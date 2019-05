La candidata de Vox en Cartagena: "La gente no entiende que fuera cabeza de lista"

La candidata de Vox a la alcaldía de Cartagena, María José López, habló ayer con LA OPINIÓN tras renunciar a ser concejala en el Ayuntamiento. Esta médico de profesión rompió el contacto con sus compañeros de partido a 48 horas de las elecciones, y tomó la decisión de abandonar su periplo en la política anteayer.

Destaca que los militantes de su partido «no entienden que fuera cabeza de lista». Integrantes de este partido, críticos con el nombramiento de López, han manifestado a esta redacción que su elección fue «a dedo». Sobre ello, López expone que «yo fui nombrada, me llamaron y acepté».

Vox argumentó que la candidata dio un paso atrás por motivos familiares «graves». No obstante, la realidad es que ha sido la presión interna de la militancia la que ha desencadenado su renuncia. «Soy católica y creyente. Este calvario me ha servido para aprender. No voy a volver a entrar en política. Ahora solo me centro en olvidar todo el dolor que hemos sufrido mi familia y yo, sin ningún tipo de rencor, para pasar página y recuperar la felicidad», apunta.

Por último, López evitar hacer una valoración sobre los dos ediles que tendrá Vox en el Consistorio, sus antiguos compañeros Gonzalo Abad y María Pilar García. Si bien, les desea «toda la suerte del mundo».