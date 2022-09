No ha sido un mandato fácil hasta ahora para Ursula von der Leyen. Desde que tomara las riendas de la Comisión Europea hace algo más de tres años, la alemana y su equipo se han visto confrontados a una crisis tras otra. Primero fue la pandemia de covid 19 que cogió completamente desprevenidos a los Veintisiete y puso al descubierto las muchas carencias europeas en materia de sanidad. Hace seis meses llegó la invasión rusa de Ucrania y una guerra que ha disparado los precios de la energía hasta niveles insostenibles por un chantaje ruso que von der Leyen ha vuelto a poner al descubierto en su tercer debate sobre el estado de la unión. Un discurso plagado de guiños hacia Ucrania -prácticamente todas las comisarías han comparecido vestidas con los colores azul y amarillo de la bandera ucraniana- y con una invitada de honor muy especial, la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska.

“Ucrania sigue siendo fuerte porque un país entero ha luchado calle por calle, casa por casa. Ucrania es fuerte porque las personas como su marido, (Volodimir Zelenski), han dirigido la resistencia. Usted ha dado valor a toda la nación”, ha dicho von der Leyen dirigiéndose a Zelenska. “Hoy el valor tiene un nombre y ese nombre es ucrania. El valor tiene un rostro y ese rostro es el de los hombres y mujeres ucranianos que se enfrentan a la agresión rusa”, ha añadido entre aplausos durante los primeros compases de una intervención en la que también ha recordado que la solidaridad europea ha estado ahí desde el primer día y que ha llegado para quedarse.

“Las sanciones (contra Rusia) están aquí para quedarse. Es el momento de que seamos decididos. No es el momento del apaciguamiento” porque el castigo al Kremlin está teniendo resultados. Von der Leyen ha resaltado por ejemplo que son ya más de 1.000 las empresas que han abandonado Rusia. Además la producción de coches ha caído un 76% y “Aeroflot no consigue hacer despegar los aviones por falta de piezas de repuesto” que ha obligado a las autoridades rusas a utilizar los chips de los lavavajillas. “La industria rusa está destrozada y es el Kremlin quien ha puesto la economía rusa hacia el desastre” con una guerra que no es solo una guerra contra Ucrania sino “una guerra contra nuestra energía, nuestra economía, nuestros valores, nuestro futuro. Es la autocracia contra la democracia. Estoy aqui con la convicción de que con el valor y la convicción necesarios Putin fracasara y Europa y ucrania vencerán”.

Von der Leyen ha anunciado 100 millones de euros para la reconstrucción de escuelas en Ucrania, el acceso del país al 'roaming' europeo y mayor acceso al mercado único, todas cuestiones que discutirá con el presidente, Volodimir Zelenski, en un viaje sorpresa este mismo miércoles.

"Trabajaremos junto con la primera dama con la primera dama para apoyar la rehabilitación de las escuelas ucranianas dañadas. Es por eso que proveeremos lo que necesitáis; 100 millones de euros, porque el futuro de los ucranianos empieza en las escuelas", ha señalado, tras recordar que 70 centros han sido atacados por las tropas rusas en el transcurso de la guerra. Además, la conservadora alemana ha prometido extender la política de itinerancia móvil, 'roaming', a Ucrania e integrar más al país en el mercado único. "Bruselas trabajará para garantizar un acceso sin fisuras al mercado único", ha apuntado. La líder del Ejecutivo europeo discutirá todos estos anuncios en persona con el presidente ucraniano en un viaje sorpresa este miércoles a Kiev que ha anunciado también en el pleno de Estrasburgo.