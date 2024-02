El Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia no ha admitido a trámite la denuncia de la exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, Teresa Franco, contra el portavoz de Vox, Luis Gestoso. La socialista le demandó por haberla acusado, a través de la red social X (antigua Twitter) de poner «denuncias falsas» y tacharla de «difamadora» el pasado 10 de diciembre, día de la Virgen de Loreto. La concejala había asistido ese día, en representación del Ayuntamiento, al acto en honor a la patrona de las fuerzas aéreas y de la aeronáutica, que se celebró en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, en Sangonera la Seca. Por estas palabras, Franco reclamaba a Gestoso una indemnización de 2.000 euros por daños morales; un dinero que, de recibirlo, se comprometía a invertir en la lucha contra la violencia de género en la Región de Murcia.

Con sus alusiones despectivas, Gestoso, que ha mantenido todo este tiempo su publicación, hacía referencia a la causa judicial que la concejala mantuvo contra el capitán Galindo por delitos continuados de extralimitación en el ejercicio del mando y de abuso de autoridad en su modalidad de acoso profesional, un proceso que no prosperó.

Según el letrado que defiende a Franco, José Ignacio Domínguez, el juez ha motivado el archivo asegurando que ese intercambio de palabras se había producido en la esfera pública de la política, por lo que sus efectos no resultaban tan punibles como los que hubieran generado en el ámbito privado.

La defensa de Franco ha recurrido esta decisión al considerar, entre otras cosas, que la condición de político no debería afectar a la admisión a trámite de la querella «porque estas expresiones no se han manifestado en relación con la actividad política». Además, el abogado sostiene este caso no sólo se imputa a su representada el haber cometido un delito de falsa denuncia sino que incluso Luis Gestoso la acusa públicamente de haber sido condenada por ese delito, imputación que va acompañada de palabras descalificadoras como “manchón para el ejército” y “difamadora”, expresiones dirigidas "a menoscabar su honor". Para Domnínguez, no considerar estas imputaciones públicas como calumniosas "sería derogar de facto el delito de calumnias".

De no prosperar el recurso en el juzgado de instrucción, la edil está dispuesta a elevar la denuncia hasta la Audiencia Provincial, algo que podría suceder en los próximos meses. Asegura Teresa Franco que tras la causa judicial contra el capitán del Ejército, no confía demasiado en la justicia, pero «sé que es el único mecanismo que tiene la democracia para resolver las desavenencias». En cualquier caso, Franco se siente «orgullosa de haber intentado poner límites a personas que van por ahí haciendo de matones».