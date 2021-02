Aunque éramos muchos los que esperábamos un nuevo mínimo histórico para celebrar los cinco años del euríbor en terreno negativo, esta vez, no ha podido ser. No obstante, los que revisen su hipoteca este mes, seguirán disfrutando de descuentos en su cuota.

Tras seis mínimos históricos consecutivos, el índice de referencia de las hipotecas variables ha despedido febrero prácticamente en tablas (-0,502%) si lo comparamos con el cierre del mes pasado (-0,505%). A la espera de conocer los dos últimos datos del mes, el indicador parece haber cogido cierta estabilidad sin cambiar a terreno positivo, pero aún es pronto para hablar de subidas de precios en las hipotecas. Según el director de Hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli, “para que se produjera una subida de precios por parte de los bancos necesitaríamos ver al euríbor en escalada por lo menos durante un semestre y en niveles próximos al 0%”.

Los productos vinculados, el nuevo foco para conseguir la mejor hipoteca

El gran dilema de elegir entre una hipoteca fija y una variable ha pasado a la historia. Ahora los clientes que acuden en busca de la mejor oferta se fijan en sus productos vinculados y combinados. “Un seguro de vida es un producto que, seguramente, una persona soltera no contrataría si no fuera como bonificación para mejorar el importe de su hipoteca. Al fin y al cabo, estaría pagando toda la vida por algo que no va a heredar ningún familiar directo”, señala Simone Colombelli.

En muchas ocasiones, elegir sin conocimiento estos productos puede convertirse en un “falso ahorro” para nuestra hipoteca. Por eso, es aconsejable estudiar bien en qué casos nos compensará añadir bonificaciones a nuestro préstamo.

Por otro lado, las personas más vinculadas a los sectores fuertemente golpeados por la pandemia presentan más dificultades a la hora de conseguir financiación. “Perfiles como pilotos de aviones o directores de hoteles, anteriormente muy bien vistos por la banca, han pasado a situarse en el lado contrario de la balanza”, añade el director de hipotecas de iAhorro. Sin embargo, aquellos que presenten más estabilidad financiera, como un funcionario, tienen la posibilidad de disfrutar de condiciones verdaderamente buenas.

¿Cuánto ahorrarán en su cuota los que revisen su hipoteca en febrero?

Los hipotecados a los que les toque la revisión de su hipoteca este mes ahorrarán hasta 320 euros el próximo año, en el caso de un préstamo de 300.000 euros a 30 años con euríbor +0,99%. Es decir, pagarán 26,62 euros menos al mes, pasando de los 925,04 euros de cuota anteriores a los 898,42 que se quedarían con el nuevo euríbor.

Por su parte, para un préstamo hipotecario de 150.000 con las mismas condiciones, el ahorro será de 13,31 euros al mes y de 159,72 euros durante los próximos doce meses.