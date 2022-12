El déficit conjunto de la Administración Central, la Seguridad Social y las comunidades autónomas, excluida la ayuda financiera, se situó en 15.168 millones de euros en los diez primeros meses del año, lo que supone el 1,16% del PIB --frente al 4,41% del mismo periodo de 2021-- y un descenso del 71,5% respecto al año anterior.

Si se incluye el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, por importe de 677 millones, el déficit público se sitúa en el 1,21% del PIB, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

En cuanto al déficit solo del Estado, en este caso hasta noviembre, se ha situado en 26.513 millones de euros, lo que supone un descenso del 62,3% respecto al mismo periodo del año anterior y equivale al 2,02% del PIB, frente al 5,83% existente en noviembre de 2021.

Este resultado se debe a un incremento de los ingresos no financieros del 23,5%, frente al comportamiento de los gastos, que crecen a un ritmo del 0,5%.

"Continúa la senda de descenso del déficit del Estado iniciada en 2021 como consecuencia de la reactivación económica y la creación de empleo", ha destacado el Ministerio que encabeza María Jesús Montero.

La administración central aglutina la mayor parte

En cuanto al déficit público hasta octubre, el de la Administración Central aglutinó la mayor parte, con 15.168 millones, el 1,16% del PIB, y dentro de este, el déficit del Estado se redujo a la cifra de 18.295 millones, lo que equivale al 1,4% en términos de PIB. Por su parte, los Organismos de la Administración Central registran hasta octubre de 2022 un superávit de 3.127 millones, disparándose un 1.208,4% más respecto a un año antes.

De su lado, la administración regional registró un déficit hasta octubre de 5.506 millones, lo que equivale al 0,42% del PIB, frente al superávit de 11.938 millones de un año antes. Este resultado obedece a un aumento de los gastos del 8%, mientras que los ingresos decrecen a un ritmo del 1,9%.

Según explican desde Hacienda, esta diferencia significativa entre ambos periodos se debe, entre otras razones, al mayor gasto por transferencias (8.447 millones más) que ha supuesto la liquidación definitiva de 2020 respecto a la liquidación definitiva de 2019.

En cuanto a los Fondos de Seguridad Social, los datos apuntan a que se ha registrado hasta el décimo mes de 2022 un superávit de 5.506 millones, frente al déficit de 5.984 millones de un año antes. En términos de PIB, el superávit de la Seguridad Social se sitúa en el 0,42%, mientras que hace un año marcaba un déficit del 0,50% del PIB.

Este comportamiento es consecuencia de un crecimiento de los ingresos del 6,2%, destacando el buen comportamiento de las cotizaciones, con un crecimiento del 5,2%, frente al leve descenso registrado en los gastos de un 0,6%.

Crecen los recursos de impuestos del Estado

En lo referente a los datos del déficit del Estado hasta noviembre, el mejor resultado se debe a un incremento de los ingresos no financieros del 23,5%, frente al comportamiento de los gastos, que crecen a un ritmo del 0,5%.

En concreto, los recursos no financieros se sitúan en 237.298 millones, lo que supone un 23,5% más respecto al mismo periodo de 2021, situándose los impuestos en 193.501 millones --el 81,5% del total de los recursos--, que crecen un 19,4% respecto a noviembre de 2021.

Los impuestos sobre la producción y las importaciones aumentan un 10,9%. En concreto, los ingresos por IVA se elevan un 14,5%. Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio crecen un 30,6% debido al IRPF, que se incrementa un 36%. Por su parte, el Impuesto sobre la Renta de No Residentes se eleva un 59,3% debido al aumento de los dividendos. Los ingresos del Impuesto sobre Sociedades crecen un 22,2%, si se deducen los ingresos extraordinarios derivados de la fusión de dos grandes entidades y de una venta de activos que se recogieron en 2021.

Las rentas de la propiedad disminuyen un 0,2% respecto a 2021 debido a los menores ingresos por intereses, que disminuyen un 6,1% hasta 1.750 millones. No obstante, esta disminución se compensa, en parte, con el aumento de los ingresos por dividendos y otras rentas de la propiedad en un 5,4% hasta los 2.107 millones.

Los gastos suben un 0,5%

Por el lado de los gastos, los empleos no financieros del Estado se han situado en 263.811 millones, cifra superior en un 0,5% a la registrada en los once primeros meses de 2021.

La partida de mayor volumen son las transferencias entre Administraciones Públicas, con un peso del 60,8% sobre el total de empleos no financieros.

En concreto, en los once primeros meses del año ascienden a 160.442 millones, cuantía que incluye la compensación del SII-IVA de 2017 abonada a las CCAA por importe de 3.086 millones de euros, así como la partida destinada a las CCAA para cubrir la pérdida de recursos derivada de los saldos globales negativos de la liquidación de 2020, que ha sido de 4.404 millones.