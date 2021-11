Marta Ortega ha afirmado sentirse "profundamente honrada y comprometida" por la confianza que se ha depositado en ella con su nombramiento como presidenta de Inditex a partir del próximo 1 de abril en sustitución de Pablo Isla. "Me siento enormemente ilusionada por el futuro que entre todos vamos a acometer", ha subrayado.

"He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos quince años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria", ha afirmado la hija de Amancio Ortega.

Marta Ortega ha desarrollado su actividad en distintas áreas del grupo durante los últimos quince años y, en particular, ha dirigido el reforzamiento de la imagen de marca y propuesta de moda de Zara, área que seguirá supervisando. Bajo su liderazgo se han materializado campañas con los más reputados creativos del sector como Steven Meisel, Fabien Baron, Karl Templer o Luca Guadagnino, así como el lanzamiento de nuevas colecciones 'premium', incluyendo Zara SRPLS y Charlotte Gainsbourg by Zara.

A finales del pasado mes de agosto, Marta Ortega, en una entrevista concedida a 'The Wall Street Journal Magazine', ya afirmaba estar abierta a adoptar el cargo que Inditex considerara necesario para ella. "Siempre estaré en cualquier sitio en el que la empresa más me necesite", señalaba en ese momento la hija del fundador de Inditex.

En este sentido, y en el mismo artículo publicado en la revista del diario estadounidense, el todavía presidente de Inditex, Pablo Isla, afirmaba que el papel de Marta Ortega en la empresa iba a ser "más significativo" en la próxima década a medida que la empresa aumente su foco en la sostenibilidad.