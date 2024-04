El número de viviendas turísticas supera en un 11% el nivel prepandemia, hasta rozar las 290.000

Las viviendas turísticas han alcanzado las 287.000 plazas en las 25 principales ciudades de España en el primer trimestre de 2024, un 11% más que antes de la pandemia, según los datos de Airdna, trasladados por el lobi Exceltur. La asociación, que agrupa a gigantes del turismo como Meliá o Iberia, denuncia que la proliferación de este tipo de alojamientos es uno de los principales motivos del descontento social del turismo que empieza a convertirse en la principal amenaza del sector.

"El principal impulsor del crecimiento del gasto en el primer trimestre es la demanda extranjera, pero lo hace sobre todo por afluencia, mientras que el gasto en destino crece con la inflación. Y esto tiene que ver con el crecimiento desbocado de la demanda de viviendas turísticas", ha advertido el vicepresidente de este lobi, José Luis Zoreda, en la rueda de prensa trimestral para analizar las perspectivas del sector.

En este sentido, Zoreda ha aplaudido las declaraciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en una entrevista en El País, en la que anunció que regularía este tipo de alojamientos. "Por fin, después de varias legislaturas se ha puesto encima de la mesa como gran política de Estado para resolver el problema de las viviendas turísticas a escala nacional", ha defendido. "Tenemos grandes esperanzas en que esto se traduzca por fin en actuaciones decididas que pongan coto al principal cáncer en torno a la mala reputación que en algunas partes de España está sufriendo el conjunto del sector turístico de manera injusta", ha añadido.

El lobi, que lleva al menos cinco años protestando por el auge de este tipo de alojamientos no reglados, reclama una normativa nacional que pivote sobre tres ejes: declarar la vivienda turística como una actividad económica para regular las relaciones contractuales entre las partes; adaptar a la regulación nacional el reglamento europeo sobre suministro de datos de alquiler turístico para obligar a las plataformas a facilitar cierto tipo de información y permitir a las comunidades de vecinos decidir si se puede desarrollar viviendas turísticas en su edificicio.

"Lo que pedimos es que estas comisiones anunciadas por el Gobierno tengan la reciprocidad, interés y consenso de las comunidades autónomas y no se convierta en una proliferacion política por colores sobre un problema técnico de alcance nacional", ha agregado.

Manifestación en Canarias

El vicepresidente de Exceltur puso como ejemplo la situación en Canarias, donde el próximo día 20 hay convocada una manifestación para pedir una regulación turística que evite la masificación en las islas y que en el lobi atribuyen a la proliferación "descontrolada" de las viviendas turísticas. El problema no es menor, ya que según ha relatado Zoreda, es una de las "principales preocupaciones" del primer turoperador de España, después de que diversos medios de comunicación de Alemania y de otros países se hicieran eco de la protesta.

Es por eso que Exceltur quiere dejar de hablar de récords de visitantes extranjeros, para poner el foco en la satisfacción de la ciudadanía para evitar que el sector muera de éxito. "El turismo en España tiene límites en ciertos lugares, si seguimos con los mismos modelos con los que nos hemos venido conduciendo hasta ahora. Traspasar estos límites lo unico que puede conseguir son protestas ciudadanas. El crecimiento por el crecimiento, sin valorar el impacto social de este crecimiento, puede ser contraproducente", ha defendido el vicepresidente del lobi que dirige Gabriel Escarrer, consejero delegado de Meliá.

Buen año

Con todo, después de un primer trimestre de crecimiento desbocado y una Semana Santa menos buena de lo esperado, el sector confía en una normalización del crecimiento de cara al verano. "Esperamos una normalización. Las tasas de crecimiento que hemos vivido último trimestre año pasado no son normales. Son deseables desde el punto de vista de los ingresos, no tanto de afluencia, pero no son normales", ha descrito el director del área de estudios e investigaciones de Exceltur, Óscar Perelli.

Los empresarios del sector anticipan, así, un buen año, un aumento interanual de las ventas del 6,1% de media entre abril y junio, frente al 12,4% del primer trimestre. Y Exceltur mantiene su previsión de crecimiento interanual del PIB turístico para el conjunto de 2024 que lo situaba, a principios del año, en un 8,6% en términos corrientes y un 4,6% eliminando el efecto de los precios, con lo que espera que supere por primera vez los 200.000 millones de euros (202.651 millones).