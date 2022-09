La gran aldea es el lugar donde más late el corazón del festero y, muy posiblemente, Carthagineses y Romanos no hubiera experimentado un crecimiento tan vertiginoso en sus primeros años sin el campamento. Para el visitante supone adentrarse en un viaje en el tiempo para pasear entre personajes y escenarios de otras épocas, mientras que para los festeros cartageneros tiene un valor crucial, pues «sin campamento no hay auténticas fiestas», proclaman muchos púnicos y romanos, recordando también que estas fiestas fueron pioneras en esta fórmula y ha inspirado a otras en llevar a cabo una concentración de los grupos participantes en un mismo lugar, en lugar de estar dispersados por la urbe.

El campamento de Carthagineses y Romanos consta de dos calles, una púnica y otra romana, en la que cada una de los 25 tropas carthaginesas y 25 legiones del águila levantan sus recintos con base histórica, con lo que se pueden ver templos, murallas, empalizadas, barcos, etc.

La gran aldea no es estable, por lo que hay que levantarla cada año, siendo los propios festeros los que asumen los trabajos de montaje durante las semanas previas. Esos días conjugan trabajo con convivencia, teniendo un gran valor para los participantes, pues conlleva una convivencia que refuerza los vínculos de amistad entre los festeros. Valga el dato de que actualmente esta labor no es tan laboriosa como en los primeros años, pues los medios han evolucionado, pero ello no ha reducido el tiempo de montaje para mantener esa convivencia.

El primer campamento fue muy modesto, pues hubo que montarlo en el entonces paseo del muelle de Alfonso XII en 1990 con tiendas de campaña cedidas por el ejército. Ya entonces tuvo un gran éxito, por lo que hubo que buscar un emplazamiento mayor para la segunda edición, trasladándose al Parque de Artillería. Se repitió el problema porque las fiestas crecían en ‘plan bestia’ y en 1992 la gran aldea salió de la ciudad, situándose cerca del hipermercado Pryca, donde estuvo hasta que en 2001 se levantó en su emplazamiento actual, junto al estadio de fútbol y próximo al casco urbano.

Este espacio en el que se encuentra es municipal, pero el problema ha surgido en los últimos tiempos al anunciar el propietario que va a construir una urbanización en el terreno donde se instala la feria de atracciones, cuya aportación económica es muy importante para los festejos. Así, desde el consistorio se le planteó a los miembros de tropas y legiones que eligieran entre permanecer donde están pero alejándose de la feria o seguir juntos en la zona de Mandarache. Aunque bastantes festeros eran remisos a ese traslado (y algunas asociaciones de vecinos del entorno del nuevo emplazamiento), las tropas y legiones debatieron el asunto en el seno de sus grupos y después votaron en la asamblea convocada por la federación en el centro cultural Ramón Alonso Luzzy en mayo de 2021. El resultado fue de 39 de los 50 votos emitidos a favor de un traslado al CC1-Parcela 33 dentro de un gran complejo ferial que proyecta el ayuntamiento.

La condición de los festeros es que ese traslado, del que les dijeron que se llevaría a cabo en 2023, se hará siempre y cuando estén finalizadas todas las obras de infraestructura (accesos, suministros de luz y agua, alcantarillado, etc.) y de adaptación de los actuales recintos de tropas y legiones, los cuales dan por hecho que este movimiento no supondrá gasto alguno para los festeros. «El campamento sólo se trasladará cuando la ‘nueva casa’ esté totalmente acabada», proclama el presidente de Tropas y Legiones, José A. Meca. Mientras todos los procesos burocráticos y de construcción no se lleven a cabo, los festeros tienen claro que siguen en el actual emplazamiento. Así, este año la solución ha sido mantener la gran ciudadela en su tradicional ubicación y llevar las atracciones de la feria a la zona donde se practicaba el 'botelleo', junto al centro comercial de La Rambla.