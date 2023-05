Con poco tiempo para comer, las cadenas de fast food o comida rápida toman el mercado gastronómico más juvenil. Y, en los momentos de ocio, las hamburgueserías con servicio de delivery -de reparto a domicilio- y take away -para recoger en el local y llevárselas- absorben gran protagonismo.

Las cadenas clásicas hace tiempo que se dieron cuenta: las aplicaciones on line de McDonald’s y Burger King van en cabeza en España, con el 33% y el 38,3% de cuota de mercado, respectivamente, en 2021, últimos datos disponibles. Se han pasado a la digitalización. Burger King España cerró su facturación total el año pasado en 1.300 millones de euros con 905 restaurantes (585 propios y 320 franquiciados). Los restaurantes de McDonald’s, por su parte, tienen la facturación media más alta de España, con casi dos millones al año por local. La multinacional pretende alcanzar los 700 locales operativos en España hasta 2025, con una inversión de 250 millones. Según las últimas cifras publicadas, esta cadena de restaurantes de comida rápida cerró el tercer trimestre de 2022 con un beneficio neto de 1.981,6 millones de dólares.

Vocación de diferenciarse

La eterna competencia entre estas dos cadenas de hamburguesas continúa, con cifras de negocio siempre similares. Pero ahora conviven con otras nuevas que ya nacen con una clara vocación de diferenciarse de ellas, y sobre todo del concepto de comida basura. Hay quienes ya se atreven a llamarlas cadenas de gourmet fast food, que no es más que comida rápida con ingredientes de mayor calidad. Vicio es una de ellas, pero no la única.

A Aleix Puig le ha salido un competidor directo. Se trata de la cadena de hamburgueserías Deleito, con otro exconcursante de Masterchef 8 al mando, Albert Gras. Abrió sus puertas en Barcelona en 2022 y la compañía ha asegurado que acabará este año con cuatro restaurantes y una facturación superior al millón de euros.

Aunque Goiko es, sin duda, la más establecida en España. Cuenta con 107 restaurantes repartidos en el país y facturó en 2021 un total de 103 millones de euros. La empresa está controlada por el fondo L-Catterton, que la compró en 2018 por 120 millones, haciéndose con el 80% de sus acciones. La compañía vendió casi siete millones de hamburguesas el año pasado y su plantilla ascendió a los 1.779 empleados. A finales de año, además, salió a la luz que el fundador, Andoni Goicoechea, había liderado la ampliación de capital junto a la start-up de cocinas fantasma del fundador de Uber, Travis Kalanick.

Nuevos jugadores

A Goiko y a Vicio se les ha sumado este año un nuevo jugador que ya apunta maneras en el mercado. Se trata de El Salseo, una recién estrenada cadena de hamburgueserías que ha comenzado a operar este mismo abril con 29 locales repartidos en 24 ciudades españolas, todos ellos para pedidos exclusivamente on line. La firma se ha lanzado con una inversión de dos millones de euros, 1,7 de los cuales captados en una ronda de financiación con criptomonedas, en la que entraron 60 inversores. El negocio cuenta con una valoración inicial superior a los ocho millones. La carta se basa en las hamburguesas creadas por el chef Ramsés González, galardonado con una estrella Michelín por el restaurante zaragozano CanCook.

Por último, destacan también las cifras de la hamburguesería The Fitzgerald, que cerró 2022 con una facturación superior a los 17 millones de euros, con la venta de más de 1,5 millones de hamburguesas en España. La enseña fue fundada por los hermanos Mario y Carlos Gelabert en 2013, en Torrent (Valencia). Cuenta en la actualidad con 19 establecimientos repartidos por la propia Comunidad Valenciana, Madrid y Albacete, y con una plantilla de 380 trabajadores.

A estas cadenas nacionales hay que añadirles, también, las internacionales. Si hablamos del mundo de las hamburguesas cabe destacar Five Guys, que cerró 2021 con una facturación de 24 millones de euros y una treintena de locales en el país. Y es importante subrayar el papel del grupo Restalia, que cuenta con distintas marcas, entre las cuales se encuentra The Good Burger (TGB). Aunque no se dan datos disgregados, la hamburguesería vendió 13 millones de hamburguesas y el grupo facturó 33,4 millones de euros en 2021.