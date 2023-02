Nuevos pasos en la investigación de la trama del llamado Qatargate, el caso de presuntos sobornos y compra de favores destapado a principios de diciembre en el que estarían implicados Qatar y Marruecos y que ha salpicado de lleno al Parlamento Europeo. El juez que instruye el caso, Michel Claise, ha ordenado este viernes el registro de una caja de seguridad en Lieja perteneciente al eurodiputado belga Marc Tarabella, a quien la Eurocámara retiró la inmunidad parlamentaria a comienzos de mes tras el suplicatorio remitido por la justicia belga, así como “algunas oficinas” en el ayuntamiento de Anthisnes, del que es alcalde Tarabella.

“En el marco de un expediente de la fiscalía federal, dirigida por un juez de instrucción de Bruselas, relacionado con sospechas de corrupción pública, se han efectuado varios registros esta mañana. El primero tuvo como objetivo una caja de seguridad bancaria situada en Lieja, perteneciente a un diputado al Parlamento Europeo, M.T. También se registraron algunas oficinas de la casa municipal de Anthisnes”, ha informado la fiscalía federal de Bélgica en un comunicado.

La policía judicial acudía antes de las 8 de la mañana al domicilio de Tarabella en Anthisnes, que ya fue registrado el pasado 11 de diciembre en presencia de la presidenta del Parlamento Europeo, para detenerlo, trasladarlo a Bruselas e interrogarlo en el marco del caso de presuntos sobornos. “El juez instructor decidirá si comparece ante él en las próximas horas”, ha explicado la fiscalía en el mismo comunicado.

Tarabella reivindica su inocencia

Desde que estallara el escándalo y surgiera su nombre en el marco de la investigación Tarabella ha reivindicado su inocencia y ha negado haber recibido dinero ni regales de Qatar o cualquier otro país por influir en las decisiones y posiciones del Parlamento Europeo. Según el diario belga L’Echo, no obstante, el presunto cerebro de la trama, Pier Antonio Panzeri, que se acogió en enero al estatus de arrepentido para rebajar su futura penal, habría declarado a los investigadores haber dado entre 120.000 y 140.000 euros en diversos pagos a Tarabella para que ayudará en los expedientes sobre Qatar.

De momento, siguen detenidos acusados de corrupción, participación en organización criminal y blanqueo de dinero el ex eurodiputado Panzeri, la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo y eurodiputada griega, Eva Kailli, y su pareja Francesco Giorgi, que fue en el pasado asistente de Panzeri y ahora ejercía las mismas funciones con el eurodiputado socialista italiano Andrea Cozzolino, a quien el Parlamento Europeo retiró también la inmunidad parlamentaria el pasado 2 de febrero. La semana pasada no obstante quedó en liberad provisional la cuarta persona que permanecía en prisión desde diciembre, Niccolò Figà-Talamanca.