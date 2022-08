El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el "primer" paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético, aunque el grueso del plan de ahorro se prevé que vea la luz a finales del mes de septiembre en el plan de contingencia que diseña el Ejecutivo para cumplir con el compromiso de reducir el 7% de la demanda de gas al que llegó con Bruselas. En esta primera tanda de propuestas se incluye apagar la luz de escaparates y edificios no ocupados a partir de las 22 horas.

Esta es una de las principales medidas que se une a otras, ya conocidas, como mantener la calefacción a un máximo de 19 grados en invierno y un mínimo de 27 grados en verano en los establecimientos destinados a usos administrativos, comerciales, culturales como cines o teatros, de ocio y estaciones de transporte de viajeros como aeropuertos y estaciones de tren, según ha anunciado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al vespertino Consejo de Ministros celebrado este lunes.

El Gobierno da una semana de plazo desde la entrada en vigor de esta norma para aplicar esas disposiciones, que tendrán vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023. Además, pide a los locales climatizados tener un sistema de cerrado de puertas antes del 30 de septiembre y a realizar una revisión de las calderas e instalaciones térmicas antes del 1 de diciembre, en aquellos casos en los que la revisión haya sido previa al año 2021 para "evitar que consuman más de lo que corresponda".

Todos estos establecimientos deben incorporar paneles informativos con la aplicación de las medidas. El Gobierno será flexible para "garantizar las condiciones de seguridad laboral o siempre que esté justificado por condiciones térmicas. La aplicación, con todo, será vigilada por parte de las comunidades autónomas, como establece el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), según ha explicado Ribera.

"Esto es un esfuerzo sin precedentes, probablemente para ver las medidas de racionamiento que se plantean algunos de nuestros colegas en el centro y norte de Europa hay que remontarse a la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Sería una insolidaridad que un responsable de una administración pública diga que no está dispuesto a hacer un esfuerzo para cumplir con lo que nos hemos comprometido con Europa", ha advertido Ribera al ser preguntada por qué ocurriría si alguna comunidad decide no cumplir. La primera en reaccionar ha sido la Comunidad de Madrid: "Madrid no se apaga. Esto genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo", ha escrito su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en un tuit.

Facilitar el teletrabajo

Asimismo, el Gobierno ha pedido a las empresas facilitar el teletrabajo, tras la experiencia de la pandemia, para ahorrar "en desplazamientos y en el consumo térmico de los edificios". "No nos podemos permitir el lujo de perder un solo kilovatio-hora de energía", ha dicho Ribera. Y ha modificado la ley de contratos para que en los tres niveles de la administración (estatal, autonómico y local) se aceleren los plazos de aquellos que tienen que ver con eficiencia energética.

Otras medidas, dirigidas a impulsar las renovables, pasan por permitir cambios de modalidad de autoconsumo (sin excedentes-con excedentes), disminuir los requisitos de las tramitaciones de las redes eléctricas y permitir sistemas de almacenamiento en las plantas renovables más antiguas (RECORE). Además, el Ministerio ha anunciado una nueva subasta de energías renovables el próximo 22 de noviembre con 3.300 megavatios para instalaciones eólicas y fotovoltaicas. Y se ha activado todo un arsenal de medidas para incrementar la eficiencia energética de distintos sectores productivos y potenciar la electrificación de la economía con 350 millones en ayudas.

Tarifas Cercanías y AVE

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado este lunes la regulación de la gratuidad de los servicios ferroviarios entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre para usuarios recurrentes (que utilicen el tren en su movilidad cotidiana) de Cercanías, Rodalies y Media Distancia que se podrán adquirir a partir del 24 de agosto. En Cercanías y Rodalies se creará un nuevo abono con vigencia para estos cuatro meses que incluirá una fianza de 10 euros que se devolverán al final del periodo si se han realizado más de 16 viajes (media de 4 viajes al mes). Mientras que para los servicios de media distancia convencional y ancho métrico se creará un título multiviaje que aplicará para cada una de las rutas (origen-destino) con una fianza de 20 euros (menos de 3 billetes individuales de media).

A esto se añade el 50% de descuento de los billetes AVANT OSP (obligación de servicio público) y con el objetivo de “reequilibrar territorialmente las condiciones de viaje de los usuarios recurrentes” la creación de unos abonos comerciales con condiciones similares para las rutas de alta velocidad (AVE) de Madrid-Palencia, Madrid-Zamora, León-Valladolid, Burgos-Madrid, León-Palencia, Burgos-Valladolid, Ourense-Zamora, Palencia-Valladolid, Huesca-Zaragoza, León-Segovia, Segovia-Zamora, Palencia-Segovia y Medina del Campo-Zamora.