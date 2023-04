El consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos, responde también por carta al secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, y le advierte que no debe “prejuzgar ni condicionar” la aplicación del régimen de neutralidad fiscal de la fusión que dará lugar al traslado de sede de la compañía a Países Bajos y que, señala, es “un criterio puramente técnico que correspondería aplicar a otros organismos”. Desde Economía, García había explicado en una carta enviada a Madridejos que no veía la existencia de motivos económicos en la marcha, lo que ponía sobre el caso a la Agencia Tributaria, ya que si en estas operaciones se demuestra que no existen motivaciones económicas, no es posible aplicar el régimen de neutralidad fiscal. En este supuesto, Ferrovial podría marcharse a Países Bajos, pero solo después de pagar suculentos impuestos a la Hacienda española.

Hacienda inspeccionará si existen motivos económicos que justifiquen el traslado de Ferrovial a Países Bajos En la carta, adelantada por El Mundo, el CEO de Ferrovial insiste en las dificultades para cotizar simultáneamente en las bolsas de Nueva York y Madrid, recuerda que, como reconoce el propio secretario de Estado de Economía, ninguna sociedad española está cotizando directamente en Wall Street y afirma que la doble cotización desde Países Bajos, sin embargo, sí es una alternativa “bien conocida”. Esta afirmación es la clave del asunto, ya que tanto Economía, como el regulador de los mercados (CNMV) y el gestor de las bolsas (BME) han tratado de tumbar el argumento aduciendo que otras multinacionales españolas cotizan a través de ADR’s y que además están dispuestos a explorar vías para facilitar la doble cotización. Precisamente esta afirmación ha llevado a la empresa a acusar de “desdecirse” al Gobierno, ya que en su opinión es una forma de admitir que “aquí y ahora” no se puede hacer. Quién es quién en el Consejo de Ferrovial, los 12 cerebros detrás del traslado a Países Bajos La ministra de Economía, Nadia Calviño, reconoció que había visto la carta del CEO de Ferrovial pero insistió en que “no existe ningún factor diferencial de la bolsa española con respecto a ninguna europea ni en particular con Ámsterdam”. Calviño mostró su “respeto” por las decisiones de la Junta pero insistió en que el interés del Gobierno es que los accionistas tengan “toda la información relevante” para que tomen una decisión bien informada “sobre opciones o posibles riesgos de cualquier decisión”.