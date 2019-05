"La verdad duele si llevas 20 años sin escucharla"

El concejal José López de Movimiento Ciudadano no disimula su alegría ante los resultados del domingo. MC ha quintuplicado sus ediles convirtiéndose en el gran triunfador de las elecciones municipales. Satisfecho y con ganas de trabajar, López estaba ayer desde primera hora en su despacho del grupo Mixto atendiendo llamadas. «Personalmente estoy muy contento. Sinceramente como mínimo esperábamos ese resultado», aseguró.

El edil considera que los resultados de MC «son un espaldarazo de la ciudadanía, sobre todo, porque nosotros somos un partido que no tenemos tirón mediático ni líderes regionales que vengan a Cartagena a dar mítines y a apoyarnos en nuestra campaña. Hemos estado picando piedra a pie de calle. Nuestra política ha sido rozar al vecino en los barrios y en las diputaciones y eso es lo que nos ha hecho crecer».

En palabras de José López, la clave del éxito de MC en estos comicios ha sido la labor de oposición al PP en el Ayuntamiento. «Ha sido importante porque se ha escuchado la voz de los cartageneros diciendo las cosas claras como el caldo del asilo. Lo que he hecho es decir la verdad en el pleno y sacar las vergüenzas en público con mejores y peores palabras. La verdad duele y si te sonrojas es difícil escuchar, máxime después de llevar 20 años sin hacerlo».

El edil tiene claro que piensa seguir en la misma línea en la nueva legislatura. «Siempre actuaré por defender Cartagena, pero no sé si voy a ser oposición o voy a ser Gobierno, todo está en función de lo que ocurra en los próximos días. Soy capaz de entenderme con cualquier partido si es capaz de anteponer a todo las siglas CT, aunque yo dependo de mi ejecutiva».

Sobre posibles pactos para echar a Barreiro, del Ayuntamiento, se mostró claro: «No lo sé, depende del resto de partidos. No quiero personalizar el tema en Pilar. No tengo nada en contra de ella, pero sí en contra de su comportamiento, igual que estoy contra quienes han secundado sus actividades. Por vergüenza torera hay otra mucha gente que debería abandonar. La gente que arrastra un pasado turbio debería dimitir. Es necesario dignificar la política». Aclaró que él mismo ha hablado en los últimos cuatro años con concejales del PP «y les he presentado datos e informes, con el tema de las concesionarias municipales, por ejemplo».

López recordó que en los últimos cuatro años, MC ha presentado 319 mociones «que han sido volcadas con el no a la urgencia porque no les interesaba escuchar».