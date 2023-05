«Vamos a ganar las elecciones y voy a seguir gobernando cuatro años más», aseguró el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, durante el fragor de su discurso en el acto de precampaña del PSOE y ante la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El regidor socialista lo tiene claro, ha iniciado el plan de movilidad más revolucionario de la historia de la capital y quiere verlo terminado como alcalde.

Le pueden achacar muchas cosas, pero no falta de valentía con los proyectos que ha iniciado en el municipio.

Nuestras políticas son claras, queremos transformar de una forma revolucionaria el municipio y todo empieza por el plan de movilidad.

Un plan que quieren revertir PP y Vox.

Me llama la atención especialmente la actitud del PP, porque es un plan que no varía mucho con respecto al que ellos tenían en su momento. Ese plan lo había propuesto el PP y me extraña que se alíe con una formación como Vox, que pretende todo lo contrario, que nada cambie. Mientras nosotros hablamos de salud, de calidad de vida, de disminuir el número de coches en la ciudad, ellos se han posicionado con las muertes que produce la polución, más de 200 al año, y con los ingresos hospitalarios por enfermedades respiratorias.

Ballesta viajó a Bruselas para pedir dinero para la ampliación del tranvía a El Palmar.

Lo que tiene que hacer, ya que el único proyecto que existe ahora mismo es conectar la zona norte con la zona sur, con la estación de El Carmen, es ir al Palacio de San Esteban y allí pedir a la Comunidad que trabaje y ponga dinero, como ha hecho el Gobierno de España, que va a aportar un tercio de lo que cuesten las obras.

¿Nunca ha sentido el apoyo de la Comunidad en sus dos años como alcalde?

Ni en este tema, ni en otros, como la ciudad deportiva o el yacimiento de San Esteban, que clama al cielo, porque el dinero está, un tercio comprometido por el Gobierno de España y otro por el Ayuntamiento de Murcia, e incluso hemos dejado el convenio abierto para que la Comunidad entre si quiere, pero es que no han dicho esta boca es mía.

¿Siente que Murcia está siendo maltratada?

Los murcianos y murcianas tienen que saber que su municipio está infrafinanciado. La media de gasto de la Comunidad por habitante y año es de 120 euros y aquí en Murcia es de 80 euros. Eso supone un agravio importantísimo, sobre todo cuando estamos hablando de la capital de la Comunidad Autónoma.

El PP le acusa de ser un mal gestor.

La mala gestión la ha demostrado el PP con los convenios de la zona norte. Además, se gastó el dinero que aportaron las promotoras en obras fuera de esa zona, algo que contraviene una sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Ahora los constructores están pidiendo que se devuelva ese dinero. Ya tenemos la primera sentencia definitiva por la que tendremos que pagar más de 30 millones de euros. Si esto sigue así llevará al Ayuntamiento a la quiebra y a tener que pagar 120 millones. ¿Eso es una buena gestión?

Confía en que los votantes sabrán valorar el trabajo que han hecho en el Gobierno.

En estos dos años hemos trabajado hasta la extenuación y estamos sacando adelante proyectos como nunca se había hecho. Espero que los murcianos valoren este trabajo y que vean lo que podemos hacer en cuatro años más, para poner a Murcia donde se merece, en el siglo XXI, gracias al plan de movilidad y al proyecto que se levantará en el espacio liberado por el soterramiento.

Ha insistido mucho en apostar por las pedanías.

Las pedanías han estado sin tocar y sin invertir en ellas más de 26 años y tienen un sinfín de problemas y deficiencias. Allí viven el 60% de los murcianos y este equipo de Gobierno tiene muy claro el plan de recuperación para que no queden descolgadas y para vertebrar el municipio, que se consigue con un transporte público eficiente que no tenemos, entre otras cosas porque la Comunidad nos quitó 8 millones de euros para sufragar el transporte a pedanías.

Qué propuesta me destacaría de su programa electoral

La conciliación familiar, porque creo que es una asignatura pendiente de los gobernantes y de las administraciones. Algo que afecta especialmente a las mujeres, porque pueden ver limitada su actividad laboral y su carrera profesional. Hemos creado ya dos nuevas escuelas infantiles de cero a tres años, y en el próximo mandato vamos a crear como mínimo otras tres.

Hablando de educación, ¿Qué hará con el mal estado de los centros educativos del municipio?

Necesitan cambiar instalaciones eléctricas, climatización, sombras en los patios... Necesitan inversión. Hemos invertido cerca de 4 millones en ellos, pero hay que seguir haciéndolo. Por eso voy a proponer la creación de un consorcio con la Comunidad Autónoma para aportar entre ambas instituciones 120 millones de euros en 10 años, y poner a nuestros centros educativos en el lugar que merecen.