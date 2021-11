El Consejo de Administración de Inditex ha nombrado a Marta Ortega, hija del fundador de la compañía (Amancio Ortega), nueva presidenta de la empresa con efectos del 1 de abril de 2022, en sustitución de Pablo Isla, que desempeñaba este cargo desde 2011, informó la firma textil en un hecho relevante a la CNMV. El Consejo nombra también como consejero delegado de la compañía a Oscar García Maceiras, hasta ahora secretario general de Inditex, que sustituirá a Carlos Crespo con efecto inmediato.

El hecho relevante precisa también que Javier Monteoliva Díaz dejará su cargo como vicesecretario del Consejo de Administración y será el nuevo secretario general de la compañía, así como de las distintas comisiones del Consejo.

Pablo Isla dejará la compañía tras 17 años en que ha dirigido la empresa, primero como vicepresidente y consejero delegado desde 2005 y, a partir de 2011, como presidente. Durante este período, Inditex se ha convertido en la principal compañía de su sector a nivel mundial en unos momentos de profunda crisis como consecuencia de una pandemia que ha dificultado la actividad comercial del sector. Pablo Isla ha sido el gran artífice de la transformación del grupo en la vía de la omnicanalidad o integración de la venta online con las tiendas. El proceso más complejo ha sido en los últimos años el cierre de tiendas pequeñas en favor de establecimientos más grandes capaces de asumir ese reto de omnicanalidad. Isla continuará como presidente hasta el próximo 31 de Marzo.

Inditex culmina el proceso de relevo generacional iniciado en 2011 con la sustitución de Pablo Isla al frente de Inditex y el acceso de la hija del fundador a la gestión directa del negocio. El cambio después de que el grupo haya alcanzado ya los niveles de actividad prepandemia tras "aprovechar al máximo las ventajas de la transformación estratégica sostenible". La venta en tiendas y 'on line' a tipo de cambio constante entre el 1 de agosto y el 9 de septiembre creció un 22% con respecto al mismo periodo de 2020 y un 9% con relación a 2019. España supone a día de hoy solo el 14,1% de las ventas de Inditex, fruto de una creciente internacionalización. La venta 'on line' a tipo de cambio constante creció en estos primeros seis meses un 36% respecto a 2020, y un 137% si se compara con 2019. La venta online superará el 25% del total en 2021. La estrategia global de Inditex se centra en la plena integración del modelo de negocio de inventario único. Es un modelo comercial completamente integrado entre venta 'on line' y físico en momentos de cierre de tiendas menos eficientes. La digitalización de los procesos, lo que la compañía denomina de plataforma abierta, abarca al 95% de los puntos de venta.

Comité de dirección

La nueva estructura organizativa incorpora un comité de dirección, compuesto por directivos procedentes de distintas áreas corporativas y del negocio, y con una larga trayectoria en el grupo.

Marta Ortega Pérez ha desarrollado su actividad en distintas áreas del grupo durante los últimos 15 años y, en particular, ha dirigido el reforzamiento de la imagen de marca y propuesta de moda de Zara, área que seguirá supervisando. Bajo su liderazgo se han materializado campañas con los más reputados creativos del sector como Steven Meisel, Fabien Baron, Karl Templer o Luca Guadagnino, así como el lanzamiento de nuevas colecciones premium, incluyendo Zara SRPLS y Charlotte Gainsbourg by Zara.

Óscar García Maceiras se incorporó al Grupo en marzo de 2021 como Secretario General y del Consejo. Con amplia experiencia en gestión corporativa y de equipos, ha liderado proyectos de transformación en sus 20 años de actividad profesional tanto en el sector público, como Abogado del Estado, como en el sector privado en compañías como Banco Pastor, Banco Popular, SAREB o Banco Santander.

Isla ha agradecido "especialmente a Amancio Ortega", el apoyo y la confianza depositada en su persona en los últimos años. Isla ha dicho que su salida de la empresa es la culminación de su "compromiso con Inditex y con Amancio Ortega", dando a entender que siempre estuvo presente esa idea de que Inditex sigue siendo una empresa familiar pese a su tamaño y que Marta Ortega siempre ha sido la persona en la que debía recaer la responsabilidad de la gestión.

Otros nombramientos

-Carlos Crespo González, Director General de Operaciones, Transformación Sostenible y Digital.

- Pablo del Bado Rivas, Director General, PULL&BEAR

- Miguel Díaz Miranda, Director Financiero y de Operaciones, ZARA

- Ignacio Fernández Fernández, Director General de Finanzas, INDITEX

- Javier García Torralbo, Director General de E-Commerce, ZARA

- Begoña López-Cano Ibarreche, Directora General de Personas, INDITEX

- Beatriz Padín Santos, Directora de Mujer, ZARA

- Jorge Pérez Marcote, Director General, MASSIMO DUTTI

- Óscar Pérez Marcote, Director General, ZARA