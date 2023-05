‘Birra y concierto’ es el sugerente nombre con el que la coalición Podemos-IU-Alianza Verde en Lorca llama a participar en sus actos, que estarán amenizados por Sugár Rock, Trepacerros y La Banda del Papi. La directora de la campaña de la coalición, Gloria Martín, explicaba en declaraciones a La Opinión que la incorporación del concepto mitin-fiesta «es un modo de demostrar con el ejemplo nuestro compromiso con la producción cultural local, para la que siempre hemos reivindicado apoyo desde el Ayuntamiento».

Ya han hecho acopio de kilos de cascaruja y litros de cerveza que serán servidos por los miembros de la candidatura a los ciudadanos que se acerquen a estos actos. Sugár Rock era la primera banda del cartel en tocar. Lo hacía en el parque nuevo de San José el viernes. «Hace cuatro años ya contamos con ‘Black Night’, donde entonces tocaba como bajista Johnny Dinamita, que después, en plena pandemia, fundó los ‘Sugár’ con Miguel Rabal (voz), antiguo saxo en ‘Agua de Ras’, José Antonio Alcaraz (batería) y Ginés Tochi (guitarra solista y coros)». Recientemente se ha incorporado Ramón Díaz, segunda guitarra.

La elección de Trepacerros, que tocaban este sábado en la plaza de La Paca, tampoco albergaba dudas. La coalición quería contar con un grupo de las Tierras Altas y tras visionar su trabajo animados por Chechu Muñoz, joven miembro de la candidatura, «nos conquistaron completamente», afirmaba Martín.

Y, para cerrar el plantel, no podía faltar La Banda del Papi, de la que uno de sus componentes, Julio Gutiérrez Panea (guitarra rítmica y voces), es además integrante de la candidatura de Izquierda Unida-Podemos-Alianza Verde. El resto de componentes, todos con una amplia trayectoria musical y que han pasado por grupos como Dibujos Reanimados, The Soslayos, The Happy Cookies Band, la Peña de la Jarapa u Orquesta Kacike, son el también poeta y trovador Sebastián Mula (voz principal), Daniel Ruiz (batería y percusión), Juan Montañés (guitarra solista) y Tomás Morales (bajo y voces). Como dice su eslogan, ‘Música y Diversión’, La Banda del Papi es sinónimo de ambiente animado y de buena música para compartir.

Con este cartel la coalición Izquierda Unida, Podemos y Alianza Verde lograba dar un nuevo giro a los, a veces, aburridos mítines, convirtiéndolos en un elemento diferenciador en los que se entremezclarán deseos, ideas y promesas, con música.