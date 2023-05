Jorge Buxadé se ha desplazado hasta Alcantarilla a un acto dentro del marco de las próximas elecciones del 28 de mayo. El vicepresidente de Vox ha estado acompañado por el candidato a la presidencia de la Región de Murcia, José Ángel Antelo, y por el candidato municipal, Rubén Gálvez.

Buxadé ha manifestado: “Tres días para votar y el PP está en una ofensiva total. Están muy nerviosos”. Ha afirmado que son "absolutamente ridículas" las invitaciones al voto útil: “Solo es útil el voto que no engaña, el que no miente y el que no manipula. El voto seguro es el de Vox”.

El eurodiputado ha añadido: “No nos presentamos a unas elecciones para ocupar los puestos del PSOE o del PP, nos presentamos para ser una alternativa social y patriótica porque los intereses de los vecinos están por encima de todo. Y es evidente que jamás vamos a pactar con la izquierda”.

Buxadé también ha criticado que el PP haya votado en contra “de nuestra propuesta de que los españoles decidan si están a favor de un PHN” y respecto a la compra de votos, ha argumentado: “Fue Vox quien denunció hace diez días la masiva compra de votos en Melilla, el que denunció esto ante la Junta Electoral de Melilla y la Junta Electoral Central obteniendo una resolución histórica que exige para la entrega del voto por correo la entrega del DNI, que no está en la ley a pesar de que VOX lo había solicitado ante el Congreso de los Diputados (…) y los demás callados. Y quien calla, otorga. Y el PSOE enganchado en Melilla, Mojácar o Albudeite, con candidatos detenidos”.

“Es uno más de los grandes atentados a la democracia, al pluralismo, al sistema mismo y, por supuesto, a la igualdad de los españoles. En VOX no vamos a parar hasta tenerlos a todos en la cárcel, uno detrás del otro. Y los que callan, que he leído en prensa regional que el candidato del PP en Albudeite ha dicho que lo mejor que podría pasar es que la candidata del PSOE fuese liberada y no fuese nada. Tolerancia 0 con el delito”, ha concluido.

Por su parte, José Ángel Antelo ha hablado sobre “la penúltima ocurrencia de López Miras. Ha dicho que íbamos a pactar con PSOE y Podemos. ¿VOX con el socialismo? ¿De verdad?”, se ha preguntado irónicamente. “Sinceramente, nadie se cree eso, no se lo cree ni él. Es su líder, Feijóo, quien dice que hay que priorizar los pactos con el PSOE”.

Respecto al sector agroalimentario, ha criticado que se haya perseguido “hasta la extenuación a nuestro campo. Vamos a hacer una ley que de verdad cuide del Mar Menor y de verdad castigue a sus agentes contaminadores que son los ayuntamientos ribereños”, y ha añadido: “Criminalizar a nuestro campo es criminalizar a la Región de Murcia”.

Antelo, además, ha recordado la intervención de Santiago Abascal en Cartagena cuando explicó que a partir “del 28 de mayo, si hay alguien en contra del PHN, al día siguiente se irá a la calle”.

Por último, el candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Alcantarilla, Rubén Gálvez, destacaba la falta de limpieza y mantenimiento del municipio. “Vamos a crear un plan de limpieza eficaz para todos los barrios y calles de nuestro ciudad, independientemente del lugar en el que se encuentren".

Vox Alcantarilla "mejorará la conciliación familiar, la seguridad, una red de transporte público eficaz y con buenas conexiones, así como la piscina de verano", ha destacado Gálvez.