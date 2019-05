Elecciones autonómicas Región de Murcia: López Miras se queda con la miel en los labios: "Tomamos nota del resultado electoral"

No ganó. El Partido Popular no perdía unas elecciones autonómicas en la Región de Murcia desde 1993. Ayer, Fernando López Miras no consiguió quedar por delante de Diego Conesa por menos de quinientos votos, convirtiéndose en la noche electoral más reñida de la historia de la democracia en la Región de Murcia. Tal fue la exigua distancia que separaba al candidato popular y socialista, que ninguno de los dos se atrevió a salir ante los medios hasta que no estuvo escrutado el 100% de los votos emitidos por los murcianos. Más de 210.000 votos fueron dirigidos al PP, poco más de un 32% de los sufragios –al igual que el PSOE–.

«Tomamos nota del resultado electoral», afirmó el candidato del Partido Popular Fernando López Miras, ante los medios cuando salió a las 2.40 horas de la madrugada.

«Desde hoy nos ponemos a trabajar para no defraudar a los murcianos que nos han votado y para recuperar la confianza de aquellos que han optado por otras opciones», afirmó López Miras, aceptando la derrota por la mínima.

Tal y como hizo el pasado 28 de abril, durante la noche electoral de las elecciones generales, el líder del PP de la Región achacó la derrota de su partido a la fractura del centro-derecha: «No mentimos y no mentí. Pedí un voto unido para que la izquierda no ganase y esto es lo que ha pasado».



Una noche de infarto

La tensión fue la gran protagonista en el hotel 7 Coronas, sede elegida por el PP para vivir la noche electoral.

Poco después de que saliera Adela Martínez-Cachá ante la prensa para comentar los datos de participación y la normalidad en los colegios electorales, el silencio se apoderó del lugar.

El consejero de Empleo, Javier Celdrán, y el exportavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Martínez, fueron de los primeros en llegar. Sus caras recordaban a los semblantes que ya mostraron los dirigentes populares el pasado 28 de abril, fecha de las elecciones generales en las que el PP obtuvo los peores resultados de su historia en la Región.

«Menudo batacazo», se podía oír en los corrillos formados por los primeros asistentes al hotel 7 Coronas de la ciudad de Murcia, a pesar de que el escrutinio, que se esperaba muy lento, no sobrepasaba más del 10%. Aún así, los resultados han terminado siendo muy parecidos a los del 28A y el PSOE ha quedado también en primer lugar.

La tensión llegó a su punto álgido cuando el recuento alcanzó el 70%; entonces, los socialistas se encontraban tres mil votos por delante de los populares, pero cada dos minutos, conforme se actualizaba el escrutinio, la distancia menguaba y menguaba hasta que ambas formaciones quedaban a tan solo una decena de papeletas. El Hotel 7 Coronas, sede del Partido Popular durante la noche electoral, fue testigo de la tensión que vivieron todos los militantes y apoderados que acudieron para acompañar a los dirigentes durante el recuento.

En algunos momentos, incluso, el Partido Popular se colocó por encima del PSOE, pero esa alegría no duraba más que unos segundos. Lola Sánchez, concejala de Tráfico del Ayuntamiento de Murcia, y Rebeca Pérez, portavoz del Consistorio murciano, esperaban en la puerta del hotel con nerviosismo.No había nadie que no tuviera su 'smartphone' en la mano. «¿Sabes cómo van en La Alberca?», «¿Seguimos por debajo?». Pero conforme avanzaban los minutos, se iba haciendo más patente la realidad que temía el PP desde el 28A. Habían perdido las elecciones tras 24 años.