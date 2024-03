Gran acogida del II Foro Internacional Mujer y Sector Transporte organizado por Andamur

La jornada que tuvo lugar el 22 de febrero en Valencia, puso de relieve la necesidad urgente de promover la equidad de género y dar visibilidad a las mujeres en el sector del transporte por carretera, tanto a nivel nacional como internacional. Un exclusivo evento que despertó gran interés y que congregó a líderes y expertos del sector para abordar los desafíos y oportunidades que enfrentan las mujeres en esta industria fundamental. Desde el inicio de la sesión se subrayó la importancia de dar visibilidad al sector y destacar el valor de la mujer, tanto en el presente como en el futuro.

La jornada se inició a las 10 horas con unas palabras de bienvenida de Miguel Ángel López, Consejero Delegado – CEO de Andamur que comenzó agradeciendo a los asistentes su presencia y poniendo en valor el papel decisivo que ha tenido para la industria, para Andamur y, en especial para él, su madre Maria Dolores, fundadora de Andamur junto a Fulgencio, su padre. Disculpó su ausencia en este foro debido a una lesión que le impedía poder realizar el viaje. Miguel Ángel aprovechó para valorar y enaltecer el papel de la mujer no solo en el sector transporte sino en todos los ámbitos. Posteriormente dio paso a D. Jesús Carbonell, Delegado del Área de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Valencia. Tras declararse un defensor a ultranza de la equidad y la igualdad de género, compartió datos y estadísticas que ponen de manifiesto que aún hay un camino por recorrer en pro de la igualdad, especialmente en el sector transporte donde hay aún un importante margen de mejora. Afirmó que “ningún grupo que esté conformado solo por un género será nunca suficientemente rico, necesitamos nutrirnos y completarlos para alcanzar el equilibrio y el éxito”.

Tras él, Alejandra Nuño, socióloga, inspirational speaker, asesora en crecimiento sostenible, salud y estrategia e innovación, ofreció una ponencia inaugural que provocó una reflexión profunda y “un viaje a través de la mirada femenina del mundo del transporte”. Nuño, reconocida como Top Voice LinkedIn Gender Equity 2022, Top Voice LinkedIn 2024 y nominada a Las Top100 Mujeres Líderes, presentó ideas innovadoras y perspectivas frescas que inspiraron a los asistentes a repensar el papel de las mujeres en esta industria crucial. Afirma rotundamente que es la colaboración la que nos permite construirnos y plantea un dilema: “¿De verdad tenemos un problema de visualización femenina en la era del mayor consumo visual, en la era de la IA? Concluye su exposición indicando que somos un colectivo que suma voluntades, encarnamos la resiliencia y trabajamos para alcanzar el éxito, donde el cinturón de seguridad es la educación y la integración.

El foro incluyó tres mesas redondas moderadas por destacados líderes del sector. La primera mesa, titulada "En la Ruta de la Diversidad: El Presente de las Mujeres en el Transporte", fue moderada por Ramón Valdivia, Vicepresidente Ejecutivo de Astic Asociación del Transporte Internacional por Carretera. En esta mesa, expertas como Adela López, CEO de Nisa López, Marivi Torralba, Consejera de Transportlive, Yolanda Águila, Representante de Atralme Asociación de Transportes de Almería, y Bouchra Tanatu Charki, Gerente de Satrani, compartieron sus experiencias vitales y visiones sobre el papel de las mujeres en la industria del transporte y respondieron a cuestiones clave como cuáles son las principales problemáticas en el sector y cómo la incorporación de la mujer puede ayudar a resolverlas. A través de su debate sacamos en claro que las claves para alcanzar el éxito son el trabajo, la constancia, el esfuerzo y la perseverancia. Además, exponen que el sector atraviesa una época de importantes retos como la transición energética, la digitalización, los altos costes, entre otros, aunque hacen especial hincapié en la incertidumbre que genera el relevo generacional y el déficit transportistas profesionales y a la mujer como la gran solución, pues con motivación y la formación adecuada, pueden impulsar el sector y contrarrestar ese déficit.

