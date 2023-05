Las cartas que se juegan el 28M

Llegó el 28 de mayo. Más de un millón de murcianos deciden hoy quién estará al frente del Gobierno regional durante los próximos cuatro años. A todos los candidatos les gustaría ocupar la Presidencia de la Comunidad, pero a la hora de la verdad, las metas son más realistas.

La Opinión analiza con Carlos Abad, decano del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología (Mupolsoc), y Josechu Ortega y Ángel Tomás Cegarra, que forman parte de su Comité de Análisis Electoral, cuáles son los objetivos de cada uno de los principales partidos en esta elecciones autonómicas.

PP

El Partido Popular no solo aspira a continuar en el Gobierno regional después del 28M, sino también a poder hacerlo en solitario. «Quiere la mayoría absoluta, pero tiene a un competidor por su derecha», explica Abad. Por tanto, otro de los objetivos de los populares es «depender poco de Vox».

Ortega recuerda que durante toda la campaña han «jugado» con el discurso de la mayoría suficiente, hasta que en los últimos días han pasado al ataque contra los de Abascal, esgrimiendo la supuesta «amenaza de un Gobierno sanchista» propiciado por ellos.

Para Cegarra, el buen resultado de los populares lleva consigo que vuelvan a ocupar la primera posición, que ganen las elecciones (las perdieron en 2019).

PSOE

No se ha visto encuesta que dé ganador al Partido Socialista, si bien sus dirigentes recuerdan con asiduidad que el barómetro del Cemop de abril de 2019 les dio 13 escaños y en mayo sacaron 17. Podría considerarse suficiente e incluso positivo que no bajen de esa cifra, aunque Cegarra se pregunta si esos 17 diputados fueron un buen resultado hace cuatro años, ya que «no pudieron gobernar».

Lo que sí puede hacer el Partido Socialista es «posicionarse» estos cuatro años que quedan por delante y «prepararse para la próxima contienda electoral».

VOX

Vox canaliza todo el voto protesta que, además de aquellas personas desempleadas que más sufren las consecuencias de la crisis económica y la desigualdad, también engloba a parados, pequeños empresarios y autónomos. Por supuesto, también al voto agro, que anda cautivo desde que fue señalado por la situación del Mar Menor. «Es decir, que es un voto interclasista que se caracteriza, entre otras cosas, por la desafección y el hartazgo político», afirma Carlos Abad.

Puede darse por satisfecho si aciertan las encuestas, que pronostican que doble su representación en la Asamblea. «Entre siete y nueve», afirma Cegarra, que añade que así «consolida a su lobby agrícola».

Para el politólogo Josechu Ortega, la clave está en que sean o no determinantes para formar Gobierno con el PP: «Si Fernando López Miras no depende de Vox, será un mal resultado para José Ángel Antelo».

PODEMOS

Todos los politólogos coinciden en que para Podemos sería una victoria alcanzar el grupo parlamentario propio; es decir, sumar al menos un diputado (hasta los 3).

Por el contrario, si no lo consigue y se queda como está, sería un fracaso porque este año va en coalición con IU-V, algo que no pasó en 2019. «En política, uno más uno no siempre son dos», agrega Cegarra.

CIUDADANOS

No ya mantener sus seis diputados, sino que con mantener a uno solo se podrían contentar en Ciudadanos, un «partido en desmantelamiento», según el presidente de Mupolsoc.

Por el contrario, son altas las posibilidades de que la formación que lidera en la Región María José Ros se quede fuera. «Nuestro sistema no soporta cinco partidos y una formación como Ciudadanos sufre ante un escenario de fuerte polarización con un partido más en cada extremo. Si no sale, puede que camine hacia la extinción», afirma Josechu Ortega.

Los populares quieren una mayoría suficiente, al contrario que Vox, que busca ser decisivo para formar Gobierno

MC

Cartagena es una de las plazas más difíciles de la Región de Murcia y «poco a poco MC ha roto con el voto dual que se repartía entre MC Cartagena en las municipales y el Partido Socialista en las autonómicas», argumenta Carlos Abad, decano del Colegio. Para él, sería una «gran sorpresa» ver entrar al partido de José López en el hemiciclo.

Tanto Josechu Ortega como Andrés Tomás Cegarra no creen que quedarse fuera de la cámara sea un fracaso «ni un desastre» si el número de apoyos va encaminado a conseguir un escaño algún día. Dar el salto a la Asamblea Regional puede ser una carrera de fondo.

MÁS REGIÓN

El objetivo de Más Región no tiene por qué ser tanto entrar en la Asamblea como el de «consolidar a un electorado que en las últimas generales ya sacó 14.000 votos» y que ahora podría aumentar. Además, sería empezar a andar un camino de cara a las elecciones generales.

Obtener unos pocos miles de votos lo podría estancar con otras formaciones residuales.

Las lluvias amenazan con incrementar la abstención

Más de un millón de murcianos acudirán hoy a alguna de las 1.716 mesas dispuestas en los 580 colegios electorales de la Región para emitir su voto y, si no cambian las previsiones meteorológicas, lo harán mirando al cielo.

La Aemet prevé una probabilidad de precipitaciones en toda la Comunidad del 90% entre las 6.00 y las 12.00 horas, y del 100% entre las 12.00 y las 18.00 horas. A partir de ahí se prevé que remita la lluvia en buena parte de los municipios murcianos, salvo en el Noroeste, en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, donde podrían continuar las precipitaciones hasta prácticamente la hora de cierre de las urnas a las 20.00 horas.

Este panorama hace temer un incremento de la abstención, que dependerá en buena medida de si se dan condiciones extremas. Según los expertos , esta abstención, de producirse, no afectará especialmente al electorado de ningún partido concreto. Otra variable impredecible tiene que ver con los nuevos votantes: 57.029 se estrenan en la Región.

Éxitos y fracasos de los principales partidos en estas elecciones

PP ❌ Será un fracaso para el PP no obtener más votos que toda la izquierda junta, obligándole a pactar el Gobierno con Vox. ✅ Será un éxito que sumen más que toda la izquierda, que saquen mayoría absoluta y que vuelvan a ser primera fuerza.

PSOE ❌ Caer por debajo de los 15 escaños sería un fracaso absoluto del PSOE, ya que se alejaría mucho del resultado de 2019. ✅ Mantenerse con 17 escaños podría considerarse un éxito, ya que las encuestas les dan menos y podrían posicionarse para 2027.

VOX ❌ Lo peor que le puede pasar a Vox, independientemente de sus escaños, es que el PP no dependa de ellos para gobernar. ✅ Doblar parlamentarios y convertirse en llave de Gobierno, obligando al PP a que les haga hueco en el Ejecutivo, es su objetivo.

Podemos ❌ Quedarse como están, con dos diputados, será un mal resultado, ya que estas elecciones suman fuerzas con Izquierda Unida. ✅ A Podemos le agradará volver a tener un grupo parlamentario propio, como en 2015. Necesita ganar un diputado más que en 2019.

Ciudadanos ❌ Solo hay un mal resultado para Ciudadanos, y es el peor: desaparecer del hemiciclo murciano perdiendo sus seis escaños. ✅ Con el panorama demoscópico conocido, Cs se podría dar con un canto en los dientes si obtiene un único escaño.

MC ❌ Otros cuatro años sin la voz del partido de José López en la Asamblea podría ser considerado un fracaso, pero no un desastre. ✅ Si las últimas encuestas aciertan, MC Regional podría ser la sorpresa del 28M al entrar por fin con la diputada Esther Guzmán.