El vicepresidente de la Comisión Europea para las Relaciones Interinstitucionales, Maros Sefcovic, recordó este martes que todavía no hay evidencia de que los certificados de vacunación se puedan usar para viajes, porque no hay pruebas de que un vacunado no se pueda contagiar y propagar el virus.

"Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), no hay pruebas suficientes como para que los viajeros con un certificado de vacunación puedan quedar exentos de la cuarentena o de realizarse test", señaló en rueda de prensa tras el consejo informal de los ministros de asuntos europeos de los 27.

Los certificados de vacunación fueron uno de los temas abordados en la reunión, realizada por videoconferencia bajo la presidencia rotativa portuguesa y que sirvió de preparación para el próximo consejo europeo de líderes.

Sefcovic consideró que, con la información disponible hasta ahora, los certificados "no tienen que convertirse en una precondición para que los ciudadanos europeos puedan ejercer su derecho a la libre circulación", aunque la situación "puede cambiar" si se reúnen nuevas informaciones.

"Primero se utilizarán por motivos médicos y luego veremos si se pueden usar para otros motivos y cómo. Pero para ello necesitamos análisis concluyentes y más pruebas concretas, así como recomendaciones del ECDC", defendió.

"Necesitamos seguir trabajando en este tema, es importante debatir el formato, si será digital o físico, qué datos incluirá, cuál será su papel", señaló por su parte la secretaria de Estado de Asuntos Europeos lusa, Ana Paula Zacarias, que dijo que "llevará tiempo" tomar una decisión al respecto.

Cuestionado sobre qué ocurriría si algún Estado miembro decidiese avanzar con certificados para viajes de forma unilateral, Sefcovic insistió en que es importante que haya "coordinación" en las decisiones sobre la libre circulación en las fronteras, especialmente sobre las externas.

Te puede interesar: Nacional Sánchez anuncia que el 80% de los mayores de 65 años de residencias está vacunado

El vicepresidente pidió también a los 27 que estén preparados, a nivel logístico y de recursos humanos, para hacer frente al aumento que se producirá en las entregas de vacunas en el segundo trimestre, cuando se esperan más de 300 millones de dosis en la UE.

Sobre la posibilidad de que se actualicen las vacunas para mejorar su eficacia contra las nuevas variantes de la covid-19, señaló que las autorizaciones que ya existen "permiten agilizar también los procesos de producción para las variantes".