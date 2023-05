Los representantes de la patronal, de los sindicatos y de las organizaciones empresariales del mundo de la cultura han acogido con sorpresa la decisión del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de convocar elecciones generales para el próximo 23 de julio. Algunos de los dirigentes ven precipitada la convocatoria electoral y piden agilidad a los partidos para que el relevo en las instituciones no frene su actividad.

El presidente de la Croem, José María Albarracín, apremia a los cargos públicos electos para que constituyan cuando antes las nuevas instituciones y se alcancen «los acuerdo que sean necesarios» para evitar dilaciones. «La Región de Murcia no puede parar, los municipios no pueden parar. Debe consolidarse la formación de los gobiernos oportunos lo antes posible, porque así lo demanda la sociedad y los empresarios», pidió. Albarracín espera que los políticos que han sido elegidos «asuman la responsabilidad de no paralizar la actividad en general». También muestra su «respeto» hacia la decisión que han adoptado los electores.

El presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Miguel López Abad, apuna que «el cambio de tendencia que muestran los resultados de las elecciones municipales y autonómicas de ayer parece haber guiado la decisión del presidente y, desde el punto de vista de la coherencia, parece adecuado consultar a los españoles. Los empresarios apoyamos la expresión democrática, que el pueblo soberano se exprese y, a continuación, centrarnos en los temas que determinan la vida diaria de los ciudadanos: coste de la vida, educación o la sanidad». Tras el proceso electoral celebrado este domingo, López Abad apunta que «la Región gana estabilidad institucional al definirse bloques claros, con mayor peso de las opciones ideológicas de derechas por un amplio margen de diferencia.

Las empresas del mundo de la cultura no quieren que se acuerden de ellas una vez cada cuatro años

El secretario general de CC OO en la Región, Santiago Navarro, considera que la convocatoria de elecciones resulta una decisión «valiente» que puede resultar «muy arriesgada», tras el retroceso de la izquierda en los comicios autonómicos. Navarro mostró su preocupación por «el crecimiento» que ha conseguido Vox en los comicios autonómicos, al pasar de cuatro a nueve escaños en la Asamblea. Recuerda la oposición que ha mantenido el partido de Abascal ante la Ley del Mar Menor y señala que resulta llamativo que «en los municipios costeros haya tenido un crecimiento tan importante».

El secretario general de UGT, Antonio Jiménez, cree que la convocatoria electoral «es una precipitación», dado que «acabamos de salir de una campaña electoral». Apunta que los procesos electorales marcan un relevo en las instituciones que «tendría que distanciarse en el tiempo» para evitar dilaciones y afirma que UGT mantendrá ante los nuevos gobernantes sus demandas relativas a las condiciones laborales y a problemas como la seguridad.

También las empresas del mundo de la cultura se han visto sorprendidas por el vuelco en las elecciones locales. Para el presidente de MurciaaEscena (la Asociación de Empresas Productoras de Artes Escénicas de la Región), Nacho Vilar, el resultado regional «se esperaba» y causa más sorpresa «el cambio de color de los municipios».

El presidente de la asociación de salas de la región Murcia Live! (la Asociación de Salas de Conciertos de la Región), Isaac Vivero, insta a los dirigentes a acordarse de la cultura «no solo una vez cada cuatro años». Según Vilar, el sector se siente «expectante y preocupado».

Los agricultores se quejan de que les asfixia la burocracia Los representantes de las organizaciones agrarias muestran perplejidad ante el cambio de color que los comicios del domingo han provocado en los ayuntamientos de la Región, aunque creen que el campo está más condicionado las decisiones del Gobierno central. El presidente de COAG en la Región, José Miguel Marín, da por hecho que el resultado electoral mantiene en la Región «un escenario muy continuista», pero recuerda que la agricultura se ve más regulada por las políticas nacionales. «Hay que mirar el escenario nacional y el europeo», defiende. También ve necesario exigir a las administraciones «que levanten el pide del acelerador en la producción administrativa. La fábrica de normas no para. Cada día el BOE nos da una sorpresa. Todo se resuelve siempre con más presión burocrática», se lamenta. Marín recuerda que mientras la UE exige a los agricultores españoles el cumplimiento de normas muy estrictas, «se importan alimentos de países que no cumplen» las mismas exigencias. El presidente de Fecoam, Santiago Martínez, apunta que los electores de la Región «han votado en clave nacional», lo que ha dado lugar a un cambio «tajante» de «alcaldes que se han portado muy bien y han hecho sus labores». Da por hecho que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ha decidido adelantar los comicios porque «algunas cosas no han sentado bien a casi nadie». Cree que muchos de los que han perdido «no lo esperaban, pero los que han ganado, tampoco». A su juicio, el adelanto «les va a hacer correr a todos». El secretario general de UPA, Marcos Alarcón, señala que «los gobiernos autonómico y estatal se habrán renovado de forma prácticamente simultánea y ese será un buen momento para que, con la perspectiva de una legislatura prácticamente paralela por delante, se centren en «atender los problemas de los ciudadanos y abandonen los enfrentamientos entre gobiernos».

