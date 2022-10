Reducir las millones de muertes que se producen todos los años a causa de la sepsis (afección médica grave causada por una respuesta inmunitaria fulminante a una infección y primera causa de muerte hospitalaria), así como reducir el enorme gasto económico asociado a estos casos y la oucpación de camas UCI es el principal objetivo de Viva In Vitro Diagnostics. Su CEO, Joaquín Gómez-Moya, destacó que aunque el personal clínico ha venido tratando un poco a ciegas porque les faltaba conocimiento del estado inmunitario del paciente, un reciente y fundamental descubrimiento del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) permite establecer el estado inmunodeprimido o no del paciente, todo un avance en esta materia. «Nuestra visión es colocar a Murcia como uno de los lugares de referencia en aplicaciones sanitarias de la ciencia de inflamasomas», afirma Gómez-Moya, quien también aclara que no es lo mismo innovación que investigación: «Puede haber my buena innovación sin ninguna relación con la investigación, pero sí es cierto que cuando la innovación se basa en la ciencia profunda, tiene muchas más posibilidades de traer grandes beneficios a la sociedad». Esto es algo que podemos observar en los avances en química analítica, nanotecnologías, inteligencia artificial en diagnóstico, etc. Para el CEO de Viva In Vitro Diagnostics resulta fundamental para conseguir avances en este sentido tener en cuenta la divulgación, la financiación, infraestructuras y la carrera científica. «Es importante que los investigadores conozcan las distintas vías de transferencia con un lenguaje apropiado al sector; el capital riesgo te va a obligar a mantener una actitud vigilante al respecto de la creación y aprovechamiento de oportunidades y cómo se afrontan las situaciones críticas; hace falta infraestructura, sobre todo para aquellas empresas que necesitan empezar a emanciparse de la entidad madre para tener sus propios recursos y atender esos proyectos encaminados a un desarrollo para el mercado; y que la regulación no sea hostil, con limitaciones o incompatibilidades. Joaquín Gómez-Moya concluyó destacando la imperante necesidad de la creación de una asociación de empresas de biotecnología en la Región.