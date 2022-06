En la actualidad nuestra sociedad necesita titulados universitarios que sean capaces de protagonizar los grandes avances de carácter tecnológico gracias a los cuales sea posible que podamos disponer de medios de transporte menos contaminantes y más sostenibles, procesos de fabricación más avanzados y basados en las tecnologías de la industria 4.0, estructuras y construcciones con mayores prestaciones y de carácter bioclimático, nuevos compuestos químicos con mejores propiedades funcionales, sistemas de almacenamiento y transporte de la energía mucho más eficientes, nuevos productos de carácter innovador que sean más atractivos y más funcionales, sistemas robotizados y de control con mayor capacidad para la mejora de los procesos, nuevos sistemas de climatización y frío industrial con menores consumos y mayores capacidades, productos y aplicaciones biomédicas para las patologías que tratar en los centros médicos y un amplio etcétera

Para poder trabajar en estos apasionantes sectores profesionales que son los que más destacan dentro del ámbito laboral y poder convertirse en un titulado universitario con un brillante futuro a nivel profesional, se requiere estudiar una de las titulaciones universitarias que corresponden a las profesiones que más demanda la sociedad y que ocupan las mejores posiciones en todos los rankings, como son la totalidad de las titulaciones de grado y de máster del ámbito de la Ingeniería Industrial, y además conviene realizar estos estudios en un centro universitario de reconocido prestigio por las mejores empresas de nuestro entorno y por las grandes multinacionales de todo el mundo, como es la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la UPCT.

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la UPCT imparte las titulaciones universitarias de grado y máster que destacan por las tasas de empleabilidad más elevadas en comparación con la totalidad de las ingenierías, que permiten conseguir trabajo nada más terminar estos estudios y que hacen posible acceder a los mejores puestos de trabajo, y además los estudiantes que se forman en este centro universitario adquieren la formación más completa y de mayor calidad y por ello cuentan con las competencias profesionales que les hacen capaces de poder liderar los equipos multidisciplinares que en las mejores empresas se encargan del diseño de los nuevos productos, sistemas, tecnologías y dispositivos que se necesita para los diversos sectores de la industria y de toda la sociedad.

«Todas estas titulaciones proporcionan una sólida formación de carácter transversal que permite tener nociones sobre todos los aspectos relacionados con el desarrollo, optimización o mejora de un nuevo producto, proceso industrial o sistema productivo, y asimismo una elevada formación específica en un determinado ámbito de conocimiento. Por ello, estas titulaciones ofrecen el perfil profesional más completo en el ámbito de la ingeniería y garantizan las mayores salidas profesionales», explica Patricio Franco, director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la UPCT.

Este centro universitario se esfuerza en apoyar a sus alumnos en la búsqueda de empleo, y por ello les transmite multitud de ofertas laborales durante su formación, prácticas en las mejores empresas como son Bosch, Mercedes, Mahle, Hitachi, Técnicas Reunidas, etc., acuerdos de movilidad internacional y de doble titulación con las mejores universidades del extranjero como la Universidad de Stuttgart, y una formación universitaria muy exigente y totalmente orientada a las necesidades de las empresas para garantizar la preparación que se requiere para el futuro laboral, por lo cual los matriculados en la Escuela de Ingeniería Industrial suponen cerca del 50% del número de matriculados de toda la UPCT.

Oferta de Másters

Máster Universitario en Ingeniería Industrial

¿Quieres obtener la formación universitaria más completa que existe en el campo de la ingeniería y que te permitirá trabajar en la gran mayoría de sectores de la industria? ¿Te interesa disponer del perfil profesional que te abrirá las puertas a las mejores empresas de todo el mundo y que destaca por el mayor número de ofertas de trabajo? Si es así te interesa estudiar el Máster Universitario en Ingeniería Industrial, que es el único que proporciona las atribuciones profesionales de Ingeniero Industrial. Los alumnos de este máster pueden conseguir la doble titulación con la prestigiosa Universität Stuttgart, tiene una empleabilidad del 100% nada más terminar la carrera y es idóneo para acceder a grandes empresas tales como REPSOL, SABIC, RENAULT, INDRA, HITACHI, Navantia, etc.

Máster Universitario en Energías Renovables

¿Te interesa especializarte en el ámbito de las energías renovables y poder acceder a las numerosas ofertas de trabajo que existen para este perfil profesional? ¿Quieres dominar las diversas tecnologías que se requieren para un mejor aprovechamiento de la energía y para poder hacer frente a los grandes retos del cambio climático? El Máster Universitario en Energías Renovables es una titulación muy demandada, porque permite acceder a puestos de trabajo en importantes empresas del sector de la producción y transporte de energía, diseño de sistemas con la máxima eficiencia energética, etc. Los alumnos de este máster pueden conseguir la doble titulación con la prestigiosa Universität Stuttgart, tiene una empleabilidad del 100% nada más terminar la carrera y es idóneo para acceder a grandes empresas.

