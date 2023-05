Ganaron las últimas elecciones autonómicas. Sin embargo, esa parece ser la única alegría de un partido que no pudo gobernar, que fracasó en su intento de derrocar a López Miras con una moción de censura y que tiene de espaldas todas las encuestas. Para colmo, a José Vélez, candidato del PSRM a la Comunidad, le estalla una bomba informativa a las puertas del 28M.

La semana de las elecciones detienen a su candidata en Albudeite por comprar votos, presuntamente.

No voy a tolerar bajo ningún concepto la falta de ejemplaridad en el Partido Socialista. Si se confirman los hechos que está investigando la Guardia Civil, que nadie tenga ninguna duda de que actuaremos con contundencia, empezando por expulsar del partido a los responsables. No nos va a temblar el pulso ante cualquier práctica ilegal o fuera de ética.

No le dejaron explayarse mucho en el debate electoral. ¿Qué le pareció?

Sinceramente, respeto lo que hizo María Marín, pero no lo comparto. Quitarle a toda la ciudadanía la posibilidad de ver una parte importante del debate no fue lo más acertado.

¿A quién benefició?

A López Miras, no me cabe la menos duda. Lo aprovechó inmediatamente para engañar a la ciudadanía. Tiene razón cuando pide estabilidad. Se necesita un Gobierno estable, honesto y que respete las leyes; pero en ningún caso eso lo representa el PP.

¿Por qué no?

Porque nos ha llevado a la ruina y a estar a la cola en todos los marcadores de progreso y de calidad de vida. Eso no lo digo yo, sino el propio Instituto Nacional de Estadística. Somos la tercera provincia donde peor se vive y tenemos la peor educación y la peor sanidad, junto con Madrid. López Miras es un sucedáneo de Ayuso. Sigue sus pasos para privatizar la sanidad en nuestra región.

Pero Ayuso triunfa.

Y puede ocurrir que también López Miras, engañando a la gente, triunfe. Pero yo no quiero votos a base de engañar a la ciudadanía. Él ha regalado 1.400 millones de euros a los que más tienen en la Región, a menos del 2%. Hay una familia que se ha ahorrado 38 millones en impuestos y un consejero que ha ahorrado a su familia 200.000 euros. ¿Quién paga eso? El 98% de la ciudadanía, con una peor educación, con una peor sanidad, con peores infraestructuras y con peor transporte.

¿Va a subir los impuestos a ese 2%?

Lo que no vamos a hacer es bonificarles los impuestos a los que más tienen.

«No vamos a subir los impuestos, pero daremos marcha atrás en las bonificaciones fiscales a los más ricos, que representan el 2%»

O sea, que dará marcha atrás en esas políticas fiscales.

No cabe duda que vamos a dar marcha atrás en las políticas fiscales que favorecen solo a los que más tienen. No va a haber una subida de impuestos con un Gobierno del Partido Socialista en la Región, pero tampoco vamos a regalar el dinero a los más ricos, como ha hecho López Miras.

¿Qué haría con esos 1.400 millones?

Se podrían hacer infinidad de cosas. Por ponerle un ejemplo, invertirlos en tener una sanidad donde no haya que estar esperando semanas para ser atendido en Atención Primaria o meses para la Atención Especializada. Todos sabemos que algunos centros sanitarios están cayéndose a trozos. Esta semana, sin ir más lejos, veíamos las Cataratas del Niágara en el Rosell de Cartagena por las lluvias.

Dice que el PP siempre saca el Trasvase en campaña, pero lo cierto es que la ministra Ribera se lo ha servido en bandeja.

En esta región tenemos un PP que vive del engaño a la ciudadanía y la gran mentira en esta región ha sido el agua. El Partido Popular lleva gobernando 28 años y en todo este tiempo no han hecho absolutamente nada para que tengamos más agua. Solamente se acuerdan de ella cuando gobierna el Partido Socialista. Nosotros, sin embargo, buscamos la solución del agua para siempre, para nuestros regantes, para nuestros agricultores, nuestros ganaderos y nuestros industriales. También para el agua de beber, ampliando la capacidad de agua desalada, ampliando las desaladoras, interconectándolas y poniendo plantas fotovoltaicas, que además abaratan el coste de la energía. Ni una sola gota de agua han traído las pancartas del PP.

¿Está en peligro la Ley del Mar Menor?

Sí, porque el PP juega a pactar con los que niegan el cambio climático, aunque lo mismo es derogar una ley que no cumplirla. Ahora que hay un Gobierno de España comprometido en salvar el Mar Menor, encontramos un Gobierno regional y un presidente que no creen en el medio ambiente.

¿Estaría dispuesto a facilitar un Gobierno en solitario del Partido Popular para que no tuviera que entrar Vox?

