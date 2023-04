Muy pocos días quedan para que el próximo sábado los murcianos realicen su tradicional y esperada quema. El día del Entierro de la Sardina se acerca pero, hasta entonces aún quedan jornadas repletas de actividades en estas Fiestas de Primavera que no te puedes perder. A continuación, te contamos lo que va a ocurrir este jueves:

Jueves, 13 de abril

De las 10.30 a 12.00. Museo de la Ciudad: taller de "Pintar la Primavera"

Taller de acuarela infantil de 6 a 12 años, impartido por Ester Monasterio Navarro. 15 plazas. Admisión por orden de inscripción.

11.00. Museo de la Ciencia y el Agua.

Taller de construcción y colocación de cajas nido para aves rapaces nocturnas (Duración 3 horas). Inscripción previa en el museo.

12.00. XIV Encuentro de Sardinillas.

Mañana dedicada a niños y jóvenes. Actuación de los Grupos Internacionales que participarán en el Entierro de la Sardina 2023. Esta actividad es abierta a cuantos pequeños quieran participar, animando a todos los niños que lo deseen que vengan ataviados con trajes de sardineros,. Serán acompañados por miembros del Comité Ejecutivo de la Agrupación Sardinera y Sardineros que les obsequiarán con numerosos juguetes.

18.00. Desfile Batalla de las Flores.

Desfile en el que participan carrozas alegóricas a los festejos tradicionales de nuestras Fiestas de Primavera así como otros temas, todas ellas decoradas con flores naturales, teniendo como objeto exaltar la incomparable primavera murciana.. A su termino, en la calle Sacerdotes Hermanos Cerón, reparto de flores que adornan las carrozas y gran traca de fuego artificiales.

Itinerario: Alfonso X (formación en Avda. Gutiérrez Mellado), Plaza Santo Domingo, Alejandro Seiquer, Pza Cetina, Isidoro de la Cierva, Pza. Ceballos, C/ Ceballos, Avda. Teniente Flomesta, Puente Nuevo, Plaza Voluntarios, C/ Princesa y finalización en C/ Sacerdotes Hermanos Cerón.

18.30. Llegada de la Sardina

Desde el municipio de Molina de Segura y llegará al Jardín de Santa Isabel donde será recogida por los Sardineros, quienes la portarán hasta el ayuntamiento de Murcia entregándola al alcalde de Murcia.

20.00. Teatro Romea. Panrrandboleros - Murcia , la de las flores.

Parrandboleros regresa con su música romántica y entrañable, resultado de la fusión de voces formadas en noches de parranda, serenata y bolero. En esta ocasión, contarán con Carmen Muyor & Quique Peña como artistas invitados, 15/20/30 euros.

20.00. Desfile Llegada de la Sardina.

Itinerario: Plaza Belluga, Calle Apóstoles, Isidoro de la Cierva, Plaza Cetina Alejandro Seiquer, Plaza Santo Domingo, Santa Clara, Maestro Alonso, Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, Plaza Martínez Tornel, finalizando en la puerta principal del Ayuntamiento de Murcia.

21.00. Teatro Circo Murcia. Crudo Pimento + Vera Fauna y Kiko Veneno Ciclo Conciertos de Primavera.

Dos generaciones de músicos serán protagonistas de la actuación principal de este Concierto de Primavera. 20 euros.

22.30. Entrega de la Sardina.

Desde el balcón principal del Ayuntamiento, el alcalde de Molina de Segura, Eliseo García Cantó, hará la entrega de la Sardina al alcalde de Murcia, José Antonio Serrano y este, a su vez, al presidente de la Agrupación Sardinera. A tal acto, le sucederá un castillo de fuegos artificiales.