Máster Universitario en Ingeniería Ambiental y de Procesos Sostenibles

Las empresas de todo el mundo demandan titulados universitarios especializados en las tecnologías relacionadas con la reducción de contaminantes y la lucha contra el cambio climático mediante procesos más sostenibles. Si deseas especializarte en estas temáticas, te interesa estudiar el Máster Universitario en Ingeniería Ambiental y de Procesos Sostenibles. Este máster te abrirá las puertas al mercado laboral en el campo de la ingeniería sostenible, te y te permitirá acceder a un perfil profesional muy demandado en la industria que incluye el desarrollo de procesos ambientales y biotecnológicos. Tiene una empleabilidad del 100% nada más terminar la carrera, y es idóneo para el acceso a importantes empresas de la industria química y ambiental.

Máster Universitario en Organización Industrial

Las compañías de los diversos sectores necesitan profesionales que dominen las metodologías dedicadas a la gestión y optimización de los recursos de la empresa, y que por tanto sean capaces de ayudarles a optimizar sus sistemas productivos, incrementar sus niveles de competitividad y convertirse en líderes en el mercado. Este Máster es una apuesta segura para el acceso al mercado laboral, ya que proporciona una formación universitaria muy demandada por las empresas. Se trata de un perfil profesional que te permitirá contribuir a la mejora continua en la gestión de los recursos humanos, materiales y tecnológicos en las empresas de los distintos sectores de la industria. Tiene una empleabilidad del 100% y es idóneo para el acceso a la optimización de recursos, sistemas logísticos y mejora de procesos en grandes empresas.

Máster Universitario en Industria 4.0

¿Quieres especializarte en las diversas tecnologías que forman parte del ámbito de la Industria 4.0, también conocida como la 4ª Revolución Industrial, Transformación Digital o Industria Conectada? ¿Quieres convertirte en un experto en Fabricación Aditiva, Sistemas BIM, Realidad Virtual, Aumentada y Mixta, IoT, Digitalización Industrial, Drones, Fabricación Inteligente, Ciberseguridad, Big Data, Cloud Computing? Este Máster ofrece una formación completa en todas las tecnologías que conforman el paradigma de Industria 4.0, y te permitirá ser uno de los grandes profesionales que se encargarán de poner en marcha estos sistemas en las empresas del mañana desde el hoy. Los estudiantes de este máster también podrán realizar estancias Erasmus, así como prácticas en empresas en el campo de la industria 4.0.

Máster Interuniversitario en Electroquímica, Ciencia y Tecnología

Este Máster se imparte de manera conjunta entre las universidades Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Alicante, Barcelona, Burgos, Córdoba, Murcia, Valencia (Estudi General) y UPCT, reuniendo a los grupos de investigación en Electroquímica más relevantes de toda España. El máster pretende capacitar a los estudiantes para conseguir una formación del más alto nivel en el ámbito de la electroquímica y sus aplicaciones en diversos campos como el desarrollo de baterías y celdas de combustible, corrosión, electrodepósito, análisis y purificación de aguas, síntesis de fármacos o análisis biomédicos. Tiene una empleabilidad del 100% y es idóneo para el acceso a perfiles profesionales del campo de la electroquímica en las grandes empresas de todo el mundo.

Oferta de Grados

Grado en Ingeniería Mecánica

¿Quieres ser el protagonista del diseño y optimización de los sistemas mecánicos y productivos que necesitamos en nuestra sociedad? La industria demanda un gran número de ingenieros mecánicos que sean capaces de idear y mejorar los distintos tipos de productos y sistemas que se requieren para diversos sectores tales como la industria del automóvil, fabricación de maquinaria, proyectos de ingeniería, construcciones industriales, optimización de sistemas productivos, etc. Este grado te permitirá especializarte en importantes ámbitos profesionales tales como el diseño de nuevos productos, cálculo de estructuras, transportes, motores, nuevos materiales, procesos de fabricación, biomecánica y un amplio etcétera. Se podrá cursar de manera conjunta con el nuevo Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, y permite el acceso al Máster Universitario en Ingeniería Industrial, Máster Universitario en Organización Industrial, etc.

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

Sólo tenemos que reflexionar un momento para darnos cuenta de que vivimos en un mundo electrónico. La electrónica nos aporta confort, regula nuestros transportes, monitoriza nuestra salud, reproduce nuestra música, nos conecta a la familia, los amigos… ¡Es la 4ª Revolución Industrial, la Industria 4.0, con sistemas cada vez más automatizados e inteligentes!, que va a demandar ingenieros especializados en electrónica y automática con capacidad para resolver los grandes retos del futuro. ¡La ingeniería en electrónica y automática es el futuro, tu futuro! Se podrá cursar de manera conjunta con el nuevo Grado en Ingeniería Biomédica, y es el grado ideal para el acceso al Máster en Industria 4.0, además de permitir el acceso al Máster en Ingeniería Industrial, Máster Universitario en Organización Industrial, etc.

