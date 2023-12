El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, han escenificado este jueves en Atenas el reacercamiento entre Grecia y Turquía después de varios años de idas, venidas, disputas y tensiones por el control de explotación económica de zonas del mar Egeo y el Mediterráneo oriental.

El punto más alto de esta tensión fue en verano de 2022, cuando Grecia denunció en varias ocasiones que aviones turcos de combate habían entrado en el espacio aéreo griego. Pero ha llovido desde entonces, y como es habitual entre Atenas y Ankara, los desastres naturales que afectan a ambos países ayudan en recuperar la relación con el vecino: Grecia fue de los primeros países en mandar ayuda hacia Turquía por el terremoto de febrero, que se cobró la vida de más de 50.000 personas.

Turquía hizo lo mismo con los incendios que, este verano, azotaron Grecia. Erdogan y Mitsotakis han hecho las paces. “Compartimos el mismo clima, el mismo mar, la misma región, hasta culturas parecidas. A veces, entre hermanos, pueden surgir problemas. Es natural. Pero lo más importante es la capacidad y la intención de resolver estos problemas”, ha dicho Erdogan en la rueda de prensa con Mitsotakis tras la reunión de ambos en Atenas.

Erdogan ha continuado, entre sonrisas: “Tenemos nuestras diferencias, pero no hay ningún problema que no pueda ser solucionado si ambos actuamos con buena voluntad y sinceridad. Y estoy verdaderamente contento de ver que el lado griego cree lo mismo”, ha continuado el presidente turco, que ha prometido que, a partir de ahora, las reuniones entre líderes griegos y turcos se sucederán, al menos, una vez cada año.

“Una deuda histórica”

Grecia y Turquía, vecinos, aliados —ambos son miembros de la OTAN— y enemigos históricos, llevan siglos de tensiones, guerras y reacercamientos. Ambos países, de hecho, basan sus mitos fundacionales en el otro: Grecia consiguió su independencia en 1821 tras la guerra de la independencia griega contra del Imperio Otomano. Turquía, igual: el Estado turco fue creado tras la guerra de independencia turca, en 1923, contra la invasión griega de la región occidental de la península anatolia.

Desde entonces, los dos países no han vuelto a hacerse la guerra, pero la tensión siempre ha existido, a excepción de momentos puntuales. “Grecia y Turquía tienen que vivir en paz y encontrar soluciones a sus problemas. Y aquellos problemas que no puedan ser resueltos, no pueden crear crisis como en el pasado”, ha dicho Mitsotakis.

“Siento una deuda histórica para llevar a nuestros dos países a ser más cercanos”, ha continuado Mitsotakis, que ha explicado que tanto él como el presidente turco han firmado una declaración de amistad. Grecia, además, se ha comprometido a permitir que turistas turcos puedan veranear en las islas griegas sin necesidad de visado, una medida que ya existía en el pasado pero que la Unión Europea tumbó durante los años del covid-19.

Erdogan, en rueda de prensa, ha explicado que ambos líderes han discutido también sobre la situación en Gaza y la Cisjordania ocupada. “Lo que está ocurriendo es un castigo colectivo contra la gente de Gaza. La sociedad internacional no puede callar ante estos crímenes. Es necesario un alto el fuego duradero. Esta debe ser la prioridad de todos”, ha dicho Erdogan.