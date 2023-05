¿Cuál será su primera decisión como alcalde?

La Policía Local volverá a patrullar los barrios, el centro, las pedanías, para atajar los problemas de inseguridad. Es uno de los asuntos que más preocupa a los lorquinos y vamos a resolverlo.

Pero, ¿necesitará más agentes?

En pocos meses tendremos 15 nuevos policías. No nos quedaremos ahí. Las contrataciones continuarán hasta contar con una plantilla de 150 agentes. Queremos volver a pasear por nuestras calles a cualquier hora sin ninguna preocupación.

Durante la campaña insistía en que las arcas municipales se estaban vaciando.

Intuyo que voy a encontrarme un presupuesto agotado, pero remontaremos cualquier adversidad como ya lo hicimos. Somos conscientes de que habrá partidas presupuestarias agotadas, consumidas, pero sabemos gestionar y podremos hacer frente a cualquier contratiempo.

Entre las doce medidas que planteaba en el primer año está la limpieza.

Preparamos un ‘plan de choque’ para limpiar la ciudad de arriba abajo. Nunca antes nuestras calles habían estado tan sucias. Tenemos una plantilla de trabajadores excepcional y una empresa que, como se ha demostrado, funciona. En poco tiempo los lorquinos notarán el cambio que pretendemos.

El casco antiguo sigue siendo la asignatura pendiente de todos.

Conocemos los problemas del casco antiguo, por lo que hay que atajarlos. Pero de manera inmediata. Vamos a trabajar en dos manzanas en la calle Cava y Selgas. Construiremos vivienda joven. Los jóvenes vivirán en el casco antiguo con un plan de recuperación de vivienda. Estas actuaciones llamarán a otras y habrá interés por parte de inversiones privadas.

¿Qué fue del Peprich?

El Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral del Conjunto Histórico de Lorca, Peprich, contempla el deber de edificar, conservar y rehabilitar ajustándose a la normativa vigente. Es más permisivo que el Pepri que hacía imposible la reconstrucción, la rehabilitación de palacios y casas solariegas a nuevos usos como el de la vivienda. En el primer Pleno que convoquemos pretendemos aprobar el Peprich. Una herramienta fundamental para recuperar el conjunto histórico.

Preocupa la proliferación de la infravivienda.

La Unidad de Control e Inspección del Empadronamiento se pondrá en marcha de inmediato. Va a focalizar su trabajo en las viviendas que aparecen con altas cifras de empadronamiento, lo que va a hacer muy difícil que continúen dándose situaciones de infravivienda, sobre todo, en el casco antiguo.

Con insistencia han pedido el Cercanías.

El Cercanías y el AVE. San Diego será una estación término del Ave y del Cercanías mientras se ejecuta el soterramiento. El primer viaje que haga a Madrid para ver al ministro de Fomento será para hablar del AVE y de las Cercanías. Hay que agilizar los plazos. No podemos esperar a que esté la conexión con Andalucía, a que se ejecute el soterramiento para coger un tren.

Su programa electoral pone énfasis en las pedanías.

No hay que olvidar que las pedanías fueron las primeras que actuaron de forma solidaria con la ciudad, con los que se vieron afectados por el terremoto. Las inversiones se centraron en levantar los barrios e infraestructuras afectadas del casco urbano. Ya es tiempo de dedicar todos los esfuerzos a estos enclaves. No voy a fallarle a las pedanías porque ellas no me han fallado. Invertiremos 2,5 millones de euros en ejecuciones reclamadas largamente por sus vecinos.

¿Qué medidas promoverá de forma inmediata?

Vamos a recuperar la imagen corporativa de la ciudad ‘Lorca lo bordamos’. Toda la documentación, perfiles, redes, promoción turística… llevarán el lema que es reconocido por todos, lorquinos y visitantes. Fue un error suprimirlo y un acierto recuperarlo.

¿Con quién gobernará?

Lideraré un Gobierno en solitario que es más estable y eficaz. Pretendo hablar, como lo hice en 2019, con todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento. Hemos logrado más concejales que la suma de toda la izquierda junta. Mi intención es que haya un trato cordial y máxima colaboración. Es un error grave enfrentarse con la oposición. Las relaciones tienen que ser fluidas por el bien de Lorca, de los lorquinos.

¿Qué le va a pedir a sus concejales?

Voy a exigir a cada uno de mis concejales redoblar esfuerzos para recuperar La Lorca que todos queremos. Aquí venimos a trabajar, a resolver los problemas de los ciudadanos, a mejorar nuestra ciudad… Lorca tiene que recuperar el peso específico que tenía en la Región, en la comarca.

Salimos de unas elecciones y nos disponemos a entrar en otras.

Sí. Es la última ocurrencia del presidente Sánchez. Aunque las esperábamos para otoño, no nos preocupa, todo lo contrario. La maquinaria de la campaña electoral la tenemos bien engrasada y dispuesta para ponernos en marcha y volver a llamar puerta a puerta contando, esta vez, nuestro proyecto para España. Vamos a aportarle a nuestro presidente, Alberto Núñez Feijóo, los votos necesarios para lograr una nueva victoria electoral. Estamos con ánimos suficientes para afrontarlas con ganas e ilusión.