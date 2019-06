Conesa planteará el lunes a Ciudadanos un gobierno de coalición con el PSOE

Diego Conesa no tiene prisa. Se siente tranquilo. Dice que respeta que Ciudadanos haya decido empezar a hablar con el PP y esperará que la derecha tenga sus conversaciones, pero el dirigente socialista aprovechará la próxima semana para reunirse con Ciudadanos y plantearle un gobierno de coalición con el PSOE.

Conesa dejó a entrever que ese día puede ser el lunes 10, justo un día antes de que se constituya la Asamblea Regional. "Un lunes desde las diez de la mañana hasta las diez de la noche da para hablar del futuro de la Región", como así ha afirmado en una rueda de prensa celebrada en la sede regional del PSOE, en la calle Princesa.

Conesa recibió una llamada de Isabel Franco para emplazar a tener un encuentro entre representantes socialistas y naranjas.

La fórmula para Conesa es clara: "Sólo hay dos opciones para la estabilidad insitucional: PSOE y Cs, o PP, Cs o Vox. Son las únicas que suman mayorías. Y la regeneración solo es posible con el PP fuera del Gobierno".

"No me preocupa mi futuro político. No tengo urgencias", ha señalado.

El PSOE, añadió Conesa, ya está trabajando en diez iniciativas parlamentarias.