Tras un animado e inspirador coffee break, que permitió el intercambio de opiniones y experiencias entre ponentes y asistentes, se llevó a cabo la segunda mesa redonda con el título "Destino Igualdad: Desafiando el Futuro", moderada por Eva Melenchón, Vicesecretaria de FROET Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia. En esta mesa, destacadas figuras como Carmen Sicilia, Directora del departamento jurídico, calidad y sostenibilidad de Grupo Corporativo Caliche; Lorena Ballester, Directora general de Grupo Chema Ballester; Ilona Wyszyńska-Zajkowska, Miembro del Consejo de PTM Transport sp.z o.o.; y Ana Monteiro Souta, Directora general de ANTRAM Asociación Nacional de Transportadores Públicos de Portugal, discutieron los desafíos y oportunidades a los que se enfrentan las mujeres desde el punto de vista empresarial. En esta mesa compartieron perspectivas de futuro para el sector y ofrecieron una visión estratégica con problemáticas específicas en mercados como el portugués, el marroquí, el polaco y el español. Además, han planteado diferentes soluciones para tratar de atraer la presencia femenina a las empresas de transporte. Una vez más, destacan la importancia de dar visibilidad e informar de las oportunidades que ofrece el sector, donde es clave la preparación, la formación y la implicación. En el debate todas coincidieron en que es necesario crear más y mejores oportunidades, revisando y mejorando las políticas de contratación.

La jornada culminó con una mesa dedicada a abordar las dificultades que enfrentan las mujeres camioneras en su día a día. Bajo el título: “Una vida sobre ruedas”, la mesa ha estado moderada por Natalia Blanco, Gerente de Apetamcor, Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera de Galicia y ha contado con la participación de quienes viven de primera mano las dificultades que se generan en carretera en las rutas nacionales e internacionales. 4 camioneras que han ofrecido testimonios y experiencias únicas: Begoña Urmeneta, María Dolores Jiménez, Estefanía Burgos y Alexandrina Santos.

En esta mesa se ha puesto de manifiesto el desafío de lidiar contra los estereotipos de género arraigados en el sector. Además, se han tratado temas que afectan tanto a mujeres como a hombres, como son la seguridad personal en ruta al realizar paradas en áreas desconocidas o en lugares donde las infraestructuras de descanso y servicios son limitadas, así como la necesidad de estacionamientos seguros. Además, han planteado otra incógnita que se repite que es el relevo generacional y la necesidad de encontrar fórmulas adecuadas para formar e incentivar a las nuevas generaciones. Otro de los temas que se han puesto sobre la mesa son el aislamiento y la soledad como retos emocionales a los que se enfrentan en ruta. Los largos períodos de tiempo en la carretera, a menudo sin compañía, pueden afectar a su salud mental y su bienestr en general. Y a esto debemos sumar la posibilidad de conciliación entre el trabajo y la vida personal, donde han pronunciado una rotunda afirmación en la que indican que quien ama su trabajo como lo hacen ellas, son capaces de encontrar la manera más adecuada para poder conciliar, aunque añaden que no cabe duda de que es una profesión con particularidades y complicaciones añadidas en la que aún hay que trabajar en importantes mejoras. Aún hoy, los viajes prolongados pueden afectar su capacidad para mantener relaciones personales, cuidar de su salud y disfrutar de un equilibrio entre el trabajo y la vida personal adecuado, aunque su amor por la profesión y su entusiasmo han contagiado a todo el auditorio poniendo el broche final a la mesa con un lema: “Mi profesión, mi pasión”.

Antes de dar por concluido el evento, Ángeles Ruiz, Directora de Marketing, Atención al Cliente y RSC de Andamur, sorprendió a todos los asistentes con su intervención. Ángeles, tras un emocionante cierre donde no faltaron palabras de aliento y de agradecimiento a todos los participantes y asistentes, presentó WOW, Women on the Way. Como ella misma describe, “WOW es más que una simple palabra. WOW encarna el compromiso inquebrantable de Andamur con la igualdad de género y la diversidad. Es un paraguas bajo el cual se albergan todas nuestras acciones, proyectos y programas diseñados para aumentar la visibilidad y el empoderamiento de las mujeres en nuestro campo”.

Además, anunció que en la próxima edición de este foro se celebrarán los premios WOW. Estos premios reconocerán la gestión innovadora en el sector, la trayectoria destacada y la dedicación excepcional a una vida sobre ruedas.

Con esta presentación se dio por concluido el evento que ha puesto de manifiesto grandes realidades del sector y ha generado una llamada a la acción para crear entornos laborales más inclusivos y justos, reconociendo que la equidad de género es esencial para impulsar una industria más segura, eficiente y próspera.