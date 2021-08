Estados Unidos ha pedido a los países que realizan evacuaciones desde Afganistán que finalicen sus operaciones este viernes 27 de agosto, según explicó este miércoles la ministra de Defensa belga, Ludivine Dedonder, cuyo país ya ha sacado de Kabul a 1.147 personas.

En entrevistas con los diarios belgas "'L'Echo' y 'De Tijd', la ministra explicó que Washington ha pedido a los aliados que terminen sus operaciones "lo más pronto posible", antes de que ellos tengan que sacar a sus tropas y el material de Afganistán.

"Por el momento contamos con el 27 de agosto, pero esto puede cambiar. El objetivo, en todo caso, es sacar a la gente lo más rápido posible", dijo a 'L'Echo', señalando que esta fecha límite es la misma para todas las naciones que operan ahora mismo en Kabul.

Bélgica ha sacado ya del país a 1.147 personas, que fueron trasladadas desde la capital afgana hasta Islamabad, la capital de Pakistán, que está funcionando como base para los vuelos que les llevan después hasta Europa.

De estos evacuados, cerca de 700 ya han llegado a Bélgica, en tres vuelos desde el inicio de la operación el 20 de agosto, el último de los cuales aterrizó esta mañana en la base aérea de Melsbroek, a las afueras de Bruselas, con 198 personas abordo.

Se espera que este miércoles arribe un segundo vuelo con 272 evacuados más.

Tras un inicio difícil por la situación caótica en torno al aeropuerto de Kabul, donde se agolpan centenares de personas que intentan huir del país tras la toma de la capital por los talibanes, Bélgica ha acelerado la evacuación, que según la titular de Defensa, "se ha desarrollado relativamente bien, en un contexto difícil".

No obstante, Dedonder señaló que la situación es "extremadamente volátil" y que "verdaderamente hay que darse prisa porque en un momento u otro las puertas (del aeropuerto de Kabul) van a cerrarse".

"Para el futuro pedimos que, cuando vayamos a un teatro de operaciones, preparemos la estrategia de salida. Debemos poder irnos de otro modo, no de manera precipitada o dependiendo de una decisión exterior", dijo.

La ministra, que no supo dar la cifra de belgas que aún esperan a ser evacuados, explicó que de momento el ejército belga no está realizando operaciones en el exterior del aeropuerto, como han hecho otros países, puesto que no tiene capacidad para hacerlo con seguridad.

Hasta ahora se ha pedido a las personas que vayan por sus propios medios al aeropuerto, pero "como la situación evoluciona se están estudiando todas las opciones posibles", explicó Dedonder, quien no quiso confirmar ni desmentir las informaciones de la cadena pública VRT según las cuales Bélgica habría trasladado en autobuses a unas 250 personas al aeropuerto en una operación secreta sin intervención militar.

Los talibanes han pedido esta semana a los ciudadanos que no vayan al aeropuerto, lo que unido al escaso margen de tiempo para completar las evacuaciones hace temer a muchos países que sus ciudadanos o colaboradores afganos vayan a quedarse atrapados en el país a partir del 31 de agosto.

Pese a la presión europea, expresada por última vez ayer en la reunión de líderes del G7, la administración estadounidense dirigida por Joe Biden ha decidido mantener esa fecha, considerada una línea roja por los talibanes, para la retirada de sus tropas, sin cuya protección el resto de países no ve viable seguir operando.

Alemania mantendrá los esfuerzos

La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó este miércoles que el fin del actual puente aéreo en Afganistán en unos días no debe ser el final de los esfuerzos para sacar del país a las personas que necesitan protección.

Al intervenir en una declaración de gobierno sobre Afganistán en el Bundestag (cámara baja), Merkel hizo esta observación tras indicar que el presidente de EEUU, Joe Biden, mantiene su objetivo de retirar sus tropas del aeropuerto de Kabul el 31 de agosto.

"El final del puente aéreo en unos días (...), no puede ser el fin de los esfuerzos para rescatar a todas las personas que precisen protección", afirmó la canciller apenas diez días después de que los talibanes tomasen el poder en Afganistán con su entrada en Kabul, lo que desató una operación de emergencia.

Merkel subrayó que la operación de evacuación deber continuar "tanto como sea posible" para "posibilitar la salida" de Afganistán a todas los afganos que se han posicionado por la democracia, el estado de derecho y el desarrollo y ahora, por ese motivo, se sienten amenazados por los talibanes.

Defendió en este punto los contactos que representantes del Gobierno alemán están manteniendo con los talibanes para facilitar la salida de los colaboradores locales de Afganistán, algo que los islamistas han prohibido.

La canciller señaló que actualmente todas las "fuerzas" y toda la "atención" están volcadas en la operación de evacuación alemana, por la que ya más de 4.600 personas de 45 naciones ("casi la mitad de ellas mujeres") han salido de Afganistán, entre ellas 3.700 afganos.

Agregó que otra cuestión importante es prestar ahora ayuda humanitaria a los que más lo necesita, tanto en Afganistán como en los países vecinos donde busquen seguridad, refugio y perspectivas.

Para ello, Alemania está dispuesta a destinar además de los 100 millones de euros de ayuda inmediata, otros 500 millones de euros adicionales, afirmó.

Reconoció además que Alemania y todos los países occidentales involucrados en el país "subestimaron" lo "rápido" que iba a desmoronarse el Ejército afgano, sin incluso presentar oposición.

Merkel pidió además "tiempo" para poder analizar lo sucedido en Afganistán y las lecciones de 20 años de implicación militar y política y el "amargo" final de esta misión, mientras algunos partidos opositores piden una comisión parlamentaria de investigación.

La canciller se preguntó qué pudo haber fallado y señaló, entre interrogantes, algunas hipótesis: de unos objetivos demasiado ambiciosos y unas grandes diferencias históricas y culturales, a la corrupción y la debilidad del ejército afgano, pasando por la falta de compromiso occidental.

También cuestionó si el acuerdo que Estados Unidos -aún con la administración Trump- cerró con los talibanes no era muy "arriesgado" al fijar fechas concretas para la retirada de las tropas de Afganistán.

"Hemos logrado el objetivo con el inicio de nuestra misión en 2001: desde entonces no ha habido más ataques terroristas internacionales planeados desde Afganistán", dijo, y lo que calificó de contribución a la seguridad de Alemania y "logro perdurable" de los soldados alemanes.

Al mismo tiempo advirtió de que no debe perderse de vista que Afganistán se puede convertir de nuevo con la retirada de las tropas internacionales en un lugar de amenaza del terrorismo internacional, "y eso debe evitarse", dijo.