Para mí Vox y PP son lo mismo. Además, les hemos visto toda una legislatura poniéndose de acuerdo continuamente para sacar adelante lo que ellos creían conveniente y aislando a los demás. Tengo absolutamente claro que ya tienen todo cerrado para después de las elecciones, otra cosa es lo que se dice en la campaña electoral. López Miras está intentando que la ciudadanía piense que tienen que votarle a él para que no llegue Vox a gobernar, pero resulta que él lleva gobernando cuatro años ya con Vox. Además, sospecho que el pacto que han abordado va más allá de lo regional.

¿Se refiere al Ayuntamiento de Murcia?

Sí. Y se van a equivocar porque tenemos a un gran alcalde como José Antonio Serrano y a un equipo maravilloso que lo acompaña que han sido valientes para poner en marcha el Plan de Movilidad en plenas elecciones.

«López Miras es un sucedáneo de Díaz Ayuso, por eso sigue sus pasos para privatizar la sanidad en nuestra región»

¿Y qué es lo que hará cuando llegue al Gobierno de España por el Mar Menor que, según usted, no está haciendo López Miras?

Lo tengo clarísimo. Me pongo a trabajar junto con los científicos y junto al Gobierno de España. Y por supuesto que voy a cumplir la Ley del Mar Menor a rajatabla. El Gobierno regional dijo que en el 2020, 2021 y 2022 iba a gastar 159 millones de euros en el Mar Menor y ahora hemos sabido que en esos 3 años solamente se gastaron 39,5 millones de euros, y en carreteras y rotondas.

Ha rescatado la promesa de la vía electrificada por Chinchilla. ¿Para cuándo?

Ya dijo la ministra aquí que había dado instrucciones para que se iniciase el estudio informativo inmediatamente. Quiero recordar que tanto el PP regional como el nacional pusieron fecha de caducidad a esa línea. Habrá velocidad alta Cartagena-Albacete con una red ferroviaria electrificada a aproximadamente 250 kilómetros por hora y a muchísimo mejor precio.

Para ahorrarnos el AVE que está siendo tan criticado.

Quien acordó que el AVE llegase así fue el PP. Además, trató de que llegase en superficie y a palos con los ciudadanos. Ahora que ya está aquí podemos trabajar en mejorar las frecuencias.

¿Tiene buenas expectativas a nivel municipal?

Muy buenas. Especialmente donde ya gobernamos. Nosotros hemos hecho encuestas y no coinciden con las que estamos viendo últimamente. Cuando voy a los municipios siento el calor que transmiten los vecinos hacia su alcalde y alcaldesa. Creo, incluso, que vamos a sumar bastantes más municipios.

Hablando de encuestas. Su partido ha volado los puentes con el Cemop. A ver si van a acertar.

El Cemop dijo en abril de 2019 que íbamos a tener 13 escaños y en mayo obtuvimos 17 y ganamos las elecciones. Por otra parte, quien llegó a una presentación del barómetro a la Asamblea y dijo que con dos encuestas más como no necesitamos ir a votar fue el codirector del Cemop, el señor Ismael Crepo, con lo que yo no he sido quien ha puesto en tela de juicio al Cemop.

¿Relaciona este conflicto con la falta de transparencia en la Región de Murcia?

Por supuesto, esta región ha sido y sigue siendo la más oscura de nuestro país y esta legislatura ha sido en la que menos transparencia hemos tenido desde que se inició la democracia. Y todo se ha gestado en la misma Asamblea Regional, con la compra de voluntades, con el transfugismo, llegando a ser declarado tránsfuga el propio presidente López Miras. Y si alguien tenía dudas de lo que estábamos viviendo, terminaron por cargarse el Consejo de la Transparencia por el que Miras tiene una denuncia interpuesta en los tribunales.

La expresidenta de la Comunidad María Antonia Martínez ha dicho en varias ocasiones que el problema del PSOE es que la gente no conoce a sus candidatos porque aguantan poco en el cargo. ¿Usted tiene carrete para largo?

Hay un plan a largo plazo. Me eligieron hace más de un año para cuatro años, con lo cual aún me quedan casi tres años de secretario general y desde luego voy a seguir trabajando como tal durante todo el tiempo hasta que culmine ese tiempo por el que me eligieron mis compañeros de manera democrática y libre. Y, por supuesto, como presidente de la Comunidad estaré cuatro años y cuatro años más si así lo quiere la ciudadanía de la Región de Murcia. Estoy convencido de que así será porque la ciudadanía no se va a dejar engañar ni un solo minuto más después de tantos años de engaños.

¿Qué va a ser lo primero que le va a pedir a Pedro Sánchez el 29 de mayo si es elegido?

Que siga invirtiendo en la Región como lo ha hecho hasta ahora. Reclamaré todo lo que nos corresponde por derecho. Yo no soy como López Miras, que cuando gobierna el PSOE pide todo y un poco más allá y cuando gobierna el Partido Popular se le olvida.

¿Y no le va a pedir un cambio del sistema de financiación?

Por supuesto que sí, por población ajustada. Por cierto, lo mismo que empezó pidiendo el señor López Miras hasta que llegó el señor Núñez Feijóo, que no está de acuerdo con ese sistema.