Sentenció el escritor Kōbō Abe que “la derrota comienza con el temor de que uno ha perdido”. Sin verbalizar ese temor afrontaba la jornada electoral en la Región Ciudadanos, con una candidata, María José Ros, que afirmaba tras votar tener claro que la suya era “la opción positiva” y que se sentía “ilusionada y feliz”. “Vamos a por todas”, destacaba entonces. Pero no pudo ser. Ni ella ha sacado escaño en las elecciones autonómicas de la Región de Murcia.

En los comicios de hace cuatro años, Cs sacó seis diputados en la Asamblea. En estos, los votos no le dieron para obtener representación. Horas después de que Ros apelase al optimismo y la ilusión, en la sede de la formación naranja en la capital murciana, nada más cerrarse el escrutinio, se hablaba principalmente del tiempo y había más periodistas que simpatizantes. Algunos miembros del partido comentaban en corrillos que habían sentido el apoyo de la calle, aunque no se reflejase luego en las urnas. “Mucha gente nos ha dicho en esta campaña: ‘Ay, qué pena, si yo os votaría, pero como no vais a salir…”Diez y media de la noche y empezaba a deslumbrarse la hecatombe: las cifras dejaban entrever que Ciudadanos podía desaparecer en los ayuntamientos de los 45 municipios. “La debacle”, murmuran algunas personas en la primera planta del edificio de Centrofama donde los naranjas tienen su cuartel general.

Once menos cuarto de la noche, hay un movimiento naranja y es oficial: Cs mantiene representación en el Consistorio de Ceutí. Ángeles Martí, vicealcaldesa de la localidad, conservará su acta de concejal. Pero saberlo no generó euforia. En la sede, caras largas. Poco más de una decena de personas seguía los resultados en la televisión autonómica, mientras los candidatos a la Asamblea y al Ayuntamiento de Murcia, María José Ros y Pedro García Rex, aguardaban en una sala cerrada.

“Aunque te digan que estamos muertos, es mentira”, dice en voz alta una mujer mientras sigue el recuento.

Faltaban cinco minutos para las once y media de la noche cuando salieron a la palestra los candidatos. Tomó la palabra Pedro García Rex, que empezó dando la enhorabuena a Ballesta por “su triunfo incontestable” y le deseó “la mayor fortuna posible”. Acto seguido, dio las gracias a los murcianos que le han votado y dijo que la campaña “me ha permitido conocer en profundidad todos los barrios y municipios, y conocer los problemas reales de los murcianos”. Afirmó que se siente orgulloso de haber formado parte del proyecto.

Tras él, habló Ros. Felicitó a López Miras y al PP y siguió dando las gracias “a todos los murcianos que nos han votado, a la dirección nacional de mi partido, a todos los apoderados de la Región de Ciudadanos y quiero dar las gracias de corazón a todos mis compañeros. Son unos valientes, son gente de la que me siento profundamente orgullosa”. También valoró “esta gente que está aquí dando la cara en el peor momento”. “Porque creemos en esto, y es muy fácil dejarse la vida. Porque creemos que un espacio de centro, liberal, era útil en esta Región”, manifestó.

Ros, emocionada por momentos, insistió en que está “feliz” por la campaña que ha hecho, “un campañón”, la cual han afrontado “con muchísima humildad”. “Por lo menos hemos intentado dar a conocer nuestro proyecto”, comentó.

Valoró tener su concejala en Ceutí, “porque se merece ser la alcaldesa que nos robaron el último año de legislatura”.

Esta semana se reunirá con su equipo y con la dirección nacional, adelantó. Admitió “un mal resultado”, porque “el peor resultado es no tener voz en las instituciones”. Pero no tira la toalla. A partir de este lunes, sentencia, seguirá trabajando. Porque, como dijo Jorge Luis Borges, “hay derrotas que tienen más dignidad que la victoria”.