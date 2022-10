Crear un avatar y viajar a miles de kilómetros sin moverse de casa. Expertos en metaverso debaten en Benidorm sobre las oportunidades o amenazas que supone esa interfaz en la que los usuarios pueden recorrer un mundo virtual como si fuera el real. Pero, ¿es el futuro del turismo? ¿Acabará el metaverso con los viajes tradicionales?

La respuesta por ahora es casi una incógnita. Sobre todo porque esta nueva tecnología aún está en desarrollo y por ahora son pocos los que la utilizan y entran en el mundo virtual. Pero la tecnología avanza a pasos agigantados. Como dato: en el 2025, el 25% de las personas del mundo pasarán una hora en el metaverso.

El XXI Foro Internacional de Turismo de Benidorm ha tenido como tema central este año el "Metaverso, oportunidad para el sector turístico". Para empezar, ¿qué es el metaverso? El experto Alberto Lozano Porral (SIX 3d) lo definió en una de las mesas como un entorno 3D en el que la gente interactúa a través de sus avatares que son representaciones de ellos mismos; todo en el ciberespacio.

Los expertos que participaron esta jornada fueron dando pinceladas sobre qué puede aportar el metaverso al turismo. Yaiza Rubio, de Metaverse Officer de Telefónica, explicó en la primera mesa celebrada sobre "Qué es el metaverso y oportunidades para el turismo" que es el camino "hacia donde va la tecnología".

Jimmy Pons, de RoundCubers, se refirió al papel que puede jugar en el turismo al "potenciar tanto el antes como el después pero también el durante" de las experiencias de los viajeros. Ambos expertos se centraron en la oportunidad de negocio que ofrece este entorno virtual: "No es solo ponerse unas gafas, sino que cambiará cómo hacemos negocio, cómo pagamos o cómo nos informamos", indicó Pons.

Hablaron de modalidades de pago como las criptomonedas para poder hacer reservas de hotel o un viaje; unos modos de pago que "las empresas deberían empezar a pensar y trabajar en ello". Así apuntaron que "tienen que empezar a conocer de qué va el metaverso".

Pero, ¿sustituirá el metaverso a los viajes tradicionales? Para Jimmy Pons, eso no va a pasar pero sí que destacó que los destinos o las empresas tendrán que ponerse las pilas y ofrecer a los clientes algo más de lo que pueden encontrar en la realidad en 3D: "El reto está en que ya no van a servir las experiencias reales que hay hoy. Si se ofrece lo mismo que se puede hacer desde el sofá no va a servir". Por ello, funcionará como un canal más pero habrá que "mejorar la experiencia real". Así añadió que "es una equivocación pensar que se va a cargar el turismo, no lo hará si se hace bien".

Para Alberto Lozano (SIX 3d), ese miedo de que puede provocar que los turistas no quieran viajar luego al destino si lo que se ofrece es tan realista no debería existir. "Nos permite ver mundo y eso te dirá si quieres ir o no al sitio". Pero además se puede convertir en una guía del propio destino: "Puedes entrar con tu avatar y ir conociendo los sitios a dónde ir o no antes de viajar". Como se hace con las tradicionales guías de papel o a través de opiniones de usuarios.

Los participantes de la segunda mesa de la jornada "Organización del viaje, estancia y eventos", moderada por Federico Fuster, CEO HOTELSGF (vicepresidente de Hosbec), hablaron sobre las opciones que da el metaverso en este sentido. Loreto Pérez (Spazious), Cristina Hernández (Hotelverse) y Brian Vertone (Walcon Virtual) se refirieron a aspectos como qué puede ofrecer a los hoteles o, incluso, a celebraciones de ferias de turismo y congresos.

"El cliente va a poder hiperpersonalizar su estancia", indicó Hernández. Por ejemplo eligiendo con criterios subjetivos o personales qué quiere en una habitación. Vertone apuntó que ya se están realizando congresos en los que los avatares son los protagonistas "sentados en auditorios". Ahí es el "cliente el que dice cómo quiere hacer una feria virtual y son los diseñadores 3D los que lo crean".