Grado en Ingeniería Eléctrica

Cierra los ojos e imagina un mundo sin electricidad. ¿A que no puedes? Es lógico porque no hay dispositivo, ni doméstico ni industrial, que funcione sin este tipo de energía. En el Grado en Ingeniería Eléctrica aprenderás todo lo que necesitas saber para poder generar, transmitir y utilizar la electricidad de forma eficiente. Cursando este título te situarás en el centro de la revolución tecnológica en la que estamos inmersos hoy día, ¿o es que no te suenan expresiones como ‘Movilidad Eléctrica’, ‘Energías Limpias’, ‘Redes Inteligentes’ o ‘Industria 4.0’? El 100% de los titulados de este grado son contratados nada más finalizar la carrera, y proporciona un acceso idóneo al Máster Universitario en Energías Renovables, Máster Universitario en Industria 4.0, Máster Universitario en Ingeniería Industrial, etc.

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

¿Estás interesado en adquirir la formación más completa que existe en ingeniería? ¿Te interesa tener amplios conocimientos en todas las temáticas de la ingeniería industrial, para ser capaz de encontrar soluciones a los grandes retos del futuro con la versatilidad de conocer los principios de funcionamiento de los distintos productos, procesos y sistemas? Las empresas necesitan ingenieros capaces de liderar equipos de trabajo y gestionar grandes proyectos. Es el grado idóneo para el acceso al Máster en Ingeniería Industrial y disponer de las atribuciones profesionales de Ingeniero Industrial, y proporciona el balance perfecto entre conocimientos en Electrónica, Ingeniería Eléctrica, Química Industrial, Materiales, Estructuras, Diseño, Fabricación, Empresa, Simulación, Bioingeniería, etc.

Grado en Ingeniería Biomédica

La llegada a la medicina de técnicas de la Industria 4.0 tales como la robótica, impresión 3D, realidad virtual e inteligencia artificial requiere nuevos profesionales capaces de diseñar, instalar y manejar la siguiente generación de dispositivos médicos con el fin de garantizar la mejor calidad en la atención sanitaria con la máxima seguridad para el paciente. Este grado proporciona la formación ideal para este perfil, mediante una sólida base en ingeniería y en electrónica industrial que se complementa con contenidos específicos en biología, anatomía y fisiología humana, biomecánica y biomateriales, procesamiento de bioseñales, etc. Se podrá cursar de manera simultánea con el Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática.

Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto

¿Te interesa formarte en Diseño Asistido por Ordenador, Diseño de Producto, Fabricación de Prototipos, Diseño Ergonómico, Fiabilidad del Producto, Materiales Avanzados y Sistemas Avanzados de Fabricación? ¿Y quieres dominar una buena parte de las importantes herramientas de la Industria 4.0 como son la Fabricación Aditiva, Digitalización y Modelado 3D, Metodología BIM y Realidad Virtual, Aumentada y Mixta? El Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto te permitirá especializarte en todas estas temáticas. Los organismos internacionales lo destacan el Diseño Industrial y Desarrollo de Producto entre los perfiles más demandados por las empresas, y se podrá cursar de forma simultánea con el Grado en Ingeniería Mecánica.

Grado en Ingeniería Química Industrial

Nuestra sociedad necesita titulados que dominen todas las tecnologías relacionadas con los procesos químicos que se utilizan en la industria y al mismo tiempo posean una sólida formación general en el campo de la ingeniería industrial, para que de este modo sean capaces de desarrollar las nuevas soluciones que permitan conseguir la reducción de contaminantes, el control de calidad en los procesos industriales, el diseño de procesos más sostenibles y la síntesis de nuevos materiales para ayudarnos a resolver los grandes retos del futuro. Es un grado ideal para trabajar en las grandes industrias químicas, petroquímicas, biotecnológicas, farmacéuticas, alimentarias y otros diversos sectores, y permite el acceso al Máster Universitario en Ingeniería Industrial, Máster Universitario en Ingeniería Ambiental, etc.

Más sobre ETSII UPCT

Web: https://etsii.upct.es/

Dirección: Campus Muralla del Mar, C/ Dr. Fleming s/n, 30202 Cartagena, España

Para realizar consultas sobre trámites de matriculación, contactar con la Secretaría de Gestión Académica de la ETSII a través de los siguientes datos de contacto: 968 32 5381 / 968325382, secretaria.industriales@upct.es