No hay letra pequeña ni condiciones ocultas. Sí, sabemos que ya ha escuchado esto antes, pero en esta ocasión no la va a encontrar: ni la letra pequeña ni tampoco la decepción habitual que suele experimentarse tras haberla leído. Y es que le hablamos de un producto bancario con grandes ventajas para el usuario final, un detalle muy poco habitual en el sector. No tiene por qué ser la solución que usted busque o necesite, pero si lo es, es más que probable que le satisfaga plenamente.

La cuenta ofrece un planteamiento sin apenas equivalentes en España, porque fusiona dos tipos de productos diferentes en uno solo: un saldo corriente para la operativa diaria y otro de inversión, que le permite buscar un mejor rendimiento de su dinero. El mercado bancario actual ofrece ya estas opciones, pero siempre por separado y, en no pocas ocasiones, sujeto a exigentes condiciones que cumplir. Además, y en lo referente a la inversión, o se tienen conocimientos financieros o habrá que terminar recurriendo a un gestor, para no abordar operaciones que puedan implicar un riesgo excesivo que termine por comprometer los ahorros. De esta forma, la nueva cuenta simplifica y democratiza la inversión y la hace accesible para cualquiera, no solo para los expertos en finanzas. El producto se llama Cuenta Easy y proviene de Renta 4 Banco, una entidad que opera en España desde 1986 y acumula ya más de 125.000 clientes. Cotiza en bolsa desde 2007 y en la actualidad posee un patrimonio, bajo supervisión o gestión, que supera los 30.000 millones de euros. Sin nómina ni comisiones La Cuenta Easy funciona como cualquier cuenta, pero con algunos aspectos específicos que marcan la diferencia. Para empezar, no exige domiciliar la nómina para poder abrirla, ni impone un importe inicial mínimo o máximo. Y está, además, disponible para cualquiera: basta tener nacionalidad española y ser mayor de edad y persona física (por el momento no está disponible para empresas). La cuenta está también libre de comisiones, porque no se cobra por mantenimiento, tarjetas, domiciliaciones o transferencias. Y funciona como cualquier otra en cuanto a la operativa bancaria diaria. Inversión automatizada Pero uno de los grandes valores de la nueva Cuenta Easy es que incluye la vertiente de inversión. Y lo mejor es que el cliente no tiene que hacer nada, porque las operaciones están automatizadas y controladas por especialistas. Al realizar cualquier ingreso, el dinero se invierte de forma automática. Esto es posible porque la cuenta está asociada a un fondo, que se llama Renta 4 Foncuenta FI. El fondo presenta un perfil conservador y de bajo riesgo. Y, para que vea que no le vamos a esconder nada, sí tiene algunas comisiones, aunque mínimas y no están aplicadas por el banco sino por la propia gestora del fondo: 0,10% por depósito y 0,20% por gestión. Como ya sabrá, las comisiones de los fondos siempre se aplican y reflejan en la rentabilidad que ofrecen los fondos, nunca sobre los saldos bancarios. Liquidez asegurada Otra ventaja. A diferencia de cualquier fondo, a través de la Cuenta Easy el cliente puede recuperar su dinero de forma inmediata, haciendo uso ya sea por transferencia, tarjeta e incluso Bizum. La clave está en que Renta 4 Banco incorpora un servicio gratuito que adelanta hasta el 90% del patrimonio invertido, mientras se procesa el reembolso normal del fondo. Si se quisiera disponer del 100% al instante, el 10% restante, por su parte, sí está sujeto al periodo habitual de recuperación, que oscila entre tres o cuatro días. Rentabilidad y bajo riesgo Como sucede con cualquier fondo de inversión, no se puiede asegurar una rentabilidad garantizada ni concreta, porque dependerá de las operaciones y sus resultados. Pero, en el contexto actual de tipos de interés y para tranquilidad del cliente presenta muy buenos resultados en lo que va de año. El fondo es conservador, se centra en bonos y renta fija, y presenta un nivel de riesgo bajo, de 2/7. Asimismo, la cuenta presenta un índice de riesgo bajo, de 1/6 en su caso. Asesor personal Aparte de todo lo citado, la cuenta incluye un asesor personal para ayudarte a avanzar paso a paso en el mundo de la inversión, así como una selección de productos especialmente interesantes para los inversores ‘Easy’ con fondos y carteras para que los clientes puedan afinar al máximo las operaciones de inversión. Y, de forma destacada, también da grandes facilidades para la compra de Letras del Tesoro. Impuestos asociados Una de las grandes ventajas de los fondos es que se pueden mantener, realizar nuevas aportaciones y traspasar a otros fondos, pero mientras no se reembolsen no tienen impacto fiscal. Eso sí, cuando se reembolse, de forma total o parcial, como señala le ley española, las ganancias se gravarán al 19%.