptar los pasaportes kosovares”.

El ministro apunta como motivo de fondo el encaje de la cuestión de Kosovo en los Balcanes occidentales. “Este territorio acude a las cumbres de la Unión Europea con los Balcanes Occidentales. No podemos hacer como si no existiera. Pero eso no implica que reconozcamos su soberanía, como ha indicado la asesoría jurídica española y la de todos los estados no reconocedores de la Unión Europea”.

Albares niega que sea el primer paso hacia algún tipo de reconocimiento formal o hacia una normalización. Acusa al Partido Popular de estar difundiendo ese noticias falsas al respecto: “Yo le pediría al Partido Popular que deje de emitir un bulo que sabe que lo es”. “Lo vuelvo a decir una vez más, ningún reconocimiento de Kosovo ni de su soberanía”, concluye, pero recuerda que España “no va a ser nunca un obstáculo al diálogo entre Belgrado y Pristina, ni al acercamiento entre Pristina y la Unión Europea”.