Y debatieron sobre otro tema: ¿Oportunidad o amenaza? Para Pérez es una oportunidad en la que algunos hoteles tienen que empezar a trabajar, por ejemplo, creando ya entornos 3D que se puedan adaptar en el medio y largo plazo al metaverso. Para Vertono "no viene a suponer una amenaza" sino que viene a "complementar, a generar intereses o curiosidad desde una perspectiva diferente. Así apuntó que no es una amenaza "sino un reto".

Hernández lo describió como "una oportunidad" sin ninguna duda aunque recalcó que aún "está todo por hacer y está en nuestras manos ver qué uso se le va a dar". Estos expertos trataron también otro asunto: ¿Es caro crear un espacio 3D? Para ellos no lo es porque ahora mismo hay opciones de todo tipo. Hernández apuntó que se puede amortizar el coste "con dos reservas al mes".

Los expertos de la última mesa sobre "Viaja a través del metaverso", moderada por la gerente de Visit Benidorm, Leire Bilbao, hablaron sobre varios temas. Entre ellos, quiénes serán los primeros que accederán a ese espacio virtual. "Las nuevas tecnologías tienen siempre gente que van a entender más fácil la entrada" a ese mundo en 3D, indicó Alberto Lozano. Así, serán "los gamers" los que tengan más a mano esa cuestión porque "ellos ya están acostumbrados a moverse con sus avatares en otros entornos"; y la única diferencia es que ahí se une el ocio con el negocio.

Además de las posibilidades que ofrece al sector turístico en sí, este espacio virtual también tiene otras vertientes como el papel que puede jugar para la educación. Así lo indicó Héctor Paz (Imascono). Pero también qué nuevos empleos puede generar en el futuro. Como ejemplo, según Lozano, vivir una experiencia virtual en el Louvre de París: "Puedes tener a una persona, que no es de realidad virtual, que ejerza como guía"; e incluso "un guardia de seguridad que pueda controlar cómo se comportan los avatares".

Que el Foro de Turismo sobre el metaverso haya sido en Benidorm no es baladí. La ciudad ya ha iniciado la experiencia "BenidormLand", es decir, cuenta ya con su propio espacio virtual donde se puede recorrer la ciudad con un avatar. Pons indicó que "Benidorm siempre se adelanta, arriesga y se atreve a hacer cosas antes de que sean una realidad".

La oportunidad de la tecnología

La jornada arrancó con la intervención del alcalde, Toni Pérez; el presidente de Hosbec, Toni Mayor; la vicedecana de la Universidad de Alicante, María Paz Such; y el director del Patronato de Turismo de la Costa Blanca; José Mancebo. Mayor apuntó que el metaverso "es ya una realidad y tenemos que estar preparados". Así recalcó que "no supone ninguna amenaza para el sector turístico sino que servirá como destino y escaparate de los productos del mundo real".

El alcalde recordó que en Benidorm "se ha iniciado en la experiencia con BenidormLand" y sigue avanzando en las fórmulas de desarrollo de la experiencia, adelantándose al proceso, “porque en el ADN de Benidorm están muy presentes la innovación, la vanguardia y el posicionamiento de la marca y el producto”.

Solicitó “abrir la mente para conocer la otra cara de un mundo que es el nuestro”, pidiendo a todos “entrar de lleno en el metaverso para conocer sus grandes oportunidades”. Por su parte, Mancebo destacó que "la tecnología es un medio" y que es una "oportunidad para el sector turístico"

En las conclusiones, el director de la cátedra ‘Pedro Zaragoza Orts’, Armando Ortuño, señaló que tras las tres mesas redondas “está claro el convencimiento de que el metaverso va a incentivar los viajes, generará nuevos empleos y supondrá nuevas y variadas oportunidades al sector turismo”.

Ya en la clausura, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, elogió el proceder de Benidorm, “laboratorio permanente de innovación social” y destacó que con esta iniciativa en torno al metaverso “el sector ha decidido ir a más y salir de su zona de confort”. Así insistió en que “no hay Plan B para la innovación” y esta es un apuesta muy innovadora” que planeta “un cambio de paradigma”, por lo que “apostó por ser tecnocrítico” y reclamar, al mismo tiempo, “el valor de los emocional y vivencial”. Pidió Colomer “identificar espacios de exclusividad humana” y que “el viaje siga siendo nuestra razón de ser por el turismo son sensaciones”.