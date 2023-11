Todo el mundo esperaba con ansias las primeras palabras de Hasán Nasrallah, el líder de Hizbulá, desde que la ofensiva de Hamás contra Israel y la consecuente cruenta guerra sobre Gaza. Miles de personas se congregaron en las plazas libanesas para oír a uno de los personajes más influyentes del mundo árabe. Aunque no se esperaba que Nasrallah abogara por una guerra total contra el "enemigo sionista", las reacciones inmediatas a su discurso son de tímida decepción. Más allá de la habitual retórica antiimperialista y antisionista, el discurso destacó el deseo de Hizbulá e Irán de no involucrarse más, al menos por el momento, en la guerra entre Israel y Hamás. Pero no sin olvidar puntualizar que "lo que suceda en el frente libanés depende de lo que pase en Gaza".

Durante una hora de discurso, Nasrallah ha remarcado que "todos los escenarios están abiertos y bajo consideración en nuestro frente sur libanés". "Podemos recurrir a ellos en cualquier momento; somos un frente de apoyo", ha afirmado en unas declaraciones en vídeo. Ha pedido a Israel que detenga sus ataques en la Franja de Gaza, que ya han dejado más de 9.000 muertos y kilómetros de destrucción en casi un mes de conflicto, con tal de evitar una conflagración regional. El líder de Hizbulá ha insistido en desmarcarse de la operación 'Inundación de Al Aqsa', la ofensiva por tierra, mar y aire contra Israel lanzada por la milicia palestina Hamás que acabó con la vida de 1.400 personas. "Algunos dicen que la operación sirvió a los objetivos de Irán en la región o a las negociaciones nucleares, pero todo eso es mentira; la operación es enteramente palestina, para Palestina, su causa, su pueblo, y no está vinculada a ninguna cuestión regional o internacional", ha subrayado. "Eje de la Resistencia" Así, Nasrallah, que en esta ocasión se esperaba que hablara no sólo como líder de Hizbulá, sino como principal representante del "Eje de la Resistencia", se desmarcaba de las obligaciones impuestas por una posible asociación en el diseño de la operación. Ni Irán ni Hizbulá quieren sentirse obligados a intervenir más ampliamente en esta guerra. "Para aquellos que piden a Hizbulá que participe en una guerra abierta, lo que está sucediendo en la frontera puede parecer moderado, pero ese no es el caso", ha recordado. Pero, pese a las expectativas, Nasrallah ha creado una clara distinción entre lo que hizo Hamás el 7 de octubre y lo que ocurrió después. Habló en nombre de los hutíes de Yemen, a las milicias chiítas iraquíes y a Irán, pero no en nombre de la milicia palestina que gobierna de facto en Gaza. Nasrallah ha empezado su discurso haciendo mención de los "mártires", los 57 combatientes asesinados en enfrentamientos con Israel, en el sur del país. "En cuanto a nuestro frente libanés, entramos en batalla el 8 de octubre", ha dicho para justificar las importantes pérdidas registradas en poco tiempo de conflicto y para señalar que Hizbulá lleva desde el inicio del conflicto luchando contra Israel. Nasrallah ha mandado un mensaje también a Estados Unidos. "Hoy es el único responsable de la guerra en Gaza, Israel es sólo una herramienta para ejecutarla", ha dicho, a la vez que señalaba que EEUU tenía la capacidad de detener el sufrimiento de los civiles palestinos. "Lo que está sucediendo en nuestro frente no se había visto desde 1948, ni siquiera durante la guerra de julio de 2006", ha recordado el líder de Hizbulá.